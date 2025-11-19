Zakup, wynajem, dziedziczenie nieruchomości - te wyzwania prędzej czy później czekają niemal każdego z nas. Jak nie wpaść w pułapki prawne i finansowe? Odpowiedzi szukaj podczas 16. Dnia Otwartego Notariatu, już 22 listopada w całej Polsce.
Według najnowszych danych GUS, w 2023 roku w Polsce zawarto niemal 470 tysięcy transakcji dotyczących nieruchomości. Z tego aż 171 tysięcy dotyczyło zmiany właścicieli lokali mieszkalnych, a 225 tysięcy - gruntów.
Rynek wtórny mieszkań odpowiadał za około 60% wszystkich transakcji. Nic dziwnego, że kwestie związane z zarządzaniem nieruchomościami to jeden z najczęstszych powodów kontaktów Polaków z notariuszem.
Nieruchomości - temat numer jeden podczas Dnia Otwartego Notariatu
Zarządzanie nieruchomościami to dla naszych rozmówców bardzo ważny temat. Zapytania dotyczące mieszkań, domów, działek pojawiają się wyjątkowo często - komentuje not. Magdalena Arendt, wiceprezeska Krajowej Rady Notarialnej, przywołując ubiegłoroczną edycję Dnia Otwartego Notariatu.
Wśród najczęściej poruszanych zagadnień pojawiają się m.in.:
błędne numery w dokumentach do ksiąg wieczystych - jak je skorygować?
zakup działki i podatek od czynności cywilnoprawnych - kiedy trzeba go zapłacić?
jak bezpiecznie przeprowadzić transakcję kupna-sprzedaży mieszkania?
najem okazjonalny - jak zabezpieczyć właściciela i najemcę?
czy garaż wymaga certyfikatu energetycznego przy sprzedaży?
jak dopisać partnera do księgi wieczystej?
wady i zalety darowizny oraz umowy o dożywocie.
Analizując nasze rozmowy, widzimy, że sprawy nieruchomości są przedmiotem szczególnej troski dla właścicieli mieszkań i domów. Wyjaśniamy prostym, przyjaznym językiem terminy prawne oraz zapisy zawarte w umowach deweloperskich - podkreśla not. Magdalena Arendt.
16. Dzień Otwarty Notariatu - bezpłatne konsultacje w całej Polsce
Już w sobotę, 22 listopada 2025 r., odbędzie się 16. Dzień Otwarty Notariatu. To ogólnopolska akcja bezpłatnych konsultacji z notariuszami, organizowana przez Krajową Radę Notarialną i 11 izb notarialnych. W tym roku do dyspozycji zainteresowanych będzie ponad 600 notariuszy, 11 numerów telefonów oraz czat na platformie Facebook.
Podczas wydarzenia będzie można uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące m.in.:
różnic między zapisem zwykłym a windykacyjnym w testamencie,
obliczania zachowku,
wyboru między umową o dożywocie a darowizną,
dziedziczenia w związkach nieformalnych.
Tematy dziedziczenia są bardzo istotne dla par niezwiązanych węzłem małżeńskim. Dlatego notariusze będą, używając prostego języka, rozwiewać wszelkie wątpliwości i informować o najlepszych rozwiązaniach - mówi not. Magdalena Arendt.
Jak skorzystać z Dnia Otwartego Notariatu?
Informacje o tym, w jakich miastach można porozmawiać z notariuszem osobiście, pod jaki numer telefonu zadzwonić oraz jak zadać pytanie na czacie, znajdują się na stronie wydarzenia: www.porozmawiajznotariuszem.pl.
Pytania do notariuszy można zadawać już dziś poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie wydarzenia.
Dzień Otwarty Notariatu 2025
Miasto i okolice
Adres
Telefon
Białogard i okolice
Centrum Kultury i Spotkań Europejskich w Białogardzie ul. 1 Maja 15
tel. 91 443 55 81
Białystok i okolice
Budynek NOT ul. M. Skłodowskiej-Curie 2 Białystok
tel. 85 688 13 11
Bielsko-Biała i okolice
CH Gemini Park Bielsko-Biała ul. Leszczyńska 20
tel. 32 441 82 45
Bydgoszcz i okolice
I LO im. C. K. Norwida Plac Wolności 9 Bydgoszcz
tel. 58 727 04 03
Częstochowa i okolice
Muzeum Częstochowskie Ratusz - Sala Reprezentacyjna Al. NMP 47 Częstochowa
tel. 32 441 82 45
Dąbrowa Górnicza i okolice
Pałac Kultury Zagłębia Plac Wolności 1 Dąbrowa Górnicza
tel. 32 441 82 45
Elbląg i okolice
CH Ogrody ul. Pułkownika Dąbka 152 Elbląg
tel. 58 727 04 03
Gdańsk i okolice
Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku pl. Władysława Bartoszewskiego 1
tel. 58 727 04 03
Gdynia i okolice
Urząd Miasta Gdyni Al. Piłsudskiego 52/54
tel. 58 727 04 03
Głowaczów i okolice
Urząd Miasta i Gminy Głowaczów ul. Rynek 35
tel. 81 475 41 19
Grudziądz i okolice
Spichlerz 57 ul. Spichrzowa 57 Grudziądz
tel. 58 727 04 03
Jelenia Góra i okolice
Centrum Handlowe Nowy Rynek ul. Podwale 25 Jelenia Góra
tel. 71 738 12 01
Józefów nad Wisłą i okolice
Gminne Centrum Kultury ul. Parkowa 13 Józefów nad Wisłą
tel. 81 475 41 19
Kalisz i okolice
Uniwersytet Kaliski ul. Nowy Świat 4
tel. 42 620 09 05
Kamień Pomorski i okolice
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Kamieniu Pomorskim ul. Wolności 9
tel. 91 443 55 81
Katowice i okolice
Kato Science Corner ul. Młyńska 2 Katowice
tel. 32 441 82 45
Kielce i okolice
Urząd Miasta Kielce ulica Rynek 1 25-303 Kielce
tel. 12 442 91 94
Kluczbork i okolice
Ratusz w Kluczborku Rynek 1 (sala nr 8, I piętro)
tel. 71 738 12 01
Kłodzko i okolice
Galeria Twierdza Kłodzko ul. Noworudzka 2
tel. 71 738 12 01
Koło i okolice
Urząd Miejski w Kole Stary Rynek 1 Sala Sesyjna
tel. 61 669 83 20
Konin i okolice
Dom „Pomiędzy Aleje 1 Maja 10 Konin
tel. 61 669 83 20
Kraków i okolice
Urząd Miasta Krakowa Aleja Powstania Warszawskiego 10 (Punkt Obsługi Podatnika - parter)
tel. 12 442 91 94
Krosno i okolice
Centrum Handlowe VIVO! Krosno ul. Bieszczadzka 29
tel. 17 283 25 14
Legnica i okolice
Galeria Piastów ul. NMP 9 Legnica
tel. 71 738 12 01
Leszno i okolice
Biblioteka Ratuszowa Rynek 1 Leszno
tel. 61 669 83 20
Lublin i okolice
Ratusz Urzędu Miasta Lublina Pl. Króla Władysława Łokietka 1 sala nr 3
tel. 81 475 41 19
Łęczna i okolice
Urząd Miejski w Łęcznej ul. Plac Kościuszki 22
tel. 81 475 41 19
Łódź i okolice
Izba Notarialna w Łodzi ul. Narutowicza 119A
tel. 42 620 09 05
Mińsk Maz. i okolice
Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki ul. Konstytucji 3 Maja 1 sala konferencyjna
tel. 81 475 41 19
Olsztyn i okolice
Urząd Miasta Olsztyna (Ratusz - sala 119) Pl. Jana Pawła II 1
tel. 85 688 13 11
Opole i okolice
Centrum Handlowe Karolinka ul. Wrocławska 152/154 Opole
tel. 71 738 12 01
Ostrów Wlkp. i okolice
Galeria Ostrovia ul. Kaliska 120 Ostrów Wielkopolski
tel. 42 620 09 05
Poznań i okolice
Galeria Posnania ul. Pleszewska 1 Poznań
tel. 61 669 83 20
Puławy i okolice
Urząd Miasta Puławy ul. Lubelska 5
tel. 81 475 41 19
Radzyń Podlaski i okolice
Pałac Potockich w Radzyniu Podlaskim ul. Zamkowa 1
tel. 81 475 41 19
Ryki i okolice
Urząd Miejski w Rykach ul. Karola Wojtyły 29
tel. 81 475 41 19
Rzeszów i okolice
Wojewódzki Dom Kultury ul. Okrzei 7 Rzeszów
tel. 17 283 25 14
Siedlce i okolice
Urząd Miasta w Siedlcach ul. Niepodległości 2
tel. 81 475 41 19
Słubice i okolice
Collegium Polonicum ul. Kościuszki 1 Słubice
tel. 91 443 55 81
Słupsk i okolice
Centrum Handlowe JANTAR Galeria Sztuki ul. Szczecińska 58 Słupsk
tel. 58 727 04 03
Szczecinek i okolice
Środowiskowy Dom Samopomocy „Walentynka ul. Połczyńska 2A Szczecinek
tel. 91 443 55 81
Śrem i okolice
Galeria Polonia Aleja Solidarności 2 Śrem
tel. 61 669 83 20
Tarnowskie Góry i okolice
Tarnogórskie Centrum Kultury ul. Jana III Sobieskiego 7 Tarnowskie Góry
tel. 32 441 82 45
Tarnów i okolice
Sala Lustrzana ul. Wałowa 10 Tarnów
tel. 12 442 91 94
Tczew i okolice
Fabryka Sztuk ul. 30-go stycznia 4 Tczew
tel. 58 727 04 03
Toruń i okolice
CH COPERNICUS ul. Żółkiewskiego 15 Toruń
tel. 58 727 04 03
Trzcianka i okolice
Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury ul. Sikorskiego 22 Trzcianka
tel. 61 669 83 20
Wałbrzych i okolice
Centrum Handlowe Galeria Victoria ul. 1 Maja 64 Wałbrzych
tel. 71 738 12 01
Warszawa i okolice
Galeria Wileńska ul. Targowa 72 Dom Mody KLIF ul. Okopowa 58/72 Warszawa
tel. 22 292 66 89
Wrocław i okolice
Magnolia Park ul. Legnicka 58 Wrocław
tel. 71 738 12 01
Zabrze i okolice
CH M1 Zabrze ul. Plutonowego R. Szkubacza 1
tel. 32 441 82 45
Zamość i okolice
Urząd Miasta Zamość ul. Rynek Wielki 13 Sala Consulatus