Jest wniosek o skazanie bez rozprawy jednego z podejrzanych ws. Funduszu Sprawiedliwości - prezesa spółki będącej wykonawcą ośrodka "Archipelag" w Wilanowie. Prokurator uzgodnił z podejrzanym karę roku więzienia w zawieszeniu na 5 lat i 36 tys. zł grzywny - podała Prokuratura Krajowa.

Jednocześnie - jak poinformowano w poniedziałkowym komunikacie prok. Katarzyna Calów-Jaszewska z PK - zdecydowano o zastosowaniu wobec tego podejrzanego instytucji nadzwyczajnego złagodzenia kary.

Podjął współpracę z prokuraturą

"Przesłanki przemawiające za zastosowaniem instytucji nadzwyczajnego złagodzenia kary oraz warunkowego zawieszenia jej wykonania wynikały wprost z zaprezentowanej w toku śledztwa postawy samego podejrzanego, który podjął z prokuraturą pełną współpracę przyznając się do popełnia zarzucanych mu czynów oraz złożył wyczerpujące wyjaśnienia dotyczące jego roli w zarzucanych mu czynach, a także ujawnił okoliczności dotyczące roli i udziału innych osób w czynach będących przedmiotem prowadzonego śledztwa" - czytamy w komunikacie PK.

Jak podkreśliła prokuratura, "w tych okolicznościach można zasadnie stwierdzić, iż zgoda prokuratora na nadzwyczajnie złagodzony wymiar kary wynikała" z faktu podjęcia przez podejrzanego pełnej współpracy z prokuraturą.

Wniosek prokuratury, który trafił do Sądu Okręgowego w Warszawie, dotyczy Piotra W., któremu zarzucono popełnienie w latach 2020-2021 trzech czynów dotyczących niegospodarności oraz prania brudnych pieniędzy. Generalnie kwestia ta mieści się w ramach wątku śledztwa dotyczącego Funduszu Sprawiedliwości odnoszącego się do Fundacji Profeto i budowy ośrodka "Archipelag" w Wilanowie.

Pierwszy akt oskarżenia

W wątku tej fundacji oraz inwestycji "Archipelag - wyspy wolne od przemocy" na początku lutego br. do Sądu Okręgowego w Warszawie trafił pierwszy akt oskarżenia dotyczący nieprawidłowości związanych z Funduszem Sprawiedliwości. Objął on sześcioro osób, w tym ks. Michała Olszewskiego, a także byłe urzędniczki MS Urszulę D. (b. dyrektor Departamentu Funduszu Sprawiedliwości) i Karolina K. (b. naczelnik jednego z wydziałów w Departamencie Funduszu Sprawiedliwości), które odpowiadały za przyznanie środków i miały z ks. Olszewskim działać wspólnie i w porozumieniu. Jak informował w maju SO proces w tej sprawie powinien ruszyć jesienią.

Jak m.in. podawała prokuratura, Fundacja Profeto uzyskała z Funduszu Sprawiedliwości środki na budowę ośrodka "Archipelag" - centrum pomocy ofiarom przestępstw. Wykonawcą była firma TISO, która otrzymywała z fundacji przelewy w związku z budową ośrodka. Według prokuratury, ks. Olszewski doprowadził do podpisania umowy na podstawie której firma TISO wynajęła od Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego (współwłaściciela) część nieruchomości i przelała na konto bankowe tego zgromadzenia ponad 3,5 mln zł, a pieniądze te ks. Olszewski "przelał następnie na rachunek Fundacji Profeto, tym samym utrudniając stwierdzenie ich pochodzenia z przestępstwa dokonanego na szkodę Funduszu Sprawiedliwości".

Z kolei występujący w tym wątku Piotr W., wobec którego prokuratura skierowała wniosek o skazanie bez rozprawy, jako prezes spółki TISO zawarł tę "pozorną umowę najmu gruntu, na którym prowadzona była budowa ośrodka 'Archipelag' w Wilanowie".

Jak podała PK, wobec W. prokurator wystąpił z wnioskiem o wymierzenie mu kary łącznej uprzednio z nim uzgodnionej - jednego roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na pięć lat i 36 tys. zł grzywny.

"Materiały przeciwko podejrzanemu zostały uprzednio wyłączone z prowadzonego przez PK wielowątkowego śledztwa prowadzonego w sprawie przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych MS przy zarządzaniu, rozdysponowaniu i rozliczaniu rozdysponowanych środków finansowych pochodzących z Funduszu" - zaznaczyła PK.

Czym jest Fundusz Sprawiedliwości?

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, określany jako Fundusz Sprawiedliwości, jest funduszem celowym, czyli jego środki muszą być wydatkowane wyłącznie na cele funduszu. FS powstał w 1997 r., po to, by pomagać ofiarom i świadkom przestępstw oraz osobom, które odbyły karę więzienia i wracają do uczciwego życia w społeczeństwie (to pomoc postpenitencjarna). Od 2017 r. fundusz ten otrzymał dodatkowy cel polegający na przeciwdziałaniu przestępczości. Jego działalność w latach, gdy w Polsce rządziła Zjednoczona Prawica, jest obecnie przedmiotem śledztwa Prokuratury Krajowej, a także działań naprawczych Ministerstwa Sprawiedliwości.