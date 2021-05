Większość polskich rodziców jest wypalona. "Jesteśmy w czołówce krajów, w których rodzice są najbardziej zmęczeni swoimi obowiązkami" - ostrzega w rozmowie z RMF FM Joanna Węglarz, autorka kampanii Szkoła Od Nowa. To autorski program grupy psychologów, który ma pomóc rodzicom, nauczycielom i przede wszystkim dzieciom w bezpiecznym powrocie ze zdalnej do stacjonarnej nauki.

Zdj. ilustracyjne / Rafał Guz / PAP

Objawów wypalenia rodzicielskiego jest kilka. Najważniejsze to poczucie zmęczenia, które nie ustępuje, mimo że się wysypiamy i nie mamy dużego wysiłku fizycznego. To właśnie jest wypalenie wynikające ze zmęczenia psychicznego.

Ważne jest także złe samopoczucie - tłumaczy psycholog Joanna Węglarz. Pojawia się dużo negatywnych myśli na swój temat. Nie nadaję się, jestem kiepski rodzicem, a nawet w skrajnych przypadkach, że moich dzieciom byłoby lepiej beze mnie - dodaje. Takie myśli to ostatni dzwonek, wtedy trzeba sięgnąć po fachową pomoc psychologa - ostrzega ekspertka.

Zdalna szkoła zostawiła głębokie blizny na zdrowiu psychicznym uczniów, nauczycieli, a zwłaszcza rodziców.

Cierpią także dzieci, które mają problemy ze snem, z odżywaniem i z koncentrację. Wiele z nich skarży się na depresję.

Pierwszy, najważniejszy krok wyjścia z tej sytuacji to zdanie sobie sprawę z tego, że mamy problem. Trzeba zrozumieć swoje emocje - wyjaśnia Joanna Węglarz. Czasami uczymy się ukrywać swoje problemy. Wydaje się nam, że jak się przyznamy, to będzie źle. A tak naprawdę, żeby zmierzyć się z jakimś problemem, to musimy sobie zdać z niego sprawę - zaznacza.

Kolejny krok to poszukanie pomocy. Może to być osoba bliska, a jeżeli to okaże się niewystarczające albo nie mamy kogoś takiego - fachowa pomoc u psychologa lub - w przypadku dziecka - u szkolnego pedagoga. Organizatorzy kampanii Szkoła Od Nowa przygotowali poradniki dla rodziców i nauczycieli. Część z nich to gotowe scenariusze lekcji, które można wykorzystać w ostatnich tygodniach tego roku szkolnego.

Więcej na temat kampanii na szkola-od-nowa.pl .