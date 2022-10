​W rankingu partii politycznych nadal prowadzi Prawo i Sprawiedliwość z 33 proc. poparcia, druga jest Koalicja Obywatelska z poparciem 26,7 proc. - wynika z sondażu IBRiS przeprowadzonego na zlecenie "Rzeczpospolitej".

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Z opublikowanego w poniedziałek sondażu IBRiS wynika, że gdyby wybory do Sejmu i Senatu miały odbyć się teraz, to wzięłoby w nich udział 59 proc. badanych. To o 9 punktów procentowych więcej niż miesiąc temu. Gazeta zauważa, że zmniejszył się też odsetek osób deklarujących, że w wyborach udziału nie wezmą, w tym takich, które wybierały opcję "zdecydowanie nie". O 5,5 pkt proc. zmalała też grupa osób niezdecydowanych w tej sprawie - do 3 proc.

"Rzeczpospolita" zaznacza, że nie wpłynęło to jednak poważnie na sympatie polityczne wyborców. Nadal w rankingu prowadzi Prawo i Sprawiedliwość z 33 proc. poparcia (miesiąc temu 32,9 proc.), druga jest Koalicja Obywatelska - 26,7 (we wrześniu 27,1 proc.), trzecie miejsce należy do Polski 2050 Szymona Hołowni - 9,6 (10,6 proc.), kolejna jest Lewica - 9,3, (9,0 proc.), Polskie Stronnictwo Ludowe - Koalicja Polska - 6,2 proc (6,3 proc.) oraz Konfederacja - 5,2 proc (5,6 proc) - cytuje "Rz" wyniki sondażu IBRiS. 10 proc. badanych deklaruje, że nie wie, na kogo odda głos, miesiąc temu było to 8,5 proc. badanych.

Badanie CATI przeprowadzone zostało w dniach 21-22.10.2022 r. na grupie 1100 respondentów.