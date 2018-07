Zarząd warszawskiego SLD cofnął w czwartek Andrzejowi Celińskiemu rekomendację do startu w wyborach prezydenckich w stolicy. Decyzja ta ma związek z jego obraźliwymi wpisami w internecie pod adresem Jana Śpiewaka. Nowym kandydatem Sojuszu ma być Andrzej Rozenek.

Andrzej Rozenek / Marcin Obara / PAP

Ustalenia czwartkowego posiedzenia władz Sojuszu w Warszawie przekazali PAP rzeczniczka partii Anna Maria Żukowska i lider SLD w Warszawie Sebastian Wierzbicki. Podjęliśmy decyzję o cofnięciu rekomendacji dla Celińskiego - powiedział Wierzbicki.

Żukowska poinformowała, że w piątek przed południem odbędzie się konferencja prasowa, na której władze stołecznego Sojuszu poinformują o swoich dalszych krokach dotyczących jesiennych wyborów prezydenta Warszawy. Z nieoficjalnych informacji PAP ze źródeł w Sojuszu wynika, że zaprezentowany zostanie nowy kandydat SLD, którym będzie Andrzej Rozenek, były rzecznik i poseł Ruchu Palikota (później Twojego Ruchu).

Rozenek nie chciał w czwartek potwierdzić, czy będzie ubiegał się o urząd prezydenta stolicy. W wieczornej rozmowie z Polsat News powiedział jedynie, że Sojusz, którego obecnie jest członkiem, nie może pogodzić się z takim językiem, jakiego w stosunku do Jana Śpiewaka użył Andrzej Celiński.

Dzisiaj podjęte zostały pewne decyzje, które zostaną jutro oficjalnie ogłoszone. Niestety zostałem zobowiązany do tego, żeby nie komunikować przed tą konferencją niczego konkretnego - dodał Rozenek. Jedno jest pewne, że SLD jest poważną partią i szybko reaguje na takie kryzysowe sytuacje - podkreślił.

Andrzej Celiński w środę w wulgarny sposób zwrócił się na Facebooku do Jana Śpiewaka, lidera stowarzyszenia Wolne Miasto Warszawa, który również chce ubiegać się o urząd prezydenta stolicy (popiera go komitet "Wygra Warszawa", który - oprócz WMW - tworzą: Partia Razem, Zieloni i Stowarzyszenie Inicjatywa Polska). Janie Śpiewaku z ciebie po prostu ch(...) Do sądu proszę. Nie o słowo. O treść Twojego wpisu - napisał były już kandydat Sojuszu. Była to reakcja na wcześniejszy post Śpiewaka na Facebooku, w którym sugerował, że Celiński ma związki z gen. Marianem Robełkiem, zamieszanym - według szefa WMW - w tzw. aferę reprywatyzacyjną.

Śpiewak uznał, że Celiński przekroczył granice dobrego smaku. Kampania Celińskiego skończyła się zanim zaczęła - ocenił. W czwartek, odnosząc się do ówczesnych informacji o możliwym wycofaniu poparcia dla Celińskiego przez Sojusz, skomentował na Twitterze: "ups - chyba zabiłem Celińskiego". Potem dodał: "w związku z prawdopodobnym wycofaniem kandydatury Andrzeja Celińskiego apelujemy do warszawskiego SLD o poparcie jedynej progresywnej siły w nadchodzących wyborach. #WygraWarszawa".

Rozenek już raz - w 2014 roku - kandydował na włodarza stolicy (utworzył własny komitet wyborczy). Otrzymał 2,28 proc. głosów w pierwszej turze wyborów.

Do tej pory chęć ubiegania się o prezydenturę Warszawy ogłosili m.in. wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki (Zjednoczona Prawica), poseł PO Rafał Trzaskowski (Koalicja Obywatelska PO i Nowoczesnej), Jan Śpiewak, rzecznik PSL Jakub Stefaniak, były wiceprezydent Warszawy Jacek Wojciechowicz, Justyna Glusman (Koalicja Ruchów Miejskich skupiona wokół b. stowarzyszenia Jana Śpiewaka Miasto Jest Nasze), a także lider Ruchu Sprawiedliwości Społecznej Piotr Ikonowicz.