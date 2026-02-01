W niedzielę 1 lutego wystartował KSeF, Krajowy System e-Faktur. "System ruszył planowo, sprawnie i bez zakłóceń" - zapewnia minister finansów i gospodarki Andrzej Domański.
- Krajowy System e-Faktur (KSeF) wystartował planowo, sprawnie i bez zakłóceń - poinformował minister finansów Andrzej Domański.
- W pierwszym dniu działania do systemu wpłynęły już tysiące faktur.
- KSeF umożliwia przedsiębiorcom wystawianie, przesyłanie i przechowywanie faktur w obrocie z innymi firmami.
- Najnowsze informacje z kraju i ze świata na rmf24.pl.
Za pośrednictwem systemu KSeF, który zaczął obowiązywać w niedzielę, przedsiębiorcy wystawiają, przesyłają i przechowują faktury w obrocie z innymi przedsiębiorcami.
"KSeF ruszył. Planowo i sprawnie. Bez zakłóceń. Pierwsze tysiące faktur wpłynęło do KSeF. Robimy kolejny krok w budowaniu nowoczesnej polskiej gospodarki. Dziękuję wszystkim zaangażowanym w ten projekt księgowym, przedsiębiorcom, integratorom oraz oczywiście pracownikom" - napisał minister finansów Andrzej Domański w niedzielę na portalu X.