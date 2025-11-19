Zakup, wynajem, dziedziczenie nieruchomości - te wyzwania prędzej czy później czekają niemal każdego z nas. Jak nie wpaść w pułapki prawne i finansowe? Odpowiedzi szukaj podczas 16. Dnia Otwartego Notariatu, już 22 listopada w całej Polsce.

Najem okazjonalny, darowizna, księgi wieczyste – notariusze odpowiadają na najtrudniejsze pytania / Shutterstock

Według najnowszych danych GUS, w 2023 roku w Polsce zawarto niemal 470 tysięcy transakcji dotyczących nieruchomości. Z tego aż 171 tysięcy dotyczyło zmiany właścicieli lokali mieszkalnych, a 225 tysięcy - gruntów.

Rynek wtórny mieszkań odpowiadał za około 60% wszystkich transakcji. Nic dziwnego, że kwestie związane z zarządzaniem nieruchomościami to jeden z najczęstszych powodów kontaktów Polaków z notariuszem.

Nieruchomości - temat numer jeden podczas Dnia Otwartego Notariatu

Zarządzanie nieruchomościami to dla naszych rozmówców bardzo ważny temat. Zapytania dotyczące mieszkań, domów, działek pojawiają się wyjątkowo często - komentuje not. Magdalena Arendt, wiceprezeska Krajowej Rady Notarialnej, przywołując ubiegłoroczną edycję Dnia Otwartego Notariatu.

Wśród najczęściej poruszanych zagadnień pojawiają się m.in.:

błędne numery w dokumentach do ksiąg wieczystych - jak je skorygować?

zakup działki i podatek od czynności cywilnoprawnych - kiedy trzeba go zapłacić?

jak bezpiecznie przeprowadzić transakcję kupna-sprzedaży mieszkania?

najem okazjonalny - jak zabezpieczyć właściciela i najemcę?

czy garaż wymaga certyfikatu energetycznego przy sprzedaży?

jak dopisać partnera do księgi wieczystej?

wady i zalety darowizny oraz umowy o dożywocie.

Analizując nasze rozmowy, widzimy, że sprawy nieruchomości są przedmiotem szczególnej troski dla właścicieli mieszkań i domów. Wyjaśniamy prostym, przyjaznym językiem terminy prawne oraz zapisy zawarte w umowach deweloperskich - podkreśla not. Magdalena Arendt.

16. Dzień Otwarty Notariatu - bezpłatne konsultacje w całej Polsce

Już w sobotę, 22 listopada 2025 r., odbędzie się 16. Dzień Otwarty Notariatu. To ogólnopolska akcja bezpłatnych konsultacji z notariuszami, organizowana przez Krajową Radę Notarialną i 11 izb notarialnych. W tym roku do dyspozycji zainteresowanych będzie ponad 600 notariuszy, 11 numerów telefonów oraz czat na platformie Facebook.

Podczas wydarzenia będzie można uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące m.in.:

różnic między zapisem zwykłym a windykacyjnym w testamencie,

obliczania zachowku,

wyboru między umową o dożywocie a darowizną,

dziedziczenia w związkach nieformalnych.

Tematy dziedziczenia są bardzo istotne dla par niezwiązanych węzłem małżeńskim. Dlatego notariusze będą, używając prostego języka, rozwiewać wszelkie wątpliwości i informować o najlepszych rozwiązaniach - mówi not. Magdalena Arendt.



Jak skorzystać z Dnia Otwartego Notariatu?

Informacje o tym, w jakich miastach można porozmawiać z notariuszem osobiście, pod jaki numer telefonu zadzwonić oraz jak zadać pytanie na czacie, znajdują się na stronie wydarzenia: www.porozmawiajznotariuszem.pl.

Pytania do notariuszy można zadawać już dziś poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie wydarzenia.