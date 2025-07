Iga Świątek bije finansowy rekord

Za awans do ćwierćfinału Iga Świątek miała już zagwarantowane 400 tys. funtów, czyli prawie 2 mln zł. Po awansie do półfinału ta kwota wzrosła do 775 tys. funtów - to równowartość ponad 3,8 mln zł.

Za awans do finału Polka otrzyma nagrodę w wysokości 1,52 mln funtów, co stanowi ok. 7,5 mln zł. To najwyższa kwota, jaką kiedykolwiek zarobiła Polka na londyńskich kortach. Dla porównania, Agnieszka Radwańska za udział w finale Wimbledonu w 2012 roku otrzymała trzykrotnie mniej.

Po wygranym finałowym meczu z Amerykanką Amandą Anisimovą na jej konto wpadło aż 3 mln funtów , czyli niemal 14,8 mln zł. To o ponad 11 proc. więcej niż wynosiła główna nagroda w ubiegłorocznej edycji turnieju.

Tak wysoka premia sprawi, że 24-letnia Polka zostanie dopiero czwartą w historii tenisistką, która z oficjalnych nagród finansowych przekroczy granicę 40 mln dolarów.