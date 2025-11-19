Zakup, wynajem, dziedziczenie nieruchomości - te wyzwania prędzej czy później czekają niemal każdego z nas. Jak nie wpaść w pułapki prawne i finansowe? Odpowiedzi szukaj podczas 16. Dnia Otwartego Notariatu, już 22 listopada w całej Polsce.

Według najnowszych danych GUS, w 2023 roku w Polsce zawarto niemal 470 tysięcy transakcji dotyczących nieruchomości. Z tego aż 171 tysięcy dotyczyło zmiany właścicieli lokali mieszkalnych, a 225 tysięcy - gruntów.

Rynek wtórny mieszkań odpowiadał za około 60% wszystkich transakcji. Nic dziwnego, że kwestie związane z zarządzaniem nieruchomościami to jeden z najczęstszych powodów kontaktów Polaków z notariuszem.

Nieruchomości - temat numer jeden podczas Dnia Otwartego Notariatu

Zarządzanie nieruchomościami to dla naszych rozmówców bardzo ważny temat. Zapytania dotyczące mieszkań, domów, działek pojawiają się wyjątkowo często - komentuje not. Magdalena Arendt, wiceprezeska Krajowej Rady Notarialnej, przywołując ubiegłoroczną edycję Dnia Otwartego Notariatu.

Wśród najczęściej poruszanych zagadnień pojawiają się m.in.:

  • błędne numery w dokumentach do ksiąg wieczystych - jak je skorygować?
  • zakup działki i podatek od czynności cywilnoprawnych - kiedy trzeba go zapłacić?
  • jak bezpiecznie przeprowadzić transakcję kupna-sprzedaży mieszkania?
  • najem okazjonalny - jak zabezpieczyć właściciela i najemcę?
  • czy garaż wymaga certyfikatu energetycznego przy sprzedaży?
  • jak dopisać partnera do księgi wieczystej?
  • wady i zalety darowizny oraz umowy o dożywocie.

Analizując nasze rozmowy, widzimy, że sprawy nieruchomości są przedmiotem szczególnej troski dla właścicieli mieszkań i domów. Wyjaśniamy prostym, przyjaznym językiem terminy prawne oraz zapisy zawarte w umowach deweloperskich - podkreśla not. Magdalena Arendt.

16. Dzień Otwarty Notariatu - bezpłatne konsultacje w całej Polsce

Już w sobotę, 22 listopada 2025 r., odbędzie się 16. Dzień Otwarty Notariatu. To ogólnopolska akcja bezpłatnych konsultacji z notariuszami, organizowana przez Krajową Radę Notarialną i 11 izb notarialnych. W tym roku do dyspozycji zainteresowanych będzie ponad 600 notariuszy, 11 numerów telefonów oraz czat na platformie Facebook.

Podczas wydarzenia będzie można uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące m.in.:

  • różnic między zapisem zwykłym a windykacyjnym w testamencie,
  • obliczania zachowku,
  • wyboru między umową o dożywocie a darowizną,
  • dziedziczenia w związkach nieformalnych.

 Tematy dziedziczenia są bardzo istotne dla par niezwiązanych węzłem małżeńskim. Dlatego notariusze będą, używając prostego języka, rozwiewać wszelkie wątpliwości i informować o najlepszych rozwiązaniach - mówi not. Magdalena Arendt.

Jak skorzystać z Dnia Otwartego Notariatu?

Informacje o tym, w jakich miastach można porozmawiać z notariuszem osobiście, pod jaki numer telefonu zadzwonić oraz jak zadać pytanie na czacie, znajdują się na stronie wydarzenia: www.porozmawiajznotariuszem.pl.

Pytania do notariuszy można zadawać już dziś poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie wydarzenia.

Dzień Otwarty Notariatu 2025

Miasto i okoliceAdresTelefon
Białogard i okoliceCentrum Kultury i Spotkań Europejskich w Białogardzie ul. 1 Maja 15tel. 91 443 55 81
Białystok i okoliceBudynek NOT ul. M. Skłodowskiej-Curie 2 Białystoktel. 85 688 13 11
Bielsko-Biała i okoliceCH Gemini Park Bielsko-Biała ul. Leszczyńska 20tel. 32 441 82 45
Bydgoszcz i okoliceI LO im. C. K. Norwida Plac Wolności 9 Bydgoszcztel. 58 727 04 03
Częstochowa i okoliceMuzeum Częstochowskie Ratusz - Sala Reprezentacyjna Al. NMP 47 Częstochowatel. 32 441 82 45
Dąbrowa Górnicza i okolicePałac Kultury Zagłębia Plac Wolności 1 Dąbrowa Górniczatel. 32 441 82 45
Elbląg i okoliceCH Ogrody ul. Pułkownika Dąbka 152 Elblągtel. 58 727 04 03
Gdańsk i okoliceMuzeum II Wojny Światowej w Gdańsku pl. Władysława Bartoszewskiego 1tel. 58 727 04 03
Gdynia i okoliceUrząd Miasta Gdyni Al. Piłsudskiego 52/54tel. 58 727 04 03
Głowaczów i okoliceUrząd Miasta i Gminy Głowaczów ul. Rynek 35tel. 81 475 41 19
Grudziądz i okoliceSpichlerz 57 ul. Spichrzowa 57 Grudziądztel. 58 727 04 03
Jelenia Góra i okoliceCentrum Handlowe Nowy Rynek ul. Podwale 25 Jelenia Góratel. 71 738 12 01
Józefów nad Wisłą i okoliceGminne Centrum Kultury ul. Parkowa 13 Józefów nad Wisłątel. 81 475 41 19
Kalisz i okoliceUniwersytet Kaliski ul. Nowy Świat 4tel. 42 620 09 05
Kamień Pomorski i okolicePowiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Kamieniu Pomorskim ul. Wolności 9tel. 91 443 55 81
Katowice i okoliceKato Science Corner ul. Młyńska 2 Katowicetel. 32 441 82 45
Kielce i okoliceUrząd Miasta Kielce ulica Rynek 1 25-303 Kielcetel. 12 442 91 94
Kluczbork i okoliceRatusz w Kluczborku Rynek 1 (sala nr 8, I piętro)tel. 71 738 12 01
Kłodzko i okoliceGaleria Twierdza Kłodzko ul. Noworudzka 2tel. 71 738 12 01
Koło i okoliceUrząd Miejski w Kole Stary Rynek 1 Sala Sesyjnatel. 61 669 83 20
Konin i okoliceDom „Pomiędzy Aleje 1 Maja 10 Konintel. 61 669 83 20
Kraków i okoliceUrząd Miasta Krakowa Aleja Powstania Warszawskiego 10 (Punkt Obsługi Podatnika - parter)tel. 12 442 91 94
Krosno i okoliceCentrum Handlowe VIVO! Krosno ul. Bieszczadzka 29tel. 17 283 25 14
Legnica i okoliceGaleria Piastów ul. NMP 9 Legnicatel. 71 738 12 01
Leszno i okoliceBiblioteka Ratuszowa Rynek 1 Lesznotel. 61 669 83 20
Lublin i okoliceRatusz Urzędu Miasta Lublina Pl. Króla Władysława Łokietka 1 sala nr 3tel. 81 475 41 19
Łęczna i okoliceUrząd Miejski w Łęcznej ul. Plac Kościuszki 22tel. 81 475 41 19
Łódź i okoliceIzba Notarialna w Łodzi ul. Narutowicza 119Atel. 42 620 09 05
Mińsk Maz. i okoliceUrząd Miasta Mińsk Mazowiecki ul. Konstytucji 3 Maja 1 sala konferencyjnatel. 81 475 41 19
Olsztyn i okoliceUrząd Miasta Olsztyna (Ratusz - sala 119) Pl. Jana Pawła II 1tel. 85 688 13 11
Opole i okoliceCentrum Handlowe Karolinka ul. Wrocławska 152/154 Opoletel. 71 738 12 01
Ostrów Wlkp. i okoliceGaleria Ostrovia ul. Kaliska 120 Ostrów Wielkopolskitel. 42 620 09 05
Poznań i okoliceGaleria Posnania ul. Pleszewska 1 Poznańtel. 61 669 83 20
Puławy i okoliceUrząd Miasta Puławy ul. Lubelska 5tel. 81 475 41 19
Radzyń Podlaski i okolicePałac Potockich w Radzyniu Podlaskim ul. Zamkowa 1tel. 81 475 41 19
Ryki i okoliceUrząd Miejski w Rykach ul. Karola Wojtyły 29tel. 81 475 41 19
Rzeszów i okoliceWojewódzki Dom Kultury ul. Okrzei 7 Rzeszówtel. 17 283 25 14
Siedlce i okoliceUrząd Miasta w Siedlcach ul. Niepodległości 2tel. 81 475 41 19
Słubice i okoliceCollegium Polonicum ul. Kościuszki 1 Słubicetel. 91 443 55 81
Słupsk i okoliceCentrum Handlowe JANTAR Galeria Sztuki ul. Szczecińska 58 Słupsktel. 58 727 04 03
Szczecinek i okoliceŚrodowiskowy Dom Samopomocy „Walentynka ul. Połczyńska 2A Szczecinektel. 91 443 55 81
Śrem i okoliceGaleria Polonia Aleja Solidarności 2 Śremtel. 61 669 83 20
Tarnowskie Góry i okoliceTarnogórskie Centrum Kultury ul. Jana III Sobieskiego 7 Tarnowskie Górytel. 32 441 82 45
Tarnów i okoliceSala Lustrzana ul. Wałowa 10 Tarnówtel. 12 442 91 94
Tczew i okoliceFabryka Sztuk ul. 30-go stycznia 4 Tczewtel. 58 727 04 03
Toruń i okoliceCH COPERNICUS ul. Żółkiewskiego 15 Toruńtel. 58 727 04 03
Trzcianka i okoliceBiblioteka Publiczna i Centrum Kultury ul. Sikorskiego 22 Trzciankatel. 61 669 83 20
Wałbrzych i okoliceCentrum Handlowe Galeria Victoria ul. 1 Maja 64 Wałbrzychtel. 71 738 12 01
Warszawa i okoliceGaleria Wileńska ul. Targowa 72 Dom Mody KLIF ul. Okopowa 58/72 Warszawatel. 22 292 66 89
Wrocław i okoliceMagnolia Park ul. Legnicka 58 Wrocławtel. 71 738 12 01
Zabrze i okoliceCH M1 Zabrze ul. Plutonowego R. Szkubacza 1tel. 32 441 82 45
Zamość i okoliceUrząd Miasta Zamość ul. Rynek Wielki 13 Sala Consulatustel. 81 475 41 19
Zgierz i okoliceUrząd Miasta Zgierza Pl. Jana Pawła II 16tel. 42 620 09 05
Zielona Góra i okoliceGaleria Focus Mall ul. Wrocławska 17 Zielona Góratel. 61 669 83 20
 