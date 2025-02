Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało o naruszeniu przez rosyjski samolot przestrzeni powietrznej nad wodami terytorialnym Polski. Stało się to we wtorek o godz. 14:09 we wschodniej części Zatoki Gdańskiej. Samolot Su-24MR przebywał nad wodami terytorialnymi Polski przez 1 minutę i 12 sekund.

SU 24mr - zdjęcie poglądowe / Shutterstock "Informujemy, że w dniu 11 lutego 2025 roku o godz. 14.09 we wschodniej części Zatoki Gdańskiej doszło do naruszenia przestrzeni powietrznej nad wodami terytorialnymi RP przez samolot Su-24MR Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej" - czytamy w komunikacie Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Jak podaje DORSZ, samolot, który wykonywał lot z Obwodu Królewieckiego, naruszył polską przestrzeń powietrzną na maksymalną głębokość 6,5 km. Przebywał w niej przez 1 minutę i 12 sekund. "Lot samolotu był obserwowany przez systemy radiolokacyjne Sił Zbrojnych RP. Trasa lotu została natychmiast zmieniona po interwencji nawigatora Sił Zbrojnych FR. Polskie służby dyżurne nadzorujące przestrzeń powietrzną były w kontakcie ze stroną rosyjską, która potwierdziła fakt naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej oraz przekazała, iż doszło do niego z powodu awarii systemu nawigacyjnego samolotu Su-24MR" - podaje Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Zobacz również: ​Aktorzy Teatru Śląskiego zaprotestowali przeciwko niskim wynagrodzeniom

