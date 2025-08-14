"Żadna apteka nie będzie zbierała pustych butelek" - zapewniła wiceminister klimatu Anita Sowińska. To odpowiedź na kontrowersje związane z wprowadzeniem w Polsce systemu kaucyjnego. Ma on ruszyć już 1 października.
Jakie są praktyczne konsekwencje wprowadzenia systemu kaucyjnego?
Od 1 października sklepy o powierzchni powyżej 200 m kw. będą musiały odbierać puste opakowania i oddawać klientom kaucję. Mniejsze będą pobierać kaucję, ale nie muszą zbierać opakowań.
System kaucyjny będzie dotyczył nie tylko sklepów spożywczych, ale np. drogerii, aptek, sklepów sportowych i innych punktów sprzedających napoje w opakowaniach objętych kaucją. Wprowadzeniu systemu kaucyjnego do aptek sprzeciwia się Naczelna Izba Aptekarska.
"Farmaceuci nie są recyklerami. Apteka to miejsce ratowania zdrowia pacjentów, a nie zarządzania odpadami. Takie decyzje godzą w zaufanie, bezpieczeństwo i etos naszego zawodu. Zamiast degradować przestrzeń, apelujemy o odpowiedzialność, realne konsultacje i systemowe rozwiązania. Apteki nie są zapleczem dla chaosu - są filarem ochrony zdrowia" - podkreślali w mediach społecznościowych przedstawiciele NIA.
Wiceminister klimatu Anita Sowińska zapewniła, że apteki będą zobligowane do przyjmowania pustych butelek tylko w sytuacji, gdy mają powierzchnię handlową powyżej 200 m kw.
Takich aptek nie jest dużo w Polsce. Najczęściej one są jednak usytuowane w galeriach handlowych - tłumaczyła. Ten obowiązek można jak najbardziej wykonać dzięki podpisaniu umowy i postawieniu automatu do odbioru takich pustych opakowań np. na parkingu w galerii. To można wykonać, dlatego żadna apteka nie będzie zbierała pustych butelek - zapowiedziała wiceminister klimatu.
Celem systemu kaucyjnego jest zmniejszenie ilości zmieszanych odpadów odbieranych przez gminy i zwiększenie poziomu recyklingu. Kaucja pobierana będzie od każdego wprowadzonego na rynek napoju w opakowaniu objętego systemem. Zwrot kaucji użytkownikowi będzie następował bez konieczności okazywania paragonu potwierdzającego zakup napoju.
Nieodebrana kaucja zostanie przeznaczona na finansowanie systemu kaucyjnego.
System obejmie trzy rodzaje opakowań: butelki plastikowe do 3 litrów, metalowe puszki do 1 litra, a także - od 1 stycznia 2026 r. - szklane butelki wielorazowego użytku do 1,5 litra.
Kaucja za butelki z tworzyw sztucznych i metalowe puszki będzie wynosiła 50 groszy za sztukę. Za szklane butelki wielokrotnego użytku będzie to 1 zł.