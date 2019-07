Sąd w Walencji na wschodzie Hiszpanii uznał w środę 42-letniego Javiera Sancheza Santosa za syna znanego piosenkarza Julio Iglesiasa. Artysta latami odmawiał poddania się badaniu na potwierdzenie ojcostwa.

Javier Sanchez-Santos został uznany za syna Julio Iglesiasa / BIEL ALINO / PAP/EPA

W orzeczeniu sąd przypomniał, że Iglesias nigdy nie wyraził zgody na porównanie kodów genetycznych, aby wykluczyć zarzuty. Sędzia wskazał też na "ogromne podobieństwo fizyczne między Santosem a Iglesiasem".

Wprawdzie Santos już w 1992 r. wygrał przed sądem w Walencji proces o uznanie go za syna słynnego piosenkarza, ale sąd drugiej instancji anulował to orzeczenie.



Adwokat Santosa, Fernando Osuna podkreśla, że jego klient jest “wykapanym synem Julio Iglesiasa". Wystarczy spojrzeć na niego i zobaczyć, jak bardzo jest podobny do ojca - powiedział Osuna. Matką Santosa jest była portugalska tancerka Maria Edite Santos.



Adwokat ujawnił, że jednym z argumentów przemawiających na korzyść Santosa było badanie genetyczne, w którym jego DNA porównano z DNA jednego z synów Iglesiasa. Badanie to, zlecone jednej z firm kryminalistycznych, powstało na bazie materiału biologicznego pochodzącego z potajemnie zebranych śmieci wyrzucanych przez pełnoprawnego potomka piosenkarza. Ich kody DNA są niemal identyczne - ujawnił Osuna.



Urodzony w 1943 r. Julio Iglesias jest jednym z najbardziej popularnych piosenkarzy na świecie. Artysta wydał blisko 80 albumów muzycznych. W księdze rekordów Guinnessa odnotowany jest jako piosenkarz, który nagrał najwięcej płyt w największej liczbie języków. Najczęściej śpiewa po hiszpańsku, ale także po francusku, angielsku i portugalsku.



Od 1990 r. Julio Iglesias jest w związku z Holenderką, byłą modelką Mirandą Rijnsburger. Mają pięcioro dzieci.



Iglesias ma też trójkę dzieci z pierwszego małżeństwa. Jest wśród nich światowej sławy piosenkarz Enrique Iglesias.