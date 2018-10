Rzecznik Praw Obywatelskich składa zażalenie na umorzenie śledztwa w sprawie Marszu Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Hajnówce - dowiedział się reporter RMF FM. W lutym doszło tam do organizowanej m.in. przez ONR manifestacji, podczas której według RPO mogło dojść do publicznego propagowania rasizmu i faszystowskiego ustroju państwa. Użyto także faszystowskich symboli.

II Hajnowski Marsz Pamięci Żołnierzy Wyklętych / Artur Reszko / PAP

Rzecznik twierdzi, że umarzając dwa tygodnie temu śledztwo białostocka prokuratura popełniła błąd uznając, że uznawany za międzynarodowy symbol rasizmu tzw. "krzyż celtycki" jest symbolem jednej z wpisanych do rejestru partii politycznych. To po prostu nieprawda - Narodowe Odrodzenie Polski próbowało go w tym charakterze zarejestrować, sąd jednak uznał zażalenie w tej sprawie i do rejestracji krzyża jako legalnego symbolu nie doszło.

Rzecznik pisze, że jeden z używanych podczas Marszu Żołnierzy Wyklętych symboli to "trupia główka" - powszechnie rozpoznawana jako znak hitlerowskiej Dywizji Pancernej "SS Totenkopf". Prokurator uznał go jednak za legalny symbol odznaki honorowej białostockiego okręgu Narodowego Zjednoczenia Wojskowego z 1945. Tego jednak jak ta oryginalna odznaka wyglądała - prokurator nie wykazał.

RPO Adam Bodnar twierdzi zaś, że symbol użyty podczas marszu w Hajnówce był ze znakiem "SS Totenkopf" identyczny w najdrobniejszym nawet szczególe - zgadza się graficzny układ czaszki i piszczeli a nawet pojedyncze pęknięcia na czaszce - wszystko to było idealnym odwzorowaniem odznaki hitlerowskiej Dywizji Pancernej "SS Totenkopf".

Rzecznik podkreślił też, że białostocki prokurator w ogóle nie ocenił okrzyków "Narodowa Hajnówka!", które w miejscu zamieszkałym przez liczne mniejszości białoruską i ukraińską można uznać za nawoływanie do nienawiści ze względu na narodowość.

Z samym prowadzeniem umorzonego 17 września śledztwa (na którego umorzenie złożył wczoraj zażalenie RPO Adam Bodnar) prokuratura miała kłopoty od samego początku. >>>TUTAJ PRZECZYTASZ WIĘCEJ O TYM<<<





(mpw)