Główny Inspektorat Sanitarny wydał w środę ostrzeżenie dotyczące suplementu Verdin Fix, w którym mogą znajdować się bakterie Salmonelli. Producent podjął decyzję o wycofaniu z obrotu wskazanej partii produktu oraz o wstrzymaniu dalszych dostaw z magazynu. "W przypadku wystąpienia objawów zatrucia pokarmowego po spożyciu wyżej wymienionego produktu, należy skontaktować się z lekarzem" - zaapelował GIS.

Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed suplementem diety Verdin Fix Kompozycja 6 ziół, 20 saszetek (36 g), numer partii L:26/062P, data minimalnej trwałości do 31.03.2028.

W jednej z pięciu próbek produktu wykryto obecność bakterii Salmonella spp.

Produkt może stanowić zagrożenie dla zdrowia, szczególnie w przypadku przeniesienia bakterii na inne powierzchnie; r yzyko zakażenia jest ograniczone, jeśli napar przygotowano zgodnie z instrukcją na opakowaniu.

W wyniku kontroli urzędowej Państwowej Inspekcji Sanitarnej wykryto bakterię Salmonella spp. w 1 z 5 próbek wskazanego poniżej produktu.

Zgodnie z oceną ryzyka ekspertów Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH - Państwowego Instytutu Badawczego produkt o podanym numerze partii może stanowić zagrożenie dla zdrowia konsumentów, szczególnie gdy bakterie Salmonella zostaną przeniesione na inne powierzchnie (np. ręce) w wyniku kontaktu z produktem.

GIS podkreśla, że jeżeli napar był przygotowany zgodnie z instrukcją umieszczoną na opakowaniu, to ryzyko narażenia konsumenta na żywe bakterie Salmonella spp. w gotowym naparze jest istotnie ograniczone.

GIS ostrzega: salmonella w partii suplementu diety

Salmonellę wykryto w suplemencie diety Verdin Fix Kompozycja 6 ziół, 20 saszetek (36 g), o numerze partii L:26/062P, z datą minimalnej trwałości do 31.03.2028. Producentem jest USP Zdrowie Sp. z o.o., ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa. Jak poinformowano, producent niezwłocznie po otrzymaniu informacji dotyczącej zakwestionowanego produktu podjął dobrowolną decyzję o wycofaniu z obrotu wskazanej partii produktu oraz o wstrzymaniu dalszych dostaw z magazynu.

Organy urzędowej kontroli żywności we współpracy z producentem prowadzą postępowanie wyjaśniające w przedmiotowej sprawie. GIS ostrzegł konsumentów przed spożywaniem suplementu. "Nie należy spożywać produktu z partii objętej komunikatem. W przypadku wystąpienia objawów zatrucia pokarmowego po spożyciu wyżej wymienionego produktu, należy skontaktować się z lekarzem" - zaznaczył Inspektorat.