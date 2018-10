​Jako kapitan nie mogę być miękki, bo nie było w historii nikogo, kto by z Kaczyńskim wygrywał na miękko - mówi w przedwyborczym wywiadzie dla "Polska the Times" przewodniczący PO Grzegorz Schetyna.

Grzegorz Schetyna / Marcin Onufryjuk / PAP

Lider Platformy pytany był w wywiadzie o twardy język kampanii, jego rozmówcy przywołują m.in. nazwanie przeciwników politycznych "szarańczą" i pytają, czy "sposób na PiS to utwardzanie kursu".

Jako kapitan nie mogę być miękki - mówi Schetyna, dodając, że w ten sposób musi "cementować drużynę, wspólną odpowiedzialność".

Nie było w historii nikogo, kto by z Kaczyńskim wygrywał na miękko. Oni narzucają taką grę. I to jest wybór zero-jedynkowy: albo my ich zatrzymamy i obronimy samorząd, albo za rok oni ostatecznie cofną Polskę w polityczny niebyt i wszyscy będziemy w innym miejscu historii. Ja pamiętam, jak po zwycięstwie Orbana opozycja na Węgrzech się kłóciła i zajmowała przepychankami. Skończyło się tak, że Orban stworzył już tak dominująca konstrukcję na Węgrzech, że ludzie są przekonani, że muszą na niego głosować, bo nie ma żadnej alternatywy. Nie dopuśćmy do tego w Polsce - mówi Grzegorz Schetyna w "Polsce the Times".