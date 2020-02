"Ten proces przykrył prawdę o śmierci mojego syna, nie wykazując mechanizmu przyczynowo-skutkowego, który doprowadził do śmierci Igora" - stwierdził w wywiadzie dla Onetu Maciej Stachowiak - ojciec zmarłego w 2016 roku Igora Stachowiaka. "Jestem przekonany, że gdyby Igor nie spotkał w tym dniu policjantów na swojej drodze, to był żył" - dodał. "Czekamy na rozwój wydarzeń i pisemne uzasadnienie wyroku. Prawdopodobnie będziemy jednak wychodzić z tą sprawą poza Polskę i skierujemy skargę do Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu" - zapowiedział.

REKLAMA