45 pakietów różnego rodzaju uzbrojenia i amunicji Polska przekazała do tej pory Ukrainie. W środę poinformował o tym szef MSZ Radosław Sikorski, który w Lublinie spotkał się ze swoimi odpowiednikami z Ukrainy i Litwy. Polityk zapewnił, że Trójkąt Lubelski dalej będzie wspierał Kijów w walce z okupantem. Sikorski mówił też o zmienionej taktyce rosyjskich uderzeń rakietowo-dronowych.

Ministrowie spraw zagranicznych Polski - Radosław Sikorski (C), Litwy - Kęstutis Budrys (P) i Ukrainy - Andrij Sybiha (L) podczas konferencji prasowej po spotkaniu w Lublinie / Wojtek Jargiło / PAP

Ministrowie spraw zagranicznych: Polski - Radosław Sikorski, Litwy - Kestutis Budrys i Ukrainy - Andrij Sybiha spotkali się w Lublinie w ramach obchodów 5. rocznicy powołania Trójkąta Lubelskiego.

Sikorski na konferencji prasowej, nawiązując do rocznicy powołania Trójkąta Lubelskiego, podkreślił, że "jest ciągłość w polskiej polityce zagranicznej".

Nasza współpraca świadczy o potrzebie dostosowania się do aktualnych warunków politycznych na arenie międzynarodowej, do szybkiego reagowania na zagrożenia dla bezpieczeństwa tak naszego regionu, jak i całej Europy. Trójkąt Lubelski promuje wartości demokratyczne, parlamentarne - powiedział szef polskiej dyplomacji.

Zapewnił, że "Trójkąt Lubelski udziela i będzie udzielał wsparcia bohatersko walczącej Ukrainie".

Dotychczasowe wsparcie dla Ukrainy

Sikorski powiedział, że Polska zapewniła Ukrainie już 45 pakietów różnego rodzaju uzbrojenia i amunicji. Pracujemy nad kolejnymi dostawami. (...) Polska przeznaczyła na tę pomoc do tej pory 4 miliardy euro, nie licząc koordynacji dostaw sprzętu wojskowego innych krajów oraz pomocy humanitarnej przekazywanej przez państwa trzecie - powiedział Sikorski.

Podkreślił też, że Polska i Litwa wspierają Ukrainę politycznie w obliczu rosyjskiej agresji i działają na jej rzecz na forach organizacji międzynarodowych. Przypomniał ponadto, że Polska będzie gospodarzem następnej konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy.

Zmieniona taktyka Rosjan

W trakcie środowej konferencji Sikorski, nawiązując do ataku na zlokalizowaną w Ukrainie fabrykę polskiej firmy Barlinek, podkreślał, że polskie firmy cierpią od tego samego, co ukraińskie - czyli od rosyjskiej agresji. Zauważył, że Rosjanie zmienili taktykę swoich uderzeń dronowo-rakietowych i - zamiast uderzać przypadkowo w całe miasta - dzisiaj wybierają bardzo konkretne cele i starają się je zniszczyć.

To, że (Rosjanie) na cel biorą konkretne przedsiębiorstwa, to nie jest rzecz nowa. To, że Rosjanie próbują zniszczyć bazę podatkową, zniszczyć przemysł ukraiński to nic nowego, ale to nadal jest zbrodnia wojenna, bo to atakowanie celów cywilnych - ocenił szef polskiej dyplomacji.

Sybiha ocenił z kolei, że Rosjanie starają się siać panikę wśród ukraińskiej ludności cywilnej i chcą pozbawić ich naród odporności. Dlatego też - zauważył - niszczą przedsiębiorstwa, które mają wpływ na ukraińską gospodarkę, a także szczególnie chętnie uderzają w ukraińską energetykę.

Czym jest Trójkąt Lubelski?

Trójkąt Lubelski to trójstronna regionalna platforma współpracy, utworzona 28 lipca 2020 r. w Lublinie, dla zacieśnienia współpracy politycznej, ekonomicznej, kulturalnej i społecznej między Litwą, Polską i Ukrainą.