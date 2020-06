Prokuratura Okręgowa w Poznaniu po raz drugi umorzyła śledztwo ws. nieumyślnego spowodowania śmierci Igora Stachowiaka. Ojciec Stachowiaka w rozmowie z Onetem podkreśla, że jest zbulwersowany decyzją śledczych. 25-latek zmarł 15 maja 2016 roku we wrocławskim komisariacie.

Komisariat Policji Wrocław Stare Miasto gdzie w maju 2016 roku zmarł Igor Stachowiak / Maciej Kulczyński / PAP

Jak pisze Onet, postępowanie ws. nieumyślnego spowodowania śmierci Igora Stachowiaka przez czterech policjantów, poznańska prokuratura wznowiła na kilka tygodni przed wyrokiem pierwszej instancji, który zapadł w czerwcu 2019 r.

Wcześniej śledztwo w tej sprawie zostało umorzone. Decyzję o wznowieniu wydał sąd po tym, jak rodzice Igora Stachowiaka zaskarżyli postanowienie prokuratury w tym zakresie. Teraz sprawa ponownie została umorzona. Byli policjanci nie usłyszą więc kolejnych zarzutów.

O umorzeniu postępowania dowiedziałem się wczoraj od moich pełnomocników. Jestem tym faktem zbulwersowany - mówi Onetowi Maciej Stachowiak, ojciec Igora Stachowiaka.

Jestem zbulwersowany tym, że do dziś nikt nie naładował baterii paralizatora, którego użyto wobec Igora i nie włączył go, by sprawdzić, czy była ingerencja w jego zapis albo próba usunięcia zapisu. To karygodne - dodaje.

W ocenie ojca Igora wielu ważnych świadków, m.in. załoga pogotowia, które przyjechało na komisariat, do dziś nie zostało przesłuchanych.

Rodzice 25-latka już zapowiedzieli, że po raz kolejny zaskarżą decyzję prokuratury.

"Prezydent pisze, że jest zbulwersowany śmiercią George'a Floyda, a gdzie był jego komentarz, gdy 4 policjantów torturowało mojego syna?"

W rozmowie z Onetem Maciej Stachowiak odniósł się także do zabicia George'a Floyda przez policję w Minneapolis oraz komentarza prezydenta Andrzeja Dudy w tej sprawie. Prezydent Duda na Facebooku pisze, że jest zbulwersowany śmiercią George'a Floyda i potępia wszelkie akty przemocy, a gdzie był jego komentarz, kiedy czterech policjantów przekraczających swoje uprawnienia torturowało i dręczyło mojego syna, doprowadzając swoimi działaniami do jego śmierci, do śmierci zdrowego 25-latka? - pyta Maciej Stachowiak.

W lutym czterej byli policjanci zostali skazani za przekroczenie uprawnień oraz psychiczne i fizyczne znęcanie się nad Igorem Stachowiakiem. W ocenie sądu działania policjantów nie miały jednak wpływu na śmierć 25-latka.

Najwyższą karę, 2,5 roku więzienia otrzymał Łukasz R., który trzykrotnie raził Igora Stachowiaka paralizatorem w toalecie na komisariacie, gdy ten miał założone kajdanki. Trzej pozostali byli funkcjonariusze usłyszeli natomiast wyrok dwóch lat pozbawienia wolności.