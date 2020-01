"Po 4 latach trudnej pracy zostawiam PO, zamykam ten etap; najlepszym kandydatem dla PO w następnej kadencji przewodniczącego będzie Tomasz Siemoniak" - powiedział na konferencji prasowej Grzegorz Schetyna.

Grzegorz Schetyna (po lewej) i Tomasz Siemoniak (po prawej) / Leszek Szymański / PAP

Koniec kadencji to też początek nowej kadencji i chciałem powiedzieć, że po tych czterech latach trudnej pracy, kiedy zostawiam PO, zamykam ten etap, w którym PO jest w dużo lepszym stanie niż ta z 2015 i 2016 roku. Przychodzi czas na nowe wyzwania, nowych ludzi, nowy początek, nowy rozdział - mówił lider PO.



Najlepszym kandydatem, który będzie liderem wielkiego projektu, który dla nas jest najważniejszy, dla PO, w tej następnej kadencji 2020-2024 będzie Tomasz Siemoniak - dodał Schetyna i zapowiedział poparcie dla Siemoniaka w wewnętrznych wyborach w PO.

Siemoniak: W polityce jest się po to, żeby służyć innym

Dzisiaj zapowiadam wsparcie dla niego w tej kampanii wewnętrznej. Głęboko wierzę, że wygra wybory na szefa PO, że będzie najlepszym z możliwych liderów, że poprowadzi PO do wyborczego zwycięstwa w wyborach prezydenckich i w następnych wyborach parlamentarnych - oświadczył Schetyna.

Jak dodał "to jest ten czas, że trzeba otwierać się na nowych ludzi, na nowe środowiska".



Siemoniak oświadczył, że zdecydował się kandydować na szefa PO, bo w tym ugrupowaniu jest od samego początku.



Uważam, że jeśli się jest w polityce to właśnie po to, żeby służyć innym, dlatego decyduję się na to kandydowanie, bo uważam, że moje doświadczenie, determinacja, energia, ale też doświadczenia państwowe przemawiają na korzyść tego, żeby kandydować - mówił Siemoniak.



Platformie potrzeba nowej energii, nowej siły. Chciałbym, aby Platforma zeszła na poziom powiatowy, poziom regionalny - oświadczył.



Polityk poinformował jednocześnie, że szefem jego sztabu będzie poseł KO Arkadiusz Myrcha.

Kidawa-Błońska: Decyzja Schetyny wyrazem odpowiedzialności za przyszłość

Decyzja Grzegorza Schetyny to wyraz odpowiedzialności za przyszłość Platformy. Dziękuję Grzegorzowi za przewodniczenie PO w trudnym dla nas czasie. Wierzę, że nowe przywództwo odnowi formację i poszerzy zaufanie Polaków. Najważniejszym wyzwaniem będzie wspólna walka o wygraną w maju - napisała w piątek na Twitterze kandydatka PO w wyborach prezydenckich.

Mucha: Potrzebujemy zmiany w PO

W dniu, w którym Grzegorz Schetyna ogłosił, że przekazuje pałeczkę swoim następcom, namaścił jako swojego kandydata Tomasza Siemoniaka, nie można Grzegorzowi Schetynie nie podziękować za to wszystko, co dla Platformy zrobił - powiedziała Joanna Mucha.

Przyznała, że ostatnie cztery lata były dla jej partii "bardzo trudne", ale - zaznaczył - mimo to, udało się Platformie "pozostać główną siłą opozycji, najważniejszą partią opozycyjną".

Wszyscy czujemy, wszyscy wiemy, że potrzebujemy zmiany w PO, bo w tej formule, w której dotychczas PO funkcjonowała po prostu nie wygramy wyborów. Dlatego startuję w wyborach na przewodniczącą PO z hasłem wyborczym: "Nowy Początek" - oświadczyła Mucha.

5 kandydatów na szefa Platformy Obywatelskiej

Swoją kandydaturę w wyborach na szefa PO zgłosili: Borys Budka, Joanna Mucha, Bartosz Arłukowicz, Bogdan Zdrojewski i Tomasz Siemoniak. W piątek 3 stycznia o północy upływa termin, jaki Rada Krajowa PO dała chętnym do ubiegania się o przywództwo w partii, na zgłaszanie swoich kandydatur.

Pierwsza tura wyborów szefa PO odbędzie się 25 stycznia.