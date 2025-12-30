Straż Ochrony Kolei szuka nowych funkcjonariuszy, oferując atrakcyjne wynagrodzenie nawet do 8 tys. zł brutto miesięcznie, liczne dodatki i benefity oraz stabilną pracę w służbie mundurowej. To szansa dla osób, które chcą dbać o bezpieczeństwo na dworcach i w pociągach. Sprawdź, jakie wymagania trzeba spełnić i jakie przywileje czekają na nowych pracowników SOK.

Straż Ochrony Kolei szuka pracowników / Wojciech Olkuśnik / East News

Brakuje ponad 200 osób. Rekrutacja trwa cały czas

Straż Ochrony Kolei odpowiada za bezpieczeństwo na dworcach, trasach kolejowych oraz w pociągach. Obecnie w formacji służy 2860 funkcjonariuszy. Zapotrzebowanie jest jednak znacznie wyższe - zarówno wśród funkcjonariuszy liniowych, jak i pracowników administracyjnych.

Wolne stanowiska są uzupełniane na bieżąco, a kandydaci mogą zgłaszać się przez cały rok. Jak podkreślają przedstawiciele SOK, zainteresowanie służbą jest, ale wciąż niewystarczające, by pokryć wszystkie potrzeby kadrowe.

Ile zarabia funkcjonariusz Straży Ochrony Kolei?

Jak informuje "Fakt", osoba rozpoczynająca służbę w Straży Ochrony Kolei może liczyć na pensję w wysokości od 5 tys. do 6,5 tys. zł brutto miesięcznie. To jednak dopiero początek.

Średnie wynagrodzenie brutto funkcjonariusza liniowego, już z dodatkami, wynosi 7996,46 zł. W praktyce oznacza to, że przy pełnym pakiecie dodatków pensja może zbliżać się do 8 tys. zł miesięcznie, a w niektórych przypadkach nawet ją przekraczać.

Dodatki i premie. Lista jest długa

Funkcjonariusze SOK mogą liczyć na szeroki wachlarz dodatków finansowych. Monika Komaszewska, starszy inspektor w Komendzie Głównej Straży Ochrony Kolei, wyjaśnia, że znajdują się wśród nich m.in.:

premia uznaniowa,

premia godzinowa,

premia za dodatkowe czynności (np. przewodnik psa służbowego, kierowca, zastępstwo przełożonego),

dodatek za pracę w nocy,

dodatek za pracę w święta,

dodatek za warunki niebezpieczne i uciążliwe,

dodatek stażowy,

deputat węglowy,

wynagrodzenie za nadgodziny,

nagroda jubileuszowa.

To właśnie dodatki sprawiają, że końcowa wypłata znacząco różni się od pensji zasadniczej. Pieniądze to nie wszystko. Funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei mogą korzystać także z benefitów pozapłacowych. Wśród nich są m.in.:

ulgi na przejazdy kolejowe,

dodatkowy urlop wypoczynkowy,

pakiet socjalny obejmujący "wczasy pod gruszą",

dofinansowanie wycieczek i wakacji,

wsparcie przy zakupie biletów na wydarzenia kulturalne i sportowe.

Dla wielu kandydatów to właśnie stabilność zatrudnienia i świadczenia socjalne są jednym z głównych argumentów za wyborem tej formacji.

Jakie uprawnienia ma SOK?

Funkcjonariusze SOK posiadają uprawnienia zbliżone do innych służb mundurowych. Mogą m.in. legitymować osoby, zatrzymywać je, kontrolować pojazdy, nakładać kary, a w uzasadnionych przypadkach także używać broni palnej. Ich obecność ma zapewniać bezpieczeństwo pasażerom i infrastrukturze kolejowej w całym kraju.

Kto może zostać funkcjonariuszem Straży Ochrony Kolei?

Aby wstąpić do SOK, kandydat musi spełnić kilka podstawowych warunków. Funkcjonariuszem lub funkcjonariuszką może zostać osoba, która:

posiada obywatelstwo polskie,

ukończyła 21 lat,

ma pełną zdolność do czynności prawnych,

posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe,

ma uregulowany stosunek do służby wojskowej,

cieszy się nienaganną opinią,

wykazuje odpowiednią sprawność fizyczną i psychiczną do służby w formacji uzbrojonej,

nie była karana za przestępstwa umyślne.

Dodatkowymi atutami - jak podaje "Fakt" - są znajomość technik interwencyjnych, sztuk walki, kwalifikacje ratownika oraz prawo jazdy kategorii B.