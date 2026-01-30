Urzędy skarbowe w całej Polsce w sobotę otwierają swoje drzwi dla przedsiębiorców. Ma to związek z KSeF. To Krajowy System e-Faktur, który zaczyna obowiązywać od 1 lutego 2026 roku.

Krajowy System e-Faktur (KSeF) rusza 1 lutego 2026 r.

To obowiązkowy system elektronicznego fakturowania.

W sobotę 31 stycznia w godzinach 9-15 urzędy skarbowe organizują dzień otwarty poświęcony KSeF.

KSeF - nowa era fakturowania w Polsce

Już od 1 lutego 2026 roku przedsiębiorców czeka prawdziwa rewolucja w rozliczeniach. Krajowy System e-Faktur (KSeF) to platforma stworzona z myślą o usprawnieniu obrotu fakturami między firmami. System ma uprościć proces księgowy, zwiększyć bezpieczeństwo dokumentów oraz ograniczyć nadużycia podatkowe. Będzie służył do wystawiania, przesyłania, odbierania i przechowywania faktur, a także ułatwi kontrolę i archiwizację dokumentów.

Dzień otwarty w urzędach skarbowych - nie przegap okazji!

W sobotę, 31 stycznia, w godzinach od 9:00 do 15:00, urzędy skarbowe w całej Polsce (z wyjątkiem wyspecjalizowanych) otwierają swoje drzwi dla przedsiębiorców. To będzie wyjątkowa okazja, żeby zdobyć wiedzę na temat działania KSeF. Każdy zainteresowany będzie mógł porozmawiać z pracownikiem urzędu, uzyskać indywidualne wyjaśnienia, zadać pytania oraz samodzielnie przetestować system - w tym logowanie i odbieranie faktur.

Dyżurujący pracownicy wytłumaczą krok po kroku, jak należy przygotować się do korzystania z KSeF. Będzie można dowiedzieć się, jak wypełnić i złożyć niezbędne dokumenty, takie jak formularz ZAW-FA, który pozwoli uzyskać dostęp do systemu podmiotom innym niż jednoosobowe działalności gospodarcze.

Harmonogram wdrożenia KSeF - kogo obejmą zmiany?

Wdrożenie Krajowego Systemu e-Faktur będzie przebiegało etapami:

Od 1 lutego 2026 r. - obowiązek korzystania z KSeF obejmie największe firmy, które w 2024 roku uzyskały obroty przekraczające 200 milionów złotych.

- obowiązek korzystania z KSeF obejmie największe firmy, które w 2024 roku uzyskały obroty przekraczające 200 milionów złotych. Od 1 kwietnia 2026 r. - do systemu dołączą pozostałe firmy, z wyjątkiem najmniejszych przedsiębiorstw.

- do systemu dołączą pozostałe firmy, z wyjątkiem najmniejszych przedsiębiorstw. Od 1 stycznia 2027 r. - obowiązek korzystania z KSeF obejmie mikroprzedsiębiorców, których miesięczne obroty nie przekraczają 10 tysięcy złotych brutto. Do tego czasu mikrofirmy będą mogły korzystać z okresu przejściowego i wystawiać faktury w dotychczasowy sposób.

Jak przygotować się do KSeF? Najważniejsze kroki

Aby sprawnie przejść na nowy system, przedsiębiorcy powinni wykonać kilka kluczowych kroków:

Uzyskać dostęp do KSeF - konieczne jest złożenie formularza ZAW-FA, zwłaszcza przez spółki, fundacje, stowarzyszenia i inne organizacje, które nie posiadają pieczęci kwalifikowanej. Formularz można złożyć papierowo lub elektronicznie za pośrednictwem platformy e-Urząd Skarbowy.

Zapoznać się z funkcjonowaniem systemu - warto skorzystać z dnia otwartego w urzędzie, aby przetestować logowanie i odbieranie faktur.

Przygotować systemy księgowe - sprawdzić, czy oprogramowanie firmy jest dostosowane do obsługi e-faktur zgodnych z KSeF.

Przeszkolić pracowników - osoby odpowiedzialne za fakturowanie powinny poznać zasady działania nowego systemu.

Co zyskują przedsiębiorcy dzięki KSeF?

Wprowadzenie Krajowego Systemu e-Faktur to nie tylko nowe obowiązki, ale także szereg korzyści dla przedsiębiorców:

Przyspieszenie obiegu dokumentów - faktury będą trafiać do odbiorców niemal natychmiast.

Bezpieczeństwo i przejrzystość - dokumenty będą przechowywane w centralnym systemie, co minimalizuje ryzyko zagubienia czy podrobienia faktury.

Łatwiejsze rozliczenia i kontrole - dostęp do historii faktur w jednym miejscu ułatwi audyty i kontrole podatkowe.

Mniej formalności - znika obowiązek przechowywania papierowych faktur i ich ręcznego archiwizowania.

Ostatnia prosta przed rewolucją w fakturowaniu

Już za kilka dni Krajowy System e-Faktur stanie się obowiązującą rzeczywistością dla tysięcy polskich firm. Dzień otwarty w urzędach skarbowych to szansa, by bez stresu i wątpliwości wejść w nową erę rozliczeń. Warto skorzystać z tej okazji, aby przygotować firmę na nadchodzące zmiany i wykorzystać potencjał nowoczesnych rozwiązań.