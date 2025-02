Rzecznik straży pożarnej w Arizonie potwierdził śmierć jednej osoby i obrażenia czterech innych. Dodał, że dwie osoby pozostają w stanie krytycznym.

Stacja Fox News podała, że jedna z maszyn to prywatny odrzutowiec należący do Vince’a Neila - wokalisty zespołu Mötley Crüe.

Jak informuje - w trakcie startu - zepsuło się tam podwozie. Maszyna wypadła z pasa startowego i uderzyła w znajdujący się w pobliżu odrzutowiec. Przedstawiciele muzyka przekazali, że wokalisty nie było na pokładzie.

Jak podaje amerykański portal TMZ - na pokładzie była natomiast dziewczyna muzyka Rain i jej przyjaciółka Ashley. Obie kobiety przeżyły zderzenie i są obecnie w szpitalu.

Wygląda na to, że lewa część podwozia zawiodła podczas lądowania, co doprowadziło do wypadku - oceniła rzeczniczka lotniska Scottsdale, Kelli Kuester.