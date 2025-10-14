Ponad pół tysiąca osób znajdzie zatrudnienie w nowym oddziale Jelcza, który powstanie w miejscu dawnej fabryki kotłów Rafako w Raciborzu. Taką informację przekazał premier Donald Tusk podczas wtorkowej wizyty w tym śląskim mieście.

Siedziba firmy Raciborska Fabryka Komponentów w Raciborzu / Jarek Praszkiewicz / PAP

Nowe inwestycje i miejsca pracy

Premier podkreślił, że na podwoziach produkowanych w Raciborzu będą montowane rakiety i radary, które są niezwykle ważne z perspektywy polskiego wojska. To miejsce w jakimś sensie ratuje Jelcza, który powinien produkować więcej niż jest w tej chwili w stanie - zaznaczył szef rządu.

Nowy oddział Jelcza ma przyczynić się nie tylko do wzmocnienia potencjału przemysłowego regionu, ale także do wsparcia bezpieczeństwa kraju. Produkcja podwozi do sprzętu wojskowego to strategiczna gałąź dla polskiej armii, a inwestycja w Raciborzu realnie zwiększy możliwości krajowego przemysłu obronnego.

Nowy rozdział dla byłej fabryki Rafako

Raciborska Fabryka Komponentów (RFK) została utworzona przez Agencję Rozwoju Przemysłu, Towarzystwo Finansowe "Silesia" oraz Polimex Mostostal. Jej celem było przejęcie aktywów upadającej spółki Rafako, znanej z produkcji specjalistycznych rozwiązań dla energetyki, ciepłownictwa oraz branży ropy i gazu zarówno w Polsce, jak i zagranicą.

Decyzja o wykorzystaniu infrastruktury dawnej fabryki Rafako to szansa na nowe otwarcie dla regionu i zatrudnienie dla setek mieszkańców Raciborza i okolic.