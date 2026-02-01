W niedzielę 1 lutego wystartował KSeF, Krajowy System e-Faktur. "System ruszył planowo, sprawnie i bez zakłóceń" - zapewnia minister finansów i gospodarki Andrzej Domański.

  • Krajowy System e-Faktur (KSeF) wystartował planowo, sprawnie i bez zakłóceń - poinformował minister finansów Andrzej Domański.
  • W pierwszym dniu działania do systemu wpłynęły już tysiące faktur.
  • KSeF umożliwia przedsiębiorcom wystawianie, przesyłanie i przechowywanie faktur w obrocie z innymi firmami.
Za pośrednictwem systemu KSeF, który zaczął obowiązywać w niedzielę, przedsiębiorcy wystawiają, przesyłają i przechowują faktury w obrocie z innymi przedsiębiorcami.

Domański: KSeF ruszył bez zakłóceń

"KSeF ruszył. Planowo i sprawnie. Bez zakłóceń. Pierwsze tysiące faktur wpłynęło do KSeF. Robimy kolejny krok w budowaniu nowoczesnej polskiej gospodarki. Dziękuję wszystkim zaangażowanym w ten projekt księgowym, przedsiębiorcom, integratorom oraz oczywiście pracownikom" - napisał minister finansów Andrzej Domański w niedzielę na portalu X.

KSeF wchodzi etapami

W pierwszym etapie system obejmuje tylko największe firmy, czyli takie, które w 2024 r. miały obroty przekraczające 200 mln zł. Takich firm - według szacunków Ministerstwa Finansów - jest ok. 4,2 tys. 

W drugim etapie, który rozpocznie się 1 kwietnia br., system obejmie pozostałe firmy - z wyjątkiem tych najmniejszych, które mają być nim objęte od 1 stycznia 2027 r.

Za najmniejsze firmy przepisy uznają takie, które mają w miesiącu obroty podlegające dokumentowaniu poprzez KSeF nie większe niż 10 tys. zł miesięcznie. To oznacza, że chodzi o przedsiębiorców, którzy na rzecz innych przedsiębiorców wystawiają faktury o wartości ponad 10 tys. zł. Tym samym od 1 kwietnia system obejmie dużą część osób pracujących na tzw. samozatrudnieniu, które wystawiają faktury na rzecz innych firm.