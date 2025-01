Inwestycja o strategicznym znaczeniu dla Polski, zapewniająca nam bezpieczeństwo i samowystarczalność - tymi słowami podsumowywała w środę rozbudowany Terminal LNG w Świnoujściu minister przemysłu Marzena Czarnecka. Polityk uczestniczyła w uroczystości zakończenia rozbudowy, w której trakcie można było usłyszeć, że inwestycje takie, jak ta ze Świnoujścia, nie są łatwe.

Terminal LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu / Marcin Bielecki / PAP

Ta inwestycja ma strategiczne znaczenie dla Polski, bo ona powoduje wzmocnienie bezpieczeństwa, niezależności energetycznej Polski. Jesteśmy w zakresie gazu samowystarczalni. Nie potrzebujemy kontaktu z naszymi sąsiadami ze Wschodu - powiedziała w środę Czarnecka.

Inwestycja, kosztująca 1,7 mld zł, zwiększy zdolność regazyfikacyjną terminalu z 6,2 mld m sześć. rocznie do 8,3 mld m sześć. To połowa zapotrzebowania Polski na gaz. Prezes zarządu Gaz System Sławomir Hinc powiedział PAP, że trzy zbiorniki w gazoporcie pozwolą zmagazynować taką ilość gazu, która odpowiada "zapotrzebowaniu Polski przez tydzień".

Minister Czarnecka zapewniła, że rząd Donalda Tuska będzie wspierać wszystkie inwestycje zmierzające do zapewnienia niezależności energetycznej naszego kraju.

Pełnomocnik rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej Wojciech Wrochna podkreślił, że inwestycje w infrastrukturę energetyczną "są trudne, a ich realizacja trwa długo". Przypomniał, że decyzja o budowie gazoportu w Świnoujściu zapadła prawie 20 lat temu. Wrochna podkreślił, że bezpieczeństwo energetyczne Polski to jeden ze strategicznych celów rządów.

Bezpieczeństwo energetyczne ma wymiar gospodarczy, ale daje nam też niezależność w znaczeniu politycznym, militarnym - stwierdził.

Wrochna przypomniał, że rząd realizuje kolejne inwestycje, które zwiększają bezpieczeństwo energetyczne, m.in. terminal pływający LNG w Zatoce Gdańskiej, który ma powstać do 2028 r. Od 2022 r. działa zaś łączący Polskę, Danię i Norwegię gazociąg Baltic Pipe.

Uroczystość z okazji zakończenia rozbudowy Terminala LNG w Świnoujściu / Marcin Bielecki / PAP

Na czym polegała rozbudowa terminala?

W ramach rozbudowy Terminalu LNG w Świnoujściu powstał trzeci zbiornik na skroplony gaz, o pojemności 180 tys. m sześć. Zbudowano także nowe nabrzeże, które umożliwi cumowanie, postój, załadunek i rozładunek mniejszych zbiornikowców LNG; miejsce przeładunku gazu między tankowcami (tzw. transhipment) i bunkrowania małych jednostek, np. holowników, wykorzystujących LNG jako paliwo.

Terminal LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu znajduje się w zewnętrznej części portu morskiego w Świnoujściu na wyspie Wolin. Został otwarty w grudniu 2015 r. Instalacje do przesyłu gazu i dwa zbiorniki (o pojemności 160 tys. m sześć. każdy) umożliwiły dywersyfikację dostaw błękitnego paliwa, zapewniając Polsce bezpieczeństwo energetyczne. Gazoport tworzą falochron osłonowy, nabrzeże dalbowe i obrotnica dla statków. Z systemem przesyłowym gazu ziemnego terminal LNG jest połączony oddanym do użytku w 2014 roku gazociągiem wysokiego ciśnienia do Szczecina.

Po rozbudowie (o trzeci zbiornik i instalacje) zdolność regazyfikacyjna terminalu wzrośnie z 6,2 mld m sześć. rocznie do 8,3 mld m sześć. Gazowce z LNG przypływają do Świnoujścia przede wszystkim z USA i Kataru. W lipcu ubiegłego roku spółka Gaz-System, która zarządza gazoportem i siecią przesyłową w kraju, poinformowała o zrealizowaniu już 300 dostaw skroplonego gazu. W 2016 roku LNG stanowiło zaledwie ok. 8 proc. dostaw gazu z zagranicy. Teraz gazowce, drogą morską, dostarczają Polsce już połowę potrzebnego paliwa.