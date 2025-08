Od czwartku 7 sierpnia w Janowie Podlaskim rozpoczną się Dni Konia Arabskiego, na które złożą się 47. Narodowy Pokaz Koni Czystej Krwi Arabskiej, 56. Aukcja Pride of Poland, aukcja Summer Sale oraz parady hodowlane w trzech państwowych stadninach w Janowie Podlaskim, Michałowie i Białce.

Klacz Adelita / foto: Stuart Vesty /

Pride of Poland po raz 56.

Nieprzerwanie od 1969 roku coroczna aukcja polskich koni arabskich w Janowie Podlaskim wyznacza standardy doskonałości w hodowli koni czystej krwi. Znana na całym świecie przez ponad trzy dekady jako Polish Prestige wraz z nastaniem nowego tysiąclecia przemianowana została na "Polską Dumę". Na niedzielnej aukcji Pride of Poland (10 sierpnia), a potem poniedziałkowej (11 sierpnia) aukcji Summer Sale zobaczymy w tym roku 43 konie: 16 koni ze Stadniny Koni Janów Podlaski, 17 koni z Michałowa, cztery z Białki oraz 6 koni z hodowli prywatnych.

Największą gwiazdą tegorocznej edycji Pride of Poland jest janowska klacz Adelita - zeszłoroczna Narodowa Czempionka Polski Klaczy Starszych, córka wybitnego katarskiego ogiera Kahil Al Shaqab, Platynowego Czempiona Świata.

Wideo youtube

Adelitę podczas aukcji wspomagać ma trzyletnia Wencedora, również z Janowa - prawnuczka legendarnego michałowskiego ogiera Ekstern. Ta klacz, która podbijała serca sędziów na pokazach krajowych i międzynarodowych, to m.in. Czempionka Polski Klaczy Rocznych.

Wideo youtube

Stadnina Koni Michałów zaproponowała w tym roku doskonale znane fanom arabów klacze: Parantella - córkę katarskiego ogiera Kahil Al Shaqab i El Medidę - córkę wyhodowanego w Michałowie ogiera Morion - Czempiona Świata Ogierów Młodszych i Narodowego Czempiona Polski Ogierów Starszych.

Pasja, tradycja i przyszłość

Dni Konia Arabskiego to najważniejsza w Polsce i jedna z najbardziej rozpoznawalnych na świecie imprez poświęconych koniom czystej krwi. Przez długie lata kojarząca się z sukcesem marki "pure Polish", pięknymi końmi wygrywającymi najważniejsze imprezy na świecie i grą o wielkie pieniądze. I do tych czasów i sukcesów polskich koni na najważniejszych międzynarodowych czempionat próbują powrócić organizatorzy.

Do udziału w tegorocznym Pokazie Narodowym zgłoszono 115 koni, które wystąpią w 15 klasach. Jest to wydarzenie niespotykane w innych krajach Europy, bo imprezy podobnej rangi liczą po kilkadziesiąt prezentowanych koni. I ta liczba świadczy o sile polskiej hodowli i wysuwa janowski pokaz na pozycję lidera w całej Europie jako najliczniejszy pokaz narodowy. Dla porównania na Narodowym Pokazie Niemiec wystąpiło 39 koni, Czech - 16, Belgii - 36 koni.

Koń arabski "pure Polish" to koń czystej krwi, który reprezentuje charakterystyczny dla siebie typ uznany przez hodowców całego świata - definiowany przez takie cechy jak: wyraźnie zaznaczony typ rasowy (bukiet), prawidłowa budowa czyli urodziwa głowa o wyraźnym oku, osadzona na długiej szyi, krótki mocny grzbiet zwany kłodą, dobrze związany, horyzontalny (czyli tworzący z profilu linię prostą) zad, pionowa osada ogona, łagodny charakter oraz zdrowie i wytrzymałość. Te dwie ostatnie cechy zawdzięczają one próbom wyścigowym, którym polskie konie poddawane są systematycznie od pokoleń.

Dużą rolę w wypromowaniu marki "pure Polish" odegrał lobbing amerykańskich hodowców, którzy zaczęli z polskimi końmi odnosić znaczące sukcesy na pokazach w latach 70. Mike Nichols, znany reżyser filmowy w roku 1973 zdobył dwa najważniejsze tytuły US National Champion, importowanymi z Polski: ogierem Elkin i klaczą Elkana.

Narodowy Pokaz Koni Arabskich wyłoni Czempionów i Czempionki Polski, czyli najpiękniejsze konie arabskie w naszym kraju. Konie rywalizują w klasach podzielonych pod względem płci i wieku. Ich oceny dokonuje międzynarodowy skład sędziowski, przyznając punkty za pięć cech: typ, głowę z szyją, kłodę, nogi i ruch. Trzy najwyżej ocenione konie w każdej klasie kwalifikują się do finałów (czempionatów), gdzie jury wybiera Czempiona, Wiceczempiona, II Wiceczempiona oraz czwartego i piątego finalistę (tzw. "Top Five"). Czempioni wskazywani są w sześciu kategoriach - Ogiery i Klacze Roczne, Ogiery i Klacze Młodsze oraz Ogiery i Klacze Starsze. Równie emocjonującym jest wybór Najlepszego Konia Pokazu ("Best in Show"), który wyłaniany jest spośród wszystkich sześciu Czempionów.

Pokaz Narodowy ze względu na aspekt hodowlany jest niezwykle ważny dla hodowców i właścicieli koni. Noty przyznane przez niezależnych sędziów za poszczególne cechy stanowią merytoryczną ocenę każdego konia, wskazujące zarówno jego mocne, jak i słabsze strony.

Akcentem kończącym Narodowy Pokaz Koni Arabskich Czystej Krwi są Nagrody Specjalne, w tym dla Najpiękniejszej Klaczy Pokazu i Najpiękniejszej Głowy Pokazu, Nagrody za Najlepszy Ruch i Najlepszego Konia Wyścigowego. Ale są też nagrody - dla Najlepszego Prezentera Pokazu, Najlepszego Trenera oraz dla Najlepszego Hodowcy - otrzymują ci, bez których zaangażowania i pasji Narodowy Pokaz byłby niemożliwy do realizacji.

Pokaz Narodowy rozpoczną rozgrywane w piątek (8 sierpnia) Sierpniowe Mistrzostwa Sportowe, czyli klasy pod siodłem, na dowód wszechstronności koni arabskich, a jedną z klas będzie Tradycyjny Strój Polski. To wyjątkowo polski typ klasy pod siodłem, widowiskowy dla kibiców i bardzo chętnie oceniany przez międzynarodowych sędziów. Tak wyglądała sportowa rywalizacja na lipcowych mistrzostwach w stadninie w Michałowie.

Dni Konia Arabskiego, po raz pierwszy w historii, zainauguruje w tym roku pokaz w ramach międzynarodowego cyklu Emirates Arabian Horse Global Cup. To międzynarodowe wydarzenie organizowane i finansowane przez Stowarzyszenie Konia Arabskiego Zjednoczonych Emiratów Arabskich jest dedykowane hodowcom i stadninom, którym rodzi się do 15 źrebiąt rocznie. W przeciwieństwie do Pokazu Narodowego w Emirates Cup mogą brać udział również hodowcy zagraniczni. Dla wszystkich zwycięzców klas i czempionów pokazu emirackiego przewidziane są atrakcyjne nagrody finansowe. Wydarzenie to swoim patronatem honorowym objął Szejk Manour bin Zayed Al Nahyan, wiceprezydent Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Instagram Rolka

Bitwa Regionów

Dniom Konia Arabskiego w Janowie Podlaskim towarzyszyć będą liczne atrakcje, m.in. finał województwa lubelskiego X edycji Konkursu Bitwa Regionów (sobota 9 sierpnia). Ponadto od piątku do niedzieli (8-10 sierpnia) będzie trwała prezentacja dań i dorobku Kół Gospodyń Wiejskich. Zapraszamy na Dni Konia Arabskiego 2025, których patronem medialnym jest radio RMF FM!

Program Dni Konia Arabskiego 2025

Czwartek (7.08.2025) - Plac zewnętrzny - Emirates Arabian Horse Global Cup

10:00 - 18:00 - Klasy w ręku

Piątek (8.08.2025) - Plac zewnętrzny - Emirates Arabian Horse Global Cup

10:00 - 13:00 - Czempionaty:

10:00 - Klaczy rocznych

10:30 - Ogierów rocznych

11:00 - Klaczy młodszych

11:30 - Ogierów młodszych

12:00 - Klaczy starszych

12:30 - Ogierów starszych

47. Polski Narodowy Pokaz Koni Arabskich

14:00 - 15:00 - Klasy sportowe

15:30 - 19:00 - Klasy w ręku

Sobota (9.08.2025) - Plac zewnętrzny

10:00 - 17:00 - Klasy w ręku

Niedziela (10.08.2025) - Plac zewnętrzny

10:00 - 13:30 - Czempionaty:

10:00 - Klaczek rocznych

10:30 - Ogierów rocznych

11:00 - Klaczy młodszych

11:30 - Ogierów młodszych

12:00 - Klaczy starszych

12:30 - Ogierów starszych

13:00 - Best in Show

Pride of Poland

17:00 - 20:00 56. Aukcja Pride of Poland - Hala - wstęp tylko z biletem

Poniedziałek (11.08.2025) (hala) - wstęp z wejściówką

11:00 - Aukcja Summer Sale

15:00 - Parada hodowlana Stadniny Koni Janów Podlaski

Wtorek (12.08.2025) Stadniny Koni Białka i Michałów (wizyty) - wstęp wolny

10:30 - Parada hodowlana Stadnina Koni Białka

15:00 - Parada hodowlana w Stadninie Koni Michałów