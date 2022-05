"Rozmawiamy w tej chwili, na razie szczegółów nie mogę zdradzać, o dodatkowym uzbrojeniu lub zwiększonej obecności wojsk sojuszniczych na terenie Polski" - powiedział w Polsat News rzecznik rządu Piotr Müller. "Tak samo jak Ukraina nie jest członkiem NATO, a mimo wszystko pomagamy Ukrainie poprzez dostawy broni, by mogła bronić całej Europy przed Rosją, tak samo jesteśmy gotowi, by ewentualnie Finlandii i Szwecji pomóc, ale mam nadzieję, to nie będzie konieczne" - podkreślił.

Rzecznik rządu Piotr Müller /Piotr Szydłowski /Archiwum RMF FM