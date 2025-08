Ks. Wąsowicz nie ukrywa swoich poglądów na temat polskiej sceny politycznej. Dziewięć lat temu, w życzeniach dla czytelników "Gazety Polskiej", napisał: "Europy bez multi-kulti, islamistów, lewaków i poprawności politycznej". Słowa te spotkały się z szerokim odzewem, zarówno ze strony zwolenników, jak i przeciwników duchownego.

Nie zabrakło także sytuacji, które mogły mieć poważne konsekwencje prawne. Po wypowiedzi ks. Wąsowicza na temat Tadeusza Mazowieckiego, synowie byłego premiera zagrozili mu pozwem. Duchowny zdecydował się na przeprosiny, pisząc: "Z mojej wypowiedzi może wynikać, że Pan Tadeusz Mazowiecki walczył z bronią w ręku przeciwko Żołnierzom Wyklętym, co nie jest zgodne prawdą".

Komentarze na temat kapelana

Do wyboru nowego kapelana odniósł się poseł PiS Jarosław Sellin. Polityk w rozmowie z "Faktem" odniósł się do kontrowersji, jakie wzbudza duchowny. Mówią państwo o relacjach ze środowiskami kibolskimi, ja używam innego języka. Ks. Wąsowicz był po prostu kapelanem środowisk kibicowskich, ale również ludzi, którzy np. organizują pielgrzymki na Jasną Górę, żeby się pomodlić - stwierdził.

Każde środowisko społeczne, również kibicowskie, ta część środowiska, które przeżywa swoją wiarę i chce pielgrzymować na Jasną Górę, ma prawo, by posiadać swojego kapelana, poprosić kapłana o opiekę duchową. I dokładnie taką rolę wypełniał ks. Wąsowicz - podsumował.

Zdaniem na temat nowego kapelana podzielił się z portalem również poseł KO Witold Zembaczyński. Niczego innego po prostu po prezydencie się spodziewać nie można. To jest naturalne środowisko dla prezydenta elekta — przekazał. Dodał, że "tak mniej więcej jak jego nominacje będą wyglądały, prawdopodobnie jego pierwsze decyzje, a potem kolejne lata".

Naprawdę nie to jest najważniejsze, kto będzie spowiadał prezydenta, tylko to, co Nawrocki ma do powiedzenia Polakom, a nie księdzu. A jak na razie po nominacjach widać, że ma do powiedzenia coś, co nie wszystkich ucieszy - wyznał.