Tysiące pytań, setki notariuszy i jedna wspólna misja: mówić o prawie zrozumiale i pomagać unikać życiowych pułapek. Już 22 listopada w 54 miejscach w całej Polsce odbędzie się 16. Dzień Otwarty Notariatu. To szansa na bezpłatną rozmowę z notariuszem - bez stresu, bez niezrozumiałych paragrafów, za to z konkretną odpowiedzią na Twoje pytania.

Masz wątpliwości prawne? 22 listopada notariusze rozwieją je za darmo / Shutterstock

Prawo po ludzku - to możliwe!

Czy o trudnych problemach prawnych można mówić zrozumiałym językiem? Notariusze udowadniają, że tak. Właśnie dlatego już po raz szesnasty organizują ogólnopolską akcję świadomościową pod hasłem "Jak nie popaść w kłopoty? Porozmawiaj o tym z notariuszem". W 54 miastach, a także przez telefon, online i w mediach społecznościowych, będzie można skonsultować się z notariuszem i uzyskać bezpłatną poradę.

Kłopoty mają to do siebie, że zaczynają się od rzeczy, o których osoby na co dzień niezajmujące się prawem po prostu nie wiedzą. Złe decyzje rzadko wynikają z brawury czy złej woli, częściej z tego, że czegoś po prostu nie wiedzieliśmy - podkreśla not. Magdalena Arendt, wiceprezeska Krajowej Rady Notarialnej. Dlatego po raz kolejny chcemy zachęcić do rozmowy z notariuszami o swoich wątpliwościach i troskach. Podczas Dnia Otwartego Notariatu notariusze podpowiedzą, jak nie popaść w kłopoty - dodaje.

O co najczęściej pytają Polacy?

Analiza pytań z poprzednich edycji Dnia Otwartego Notariatu pokazuje, że prawo dotyczy każdego - niezależnie od wieku czy sytuacji życiowej. Młodzi obawiają się formalności przy wspólnym mieszkaniu czy ślubie. Rodziny martwią się o zabezpieczenie dzieci na wypadek rozwodu lub śmierci. Seniorzy chcą uporządkować sprawy majątkowe, by nie skłócić bliskich. Przedsiębiorcy szukają sposobów na ochronę majątku firmy.

Notariusz - Twój przewodnik po prawie

Jak bezpiecznie kupić mieszkanie? Sprawdź, co radzi notariusz podczas Dnia Otwartego Notariatu / Shutterstock

Notariusze tłumaczą prawniczy język na codzienny, dbając o to, by każdy zrozumiał skutki swoich decyzji. Są bezstronni i czuwają nad bezpieczeństwem wszystkich stron. Ich celem jest nie tylko sporządzanie aktów, ale przede wszystkim zapobieganie sporom i nieporozumieniom.

W sobotę, 22 listopada, notariusze w całej Polsce będą udzielać bezpłatnych informacji prawnych i pomagać rozwiązać najczęstsze życiowe dylematy, m.in.:

testamenty, dziedziczenie, zachowek, darowizny,

umowy majątkowe małżeńskie, podział majątku,

nieruchomości: kupno, sprzedaż, księgi wieczyste, najem okazjonalny, pełnomocnictwa,

sprawy firmowe i spółki,

kwestie transgraniczne, np. dziedziczenie majątku za granicą.

Podczas ubiegłorocznej edycji notariusze udzielili ponad 3 tys. informacji prawnych, odebrali ponad 1600 połączeń telefonicznych i tłumaczyli zawiłe procedury przez łącznie ok. 270 godzin. To pokazuje, jak bardzo potrzebne są takie inicjatywy.

Gdzie i jak skorzystać z pomocy?

W 16. Dniu Otwartym Notariatu weźmie udział ponad 600 notariuszy. Do dyspozycji będą:

11 numerów telefonów,

czat na Facebooku "Porozmawiaj z notariuszem",

spotkania w 54 miastach - m.in. w galeriach handlowych i urzędach miejskich.

Szczegóły dotyczące lokalizacji i form kontaktu znajdziesz na stronie: www.porozmawiajznotariuszem.pl