Prokuratura Rejonowa w Zwoleniu zajmie się doniesieniami dotyczącym możliwości popełnienia przestępstwa molestowania seksualnego dzieci przez jednego z księży diecezji radomskiej – poinformowała we wtorek rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Radomiu Beata Galas.

Zdjęcie ilustracyjne / pixabay.com / Pixabay

Podstawą do wszczęcia przez śledczych postępowania wyjaśniającego były doniesienia złożone przez kanclerza Kurii Biskupiej w Radomiu oraz Komendę Główną Związku Harcerstwa Polskiego.



Rzeczniczka poinformowała, że w poniedziałek kanclerz Kurii Biskupiej w Radomiu powiadomił prokuraturę o możliwości popełnienia przez jednego z księży diecezji radomskiej, Stanisława S., przestępstwa z art. 200 Kodeksu karnego, czyli "obcowania płciowego z osobą małoletnią lub doprowadzenia jej do poddania się czynnościom seksualnym".



Zawiadomienie dotyczy okoliczności z drugiej połowy lat 80. XX. w., i czasu, kiedy ksiądz Stanisław S. pracował w Pionkach - powiedziała Galas. Dodała, że do zawiadomienia został załączony e-mail, który wpłynął 6 lipca bezpośrednio do radomskiej kurii od osoby pokrzywdzonej.



Śledczy zajmą się także doniesieniem skierowanym do prokuratury w połowie czerwca przez Komendę Główną Związku Harcerstwa Polskiego. Do tego zawiadomienia dołączone były wydruki korespondencji anonimowej, sporządzonej przez osoby określające siebie jako ofiary molestowania przez księdza Stanisława S. - dodała rzeczniczka prokuratury.



Kanclerz Kurii Biskupiej w Radomiu ks. Edward Poniewierski potwierdził, że kuria złożyła zawiadomienie do prokuratury. Kuria przekazała do prokuratury informacje dotyczące jednego z księży diecezji radomskiej w celu sprawdzenia ich prawdziwości - powiedział ks. Poniewierski.



Czynności wyjaśniające w tej sprawie będą prowadzone w Prokuraturze Rejonowej w Zwoleniu.



Jak podała wtorkowa "Gazeta Wyborcza" zawiadomienia do prokuratury dotyczą ks. Stanisława S., dawnego współpracownika opozycji i pierwszej "Solidarności". W latach 1980-1990 był wikarym w parafii św. Barbary w Pionkach, powołał do życia drużyny harcerskie, prowadził grupy ministrantów i szkolenia z karate dla dzieci i młodzieży. Kapłan zajął się wówczas także działalnością opozycyjną: wydawał podziemne pisma "Barykada" i "Robotnik", książki, ulotki. Był uczestnikiem demonstracji po pogrzebie i w rocznice śmierci ks. Jerzego Popiełuszki w Warszawie, organizował msze za ojczyznę, współorganizował Komitet Pomocy Internowanym w Pionkach, organizował Duszpasterstwo Ludzi Pracy przy swojej parafii, był członkiem podziemnej grupy Morwa, współorganizował KIK w Pionkach, współpracował z KPN i Polską Partią Niepodległościową. Był zastępcą przewodniczącego KO "S" w Pionkach, kapelanem Regionu "S" Ziemia Radomska i do niedawna Światowego Związku Żołnierzy AK - Okręg w Radomiu.