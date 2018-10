Gang trudniący się handlem narkotykami rozbili śledczy w Małopolsce. Sześć osób zostało skazanych. Badając ich sprawę śledczy rozbili też inną grupę. Przestępcy mieli sprzedać nie mniej niż 51 kg marihuany – podała krakowska prokuratura.

Zdj. ilustracyjne / Archiwum RMF FM

Rzecznik prokuratury prok. Janusz Hnatko poinformował, że śledczy prowadzili postępowanie w sprawie wprowadzania do obrotu w Oświęcimiu dużej ilości marihuany. W ich ręce wpadło dziewięć osób.

Zarzuty działania w grupie przestępczej trudniącej się handlem narkotykami usłyszało osiem osób. Dziewiąta była podejrzana o pomoc przy wprowadzaniu marihuany na rynek. 3 października br. wobec sześciu oskarżonych zapadł przed sądem okręgowym w Krakowie nieprawomocny wyrok skazujący - dodał Hnatko.



Rzecznik prokuratury powiedział, że podczas badania sprawy, ustalono, iż "oświęcimska" grupa zaopatrywała się w narkotyki u członków innej, funkcjonującej równolegle, zorganizowanej grupy przestępczej.



W konsekwencji funkcjonariusze CBŚP zatrzymali pod koniec września br. siedem osób. Są podejrzani o kupowanie w Niemczech dużej ilości marihuany, a następnie jej sprzedaż w Polsce.



Podejrzani przemycili i wprowadzili do obrotu w ub.r. od czerwca do grudnia nie mniej niż 51 kg marihuany o wartości co najmniej 1 mln zł oraz usiłowali przemycić z Macedonii do Polski 150 kg marihuany o wartości 3 mln zł - podał Janusz Hnatko.



Rzecznik powiedział, że czterech zatrzymanych przyznało się do dokonania zarzucanych im czynów, a trzech nie. Czterech członków grupy zostało aresztowanych. Wobec trzech pozostałych prokurator zastosował środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym.



Sprawcy to mężczyźni w wieku od 20 do 58 lat z województwa małopolskiego i śląskiego - dodał prokurator. Niektórzy z nich byli w przeszłości karani. Jednego z nich sąd w Danii skazał za przestępstwa narkotykowe na 14 lat więzienia.



Janusz Hnatko powiedział, że w sprawie zabezpieczono mienie należące do podejrzanych o wartości ok. 450 tys. zł.



Zatrzymanym grozi od 2 do 12 lat więzienia.