Nuncjatura Apostolska w Polsce wydała komunikat ws. wizyty kardynała Angelo Bagnasco - emerytowanego arcybiskupa Genui. Hierarcha odwiedził nasz kraj, by zbadać sprawę zaniedbań, jakich miał się dopuścić kardynał Stanisław Dziwisz.

Kardynał Stanisław Dziwisz / /Łukasz Gągulski / PAP

Nuncjatura Apostolska poinformowała, że kardynał Angelo Bagnasco był z wizytą w Polsce w dniach 17-26 czerwca. "Jej celem była weryfikacja sygnalizowanych, także publicznie, zaniedbań kard. Stanisława Dziwisza podczas pełnienia przez niego funkcji arcybiskupa metropolity krakowskiego (2005-2016)" - wyjaśniono w komunikacie.

Nuncjatura poinformowała, że hierarcha zapoznał się z dokumentami i odbył szereg spotkań. O swoich ustaleniach ma poinformować Stolicę Apostolską.

Ks. Isakowicz-Zaleski o spotkaniu z kard. Bagnasco: Dopytywał o szczegóły

Jednym z duchownych, z którymi w czasie wizyty w Polsce rozmawiał kardynał Bagnasco, był ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski. W spotkaniu uczestniczyło także dwóch watykańskich urzędników.

Isakowicza-Zaleskiego zdziwiło, że kuria krakowska nie wiedziała o spotkaniu z przedstawicielami Watykanu. Dopiero po spotkaniu poinformowałem, że do takiej rozmowy doszło - przyznał duchowny w rozmowie z RMF FM. Dodał, że na rzecz komisji złożył listy od osób, które czuły się pokrzywdzone przez przedstawicieli Kościoła. Może te osoby będą przesłuchiwane - zaznaczył.

W rozmowie z RMF FM ks. Isakowicz-Zaleski pozytywnie ocenił postawę kard. Bagnasco. Pytania były konkretne. Widać jego ogromny profesjonalizm i obiektywizm, bo bardzo wnikliwie dopytywał o pewne szczegóły - relacjonował duchowny. Widać było, że on chce poznać prawdę. Przecież to nie jest wyrok. To jest dopiero badanie tej sprawy - podkreślił.