Kosmiczna przygoda Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego dobiega końca. W niedzielę o godz. 15.55 czasu polskiego ma odbyć się pożegnanie załogi Ax-4 na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. W poniedziałek czworo astronautów rozpocznie powrót na Ziemię.

Sławosz Uznański-Wiśniewski na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej / Marian Zubrzycki / PAP

Niedziela to tzw. dzień "Undock-1". Jest w pełni zarządzany przez NASA. Działania są poświęcone przygotowaniom do powrotu astronautów na Ziemię, odbywa się więc m.in. pakowanie.

Powrót na Ziemię rozpocznie się w poniedziałek - ok. godz. 10.55 ma nastąpić zamknięcie włazu, a dwie godziny później, ok. 13.05, kapsuła Dragon Grace ma odłączyć się od Międzynarodowej Stacji Kosmicznej.

Pożegnanie załogi, odłączenie kapsuły od ISS, a potem wodowanie w Pacyfiku będą transmitowane przez Axiom Space, NASA i SpaceX.

Powrót z ISS został zaprojektowany jako w pełni autonomiczny proces, który nie wymaga żadnych działań ze strony załogi na pokładzie kapsuły Dragon.

Po odłączeniu od ISS, silniki statku Dragon zostaną kilkukrotnie uruchomione, aby kapsuła bezpiecznie oddaliła się od stacji i skierowała w stronę Ziemi, orbitując wokół niej do momentu przebicia się przez ziemską atmosferę.

Bezpośredni etap powrotu na Ziemię rozpocznie się, kiedy część kapsuły (tzw. trunk) zostanie odłączona od przedniej części Dragona, w której będzie załoga misji Ax-4. Silniki zostaną uruchomione, aby zejść jak najniżej, do poziomu, pozwalającego na wejście w atmosferę naszej planety. Sama kapsuła obróci się tak, aby osłona termiczna chroniąca statek była skierowana w stronę planety - podała POLSA.

Już z wyłączonymi silnikami Dragon wejdzie w atmosferę, rozgrzewając się do temperatury ok. 1600 st. Celsjusza. Po przejściu przez wyższe warstwy atmosfery nastąpi rozłożenie dwóch małych spadochronów stabilizujących (na wysokości około 5,7 km nad Ziemią) i czterech głównych (ok. 2 km).

Wodowanie załogi Ax-4 na Oceanie Spokojnym ma nastąpić u wybrzeży Kalifornii, a ostatnim etapem jest przechwycenie kapsuły przez specjalny statek ratowniczy i dostarczenie astronautów na brzeg.

Sławosz Uznański-Wiśniewski przejdzie regenerację

Po powrocie z orbity Sławosz Uznański-Wiśniewski przyleci do Europy - do Kolonii w Niemczech, gdzie znajduje się siedziba Europejskiego Centrum Astronautów Europejskiej Agencji Kosmicznej.

Astronauta trafi do ośrodka Niemieckiego Centrum Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej (DLR) "Envihab", który stanowi kluczowe centrum monitorowania medycznego i rehabilitacji po misjach.

Zespół medycyny kosmicznej ESA, w skład którego wchodzą lekarze operacyjni ESA, fizjoterapeuci i trenerzy sportowi, będzie monitorował Sławosza podczas jego powrotu do ziemskiej grawitacji dzięki specjalnemu programowi regeneracji - podała wcześniej POLSA.

Sławosz Uznański-Wiśniewski jest astronautą projektowym ESA. Misja Ax-4, której uczestnikiem jest Polak, rozpoczęła się 25 czerwca. Dzień później, 26 czerwca, kapsuła Dragon Grace z czworgiem astronautów na pokładzie zadokowała do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS).

Na stacji Sławosz Uznański-Wiśniewski miał do wykonania 13 eksperymentów przygotowanych przez polskich naukowców i firmy oraz 30 pokazów edukacyjnych i popularnonaukowych. Astronauta czterokrotnie połączył się na żywo z dziećmi i młodzieżą w Polsce - spotkania odbyły się w Łodzi, Wrocławiu, Rzeszowie i w Warszawie. W trakcie dwóch spotkań, we Wrocławiu i Rzeszowie, połączenie było realizowane w ramach ARISS (Amateur Radio on the International Space Station) - międzynarodowego programu edukacyjnego, którego celem jest umożliwienie kontaktu radiowego radioamatorom oraz szkołom z astronautami na ISS.