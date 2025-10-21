Śledztwo, które w sprawie podejrzenia korupcji w 42. Bazie Lotnictwa Wojskowego w Radomiu, od 2,5 roku prowadzi Prokuratura Okręgowa w Krakowie jak dotąd nie przyniosło wymiernych rezultatów. Nikt nie usłyszał zarzutów w tej sprawie. Wśród osób podejrzanych jest jednak m.in. były szef Ośrodka Reprezentacyjnego WOT płk Łukasz Baranowski. Wojskowy kilka tygodni temu odszedł na emeryturę.

Wydział ds. Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Krakowie od stycznia 2023 roku prowadzi śledztwo dotyczące podejrzenia korupcji w 42. Bazie Lotnictwa Szkolnego w Radomiu.

Postępowanie obejmuje czyny polegające na przyjmowaniu i udzielaniu korzyści majątkowych lub osobistych przez osoby pełniące funkcje publiczne.

Śledztwo pozostaje w fazie in rem, co oznacza, że nikomu nie postawiono zarzutów.

Za czyny korupcyjne grozi kara od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.

Jak poinformowała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Krakowie prok. Oliwia Bożek-Michalec, Wydział ds. Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Krakowie prowadzi postępowanie dotyczące "czynów korupcyjnych popełnianych przez oficerów wyższych i innych pełniących służbę w 42. Bazie Lotnictwa Szkolnego w Radomiu".

Mowa tu o przyjmowaniu, w związku z pełnieniem funkcji publicznej, korzyści majątkowej lub osobistej albo jej obietnicy, a także udzielania korzyści majątkowej lub osobistej osobie pełniącej funkcję publiczną. Czyny te zagrożone są karą od 6 miesięcy do 8 lat więzienia.

Śledztwo trwa od stycznia 2023

Śledztwo w tej sprawie uruchomiono 5 stycznia 2023 roku, czyli już ponad 2,5 roku temu i w dalszym ciągu jest ono w fazie in rem. Oznacza to, że nikomu nie postawiono zarzutów. Nie wiadomo, kiedy postępowanie może się zakończyć. Z uwagi na obszerność materiału dowodowego i zaplanowane czynności procesowe brak jest obecnie możliwości precyzyjnego wskazania daty zakończenia śledztwa - powiedziała prok. Bożek-Michalec.

Prokuratura nie podaje także, czego dokładnie dotyczy śledztwo, ani też jakiego okresu ono dotyczy. Wiadomo, że śledztwo dotyczy m.in. byłego szefa Ośrodka Reprezentacyjnego WOT płk. Łukasza Baranowskiego, co potwierdziła rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Krakowie prok. Oliwia Bożek-Michalec.

Kim jest Łukasz Baranowski?

Baranowski to postać dość znana w Radomiu - jego kariera wojskowa nabrała dynamicznego przyspieszenia za czasów rządu Zjednoczonej Prawicy. Był m.in. szefem orkiestry wojskowej w Radomiu, szefował sekcji wychowawczej w 1 Komendzie Lotniska oraz sekcji wychowawczej w 42. Bazie Lotnictwa Szkolnego. Od 2018 roku był związany z 6 Mazowiecką Brygadą Obrony Terytorialnej, gdzie najpierw dowodził 62. Batalionem Lekkiej Piechoty w Radomiu - pierwszym batalionem formowanym na Mazowszu w ramach WOT.

W latach 2020-2022 był zastępcą dowódcy 6 Mazowieckiej Brygady OT. Od marca do końca 2023 roku był natomiast szefem Oddziału Współpracy Cywilno-Wojskowej w Dowództwie Wojsk Obrony Terytorialnej. Ostatnio pełnił funkcję komendanta Ośrodka Reprezentacyjnego WOT. W maju Orkiestra Reprezentacyjna Wojsk Obrony Terytorialnej, na czele z płk. Baranowskim, odbyła tournée w Stanach Zjednoczonych. Kilka tygodni temu Baranowski odszedł na wojskową emeryturę, o czym poinformował w obszernym wywiadzie w lokalnym radiu.