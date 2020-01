Dziś dokonałem zgłoszenia na przewodniczącego Platformy Obywatelskiej; jestem przekonany, że PO potrzebuje powrotu do wartości, które towarzyszyły jej założeniu - mówił w piątek podczas briefingu w Sejmie szef klubu KO Borys Budka.

Borys Budka / Michał Dukaczewski / RMF FM

Dziś o północy mija termin zgłaszania kandydatur w wyborach na szefa Platformy Obywatelskiej.

Chciałem oficjalnie potwierdzić, że dziś dokonałem zgłoszenia na przewodniczącego Platformy Obywatelskiej. Jestem przekonany, że PO potrzebuje powrotu do wartości, które towarzyszyły jej założeniu - oświadczył Budka podczas briefingu.

Jak dodał, w jego ocenie Platforma potrzebuje tego, by na nowo stać się ucieleśnieniem marzeń większości Polaków. Sprawiedliwość, równość wobec prawa, wolność, ale przede wszystkim szacunek dla drugiego człowieka, to towarzyszyło blisko 19 lat temu założeniu PO i do tego powinniśmy wrócić - podkreślił Budka.

Budka: Mam konkretny plan

Polityk dodał, że ma konkretny plan, który będzie "pokazywał wszędzie tam, gdzie będę spotykał się z naszymi koleżankami i kolegami". Już dzisiaj rozpoczynam cykl spotkań w każdym regionie Polski - zapowiedział Budka.

Poinformował, że w piątek odbędzie spotkania w Bydgoszczy, w sobotę w Łodzi i Częstochowie. PO potrzebuje profesjonalizmu, dlatego stworzę centrum badań społecznych, które będzie opierało się na eksperckich analizach rzeczywistych potrzeb Polaków - zapowiedział.