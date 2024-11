Od 11:00 do 13:00 notariusze z całej Polski telefonicznie odpowiadali na pytania słuchaczy RMF FM dotyczące unikania konfliktów majątkowych w rodzinie. Była to świetna okazja do konsultacji dla tych, którzy nie zdążyli skorzystać z bezpłatnych porad w Dniu Otwartym Notariatu.

/ Shutterstock Za nami 15. edycja Dnia Otwartego Notariatu. W 36 miastach notariusze udzielali bezpłatnych porad stacjonarnie, telefonicznie i on-line. Dla tych, którzy nie zdążyli skorzystać z akcji, przygotowaliśmy z Krajową Izbą Notariatu specjalny dyżur ekspertów dla słuchaczów RMF FM. Notariusze radzili, jak unikać konfliktów majątkowych w rodzinie. Możecie zatem pytać o takie kwestie, jak:

zrzeczenie się zachowku,

pełnomocnictwo,

zrzeczenie się dziedziczenia,

sporządzanie testamentu,

dokonanie darowizny,

ustanowienie fundacji rodzinnej,

powołanie zarządcy sukcesyjne,

sporządzenia umów majątkowych małżeńskich.

