Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie, na którego mocy dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał przez kolejne dwa tygodnie, do 6 czerwca - poinformował PAP resort rodziny. O jego przyznanie będzie można się starać m.in. w razie zamknięcia żłobka lub przedszkola.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przedłużony na kolejne dwa tygodnie. Zdjęcie ilustracyjne / Florian Van Eenoo / PAP/PANORAMIC

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wprowadzono w marcu ubiegłego roku na mocy ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Na mocy dotychczasowych przepisów prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego przysługuje do 23 maja br. Rada Ministrów zadecydowała o przedłużeniu prawa do zasiłku o kolejne dwa tygodnie, czyli do 6 czerwca.

Kiedy prosić o zasiłek?

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał w razie zamknięcia lub ograniczonego funkcjonowania otwartych placówek zapewniających opiekę. Z przyjętego rozporządzenia wynika, że rodzice skorzystają z dodatkowego zasiłku, gdy żłobek, klub dziecięcy, przedszkole, placówka pobytu dziennego i inna placówka lub podmiot zatrudniający dziennych opiekunów nie może zapewnić opieki z powodu zamknięcia lub czasowego ograniczenia funkcjonowania tych placówek w związku z pandemią.

"Oznacza to, że zasiłek przysługuje, gdy nie będzie możliwości zapewnienia opieki nad dziećmi lub dorosłymi osobami niepełnosprawnymi. Jeżeli np. żłobek, do którego miało uczęszczać nasze dziecko, zostanie czasowo zamknięty, to taki zasiłek będzie nam przysługiwał" - mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Komu przysługuje?

Dodatkowy zasiłek przysługuje rodzicom dzieci w wieku do lat 8; ubezpieczonym rodzicom dzieci niepełnosprawnych do 16 lat lub do 18 lat - jeśli mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub do 24 lat - jeśli mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego; a także ubezpieczonym rodzicom lub opiekunom osób pełnoletnich niepełnosprawnych, zwolnionym od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą.

Rozporządzenie wejdzie w życie 24 maja.