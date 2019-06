46 lat po imponującym debiucie Bjoerna Borga na trawiastych kortach Wimbledonu jego najmłodszy syn Leo wystąpił po raz pierwszy w innych tenisowych zawodach w Londynie - Aspall Tennis Classic w Hurlingham Club w dzielnicy Fulham.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Pexels

15-latek przegrał co prawda pierwszy mecz z Davidem Ionelem, ale fachowcy uważają, że drzemie w nim potencjał. Ostatnio triumfował w mistrzostwach Szwecji do lat 16, ale jego odległa, 352. pozycja w światowym rankingu nie daje mu szans na udział w prestiżowym turnieju w Wimbledonie.

Tam w 1973 roku jego ojciec Bjoern debiutował w wieku 17 lat i w pierwszym występie dotarł aż do ćwierćfinału, co uznano za sensację. Rok wcześniej jako junior wygrał singlową rywalizację w Wimbledonie. Potem triumfował w Londynie w gronie seniorów pięć razy w latach 1976-1980.



Młody Leo, który fizycznie jest niemalże kopią słynnego taty, trzymał rakietę w ręku już jako kilkulatek. W wieku 12 lat wystąpił w filmie "Borg/McEnroe. Między odwagą a szaleństwem", w którym wcielił się w ojca rozpoczynającego karierę.



63-letni Bjoern Borg to zwycięzca 11 turniejów wielkoszlemowych i zdobywca Puchar Davisa. W rankingu ATP gry pojedynczej prowadził przez 109 tygodni. W 1987 roku został wprowadzony do Międzynarodowej Tenisowej Galerii Sławy.