Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargi złożone przez organizacje ekologiczne z Polski i Niemiec na decyzję środowiskową Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska dla terminala kontenerowego w Świnoujściu. To jeden z największych projektów polskiej gospodarki morskiej.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargi złożone przez organizacje ekologiczne z Polski i Niemiec na decyzję środowiskową Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska dla terminala kontenerowego w Świnoujściu (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie ogłosił w poniedziałek orzeczenie w sprawie zaskarżonej przez dwie organizacje ekologiczne decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pn. "Budowa Terminala Kontenerowego w Porcie Zewnętrznym w Świnoujściu". Skargi złożone przez organizacje ekologiczne z Polski i Niemiec zostały oddalone.

Zdaniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wszystkie procedury zostały dochowane, a przy wydawaniu decyzji środowiskowej Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska otrzymał i wziął pod uwagę wszystkie niezbędne opinie i skargi. Aby mówić o stwierdzeniu nieważności decyzji, to musi być absolutnie rażące naruszenie prawa. (...) Takiego naruszenia nie dopatrzył się sąd - uzasadniała wyrok sędzia Anita Wielopolska.

Wyrok krótko skomentował Jarosław Siergiej, prezes Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście. Można budować i to będzie robione - oświadczył. Budowa terminala jest dla naszego rządu priorytetowa. Tak jak już wielokrotnie mówiłem, nikt nam tej inwestycji nie zatrzyma. Nowe możliwości portu sprawią, że nasza konkurencyjność na Bałtyku zdecydowanie wzrośnie. Do Świnoujścia będą przypływać największe kontenerowce świata, a co za tym idzie - Polska będzie przejmować coraz większą część rynku transportowego w całym regionie - powiedział z kolei w krótkim nagraniu zamieszczonym na platformie X wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka.

Na złożony w marcu 2025 wniosek niemieckiej organizacji Lebensraum Vorpommern z wyspy Uznam oraz stowarzyszenia Zielone Wyspy Świnoujście, WSA wstrzymał wykonanie decyzji środowiskowej dot. budowy terminala kontenerowego w Świnoujściu. Rozprawa w tej sprawie odbyła się 21 lipca; sąd odroczył termin ogłoszenia orzeczenia z uwagi na zawiły charakter sprawy. Dzisiejszy wyrok nie jest prawomocny.

Jeden z największych projektów polskiej gospodarki morskiej

Budowa głębokowodnego terminala kontenerowego w Świnoujściu, w formie tzw. portu zewnętrznego, to jeden z największych projektów polskiej gospodarki morskiej. Inwestorem jest Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście, a przedsięwzięcie koordynuje Ministerstwo Infrastruktury.

Terminal kontenerowy ma być zbudowany do 2029 r. W lutym 2025 r. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska wydała decyzję środowiskową umożliwiającą realizację inwestycji. Pod koniec marca została ona zaskarżona przez niemiecką organizację Bürgerinitiative Lebensraum Vorpommern z wyspy Uznam. Dokumentacja sprawy została 7 maja przekazana z GDOŚ do WSA w Warszawie. Niemieccy ekolodzy złożyli również wniosek o wstrzymanie wykonalności decyzji do czasu rozpoznania skargi.