"Żadna apteka nie będzie zbierała pustych butelek" - zapewniła wiceminister klimatu Anita Sowińska. To odpowiedź na kontrowersje związane z wprowadzeniem w Polsce systemu kaucyjnego. Ma on ruszyć już 1 października.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Jakie są praktyczne konsekwencje wprowadzenia systemu kaucyjnego?

Od 1 października sklepy o powierzchni powyżej 200 m kw. będą musiały odbierać puste opakowania i oddawać klientom kaucję. Mniejsze będą pobierać kaucję, ale nie muszą zbierać opakowań.

"Apteki nie są zapleczem dla chaosu"

System kaucyjny będzie dotyczył nie tylko sklepów spożywczych, ale np. drogerii, aptek, sklepów sportowych i innych punktów sprzedających napoje w opakowaniach objętych kaucją. Wprowadzeniu systemu kaucyjnego do aptek sprzeciwia się Naczelna Izba Aptekarska.

"Farmaceuci nie są recyklerami. Apteka to miejsce ratowania zdrowia pacjentów, a nie zarządzania odpadami. Takie decyzje godzą w zaufanie, bezpieczeństwo i etos naszego zawodu. Zamiast degradować przestrzeń, apelujemy o odpowiedzialność, realne konsultacje i systemowe rozwiązania. Apteki nie są zapleczem dla chaosu - są filarem ochrony zdrowia" - podkreślali w mediach społecznościowych przedstawiciele NIA.

Wiceminister klimatu Anita Sowińska zapewniła, że apteki będą zobligowane do przyjmowania pustych butelek tylko w sytuacji, gdy mają powierzchnię handlową powyżej 200 m kw.



Takich aptek nie jest dużo w Polsce. Najczęściej one są jednak usytuowane w galeriach handlowych - tłumaczyła. Ten obowiązek można jak najbardziej wykonać dzięki podpisaniu umowy i postawieniu automatu do odbioru takich pustych opakowań np. na parkingu w galerii. To można wykonać, dlatego żadna apteka nie będzie zbierała pustych butelek - zapowiedziała wiceminister klimatu.

System kaucyjny w Polsce. Najważniejsze informacje

Celem systemu kaucyjnego jest zmniejszenie ilości zmieszanych odpadów odbieranych przez gminy i zwiększenie poziomu recyklingu. Kaucja pobierana będzie od każdego wprowadzonego na rynek napoju w opakowaniu objętego systemem. Zwrot kaucji użytkownikowi będzie następował bez konieczności okazywania paragonu potwierdzającego zakup napoju.



Nieodebrana kaucja zostanie przeznaczona na finansowanie systemu kaucyjnego.

System obejmie trzy rodzaje opakowań: butelki plastikowe do 3 litrów, metalowe puszki do 1 litra, a także - od 1 stycznia 2026 r. - szklane butelki wielorazowego użytku do 1,5 litra.



Kaucja za butelki z tworzyw sztucznych i metalowe puszki będzie wynosiła 50 groszy za sztukę. Za szklane butelki wielokrotnego użytku będzie to 1 zł.