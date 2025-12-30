Straż Ochrony Kolei szuka nowych funkcjonariuszy, oferując atrakcyjne wynagrodzenie nawet do 8 tys. zł brutto miesięcznie, liczne dodatki i benefity oraz stabilną pracę w służbie mundurowej. To szansa dla osób, które chcą dbać o bezpieczeństwo na dworcach i w pociągach. Sprawdź, jakie wymagania trzeba spełnić i jakie przywileje czekają na nowych pracowników SOK.
Straż Ochrony Kolei odpowiada za bezpieczeństwo na dworcach, trasach kolejowych oraz w pociągach. Obecnie w formacji służy 2860 funkcjonariuszy. Zapotrzebowanie jest jednak znacznie wyższe - zarówno wśród funkcjonariuszy liniowych, jak i pracowników administracyjnych.
Wolne stanowiska są uzupełniane na bieżąco, a kandydaci mogą zgłaszać się przez cały rok. Jak podkreślają przedstawiciele SOK, zainteresowanie służbą jest, ale wciąż niewystarczające, by pokryć wszystkie potrzeby kadrowe.
Jak informuje "Fakt", osoba rozpoczynająca służbę w Straży Ochrony Kolei może liczyć na pensję w wysokości od 5 tys. do 6,5 tys. zł brutto miesięcznie. To jednak dopiero początek.
Średnie wynagrodzenie brutto funkcjonariusza liniowego, już z dodatkami, wynosi 7996,46 zł. W praktyce oznacza to, że przy pełnym pakiecie dodatków pensja może zbliżać się do 8 tys. zł miesięcznie, a w niektórych przypadkach nawet ją przekraczać.
Funkcjonariusze SOK mogą liczyć na szeroki wachlarz dodatków finansowych. Monika Komaszewska, starszy inspektor w Komendzie Głównej Straży Ochrony Kolei, wyjaśnia, że znajdują się wśród nich m.in.:
- premia uznaniowa,
- premia godzinowa,
- premia za dodatkowe czynności (np. przewodnik psa służbowego, kierowca, zastępstwo przełożonego),
- dodatek za pracę w nocy,
- dodatek za pracę w święta,
- dodatek za warunki niebezpieczne i uciążliwe,
- dodatek stażowy,
- deputat węglowy,
- wynagrodzenie za nadgodziny,
- nagroda jubileuszowa.
To właśnie dodatki sprawiają, że końcowa wypłata znacząco różni się od pensji zasadniczej. Pieniądze to nie wszystko. Funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei mogą korzystać także z benefitów pozapłacowych. Wśród nich są m.in.:
- ulgi na przejazdy kolejowe,
- dodatkowy urlop wypoczynkowy,
- pakiet socjalny obejmujący "wczasy pod gruszą",
- dofinansowanie wycieczek i wakacji,
- wsparcie przy zakupie biletów na wydarzenia kulturalne i sportowe.
Dla wielu kandydatów to właśnie stabilność zatrudnienia i świadczenia socjalne są jednym z głównych argumentów za wyborem tej formacji.
Funkcjonariusze SOK posiadają uprawnienia zbliżone do innych służb mundurowych. Mogą m.in. legitymować osoby, zatrzymywać je, kontrolować pojazdy, nakładać kary, a w uzasadnionych przypadkach także używać broni palnej. Ich obecność ma zapewniać bezpieczeństwo pasażerom i infrastrukturze kolejowej w całym kraju.
Aby wstąpić do SOK, kandydat musi spełnić kilka podstawowych warunków. Funkcjonariuszem lub funkcjonariuszką może zostać osoba, która:
- posiada obywatelstwo polskie,
- ukończyła 21 lat,
- ma pełną zdolność do czynności prawnych,
- posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe,
- ma uregulowany stosunek do służby wojskowej,
- cieszy się nienaganną opinią,
- wykazuje odpowiednią sprawność fizyczną i psychiczną do służby w formacji uzbrojonej,
- nie była karana za przestępstwa umyślne.
Dodatkowymi atutami - jak podaje "Fakt" - są znajomość technik interwencyjnych, sztuk walki, kwalifikacje ratownika oraz prawo jazdy kategorii B.