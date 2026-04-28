Rozliczenie PIT to nie jedyna kwestia, o której należy pamiętać przed majówką. Rodzicom, dla których 800 plus stanowi ważny składnik domowego budżetu, zostało niewiele czasu na złożenie wniosku o przedłużenie świadczenia. W tym roku zmieniły się zasady wypłat dla obcokrajowców, a Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej szykuje kolejne zmiany - już dla wszystkich.

30 kwietnia mija ostateczny termin na złożenie wniosku o 800 plus, aby zachować ciągłość wypłat od czerwca 2026 roku.

Wnioski można składać wyłącznie elektronicznie, m.in. przez PUE ZUS, aplikację mZUS i bankowość internetową.

Resort planuje zmiany ws. wniosków, które będą dotyczyć wszystkich korzystających z programu.

30 kwietnia to kluczowy termin dla wszystkich osób korzystających z programu 800 plus. Tego dnia mija bowiem ostateczny termin na złożenie wniosku o przyznanie świadczenia na nowy okres rozliczeniowy . Aby zachować ciągłość wypłat i otrzymać przelew jeszcze w czerwcu 2026 roku z wyrównaniem, należy dopełnić wszelkich formalności przed końcem kwietnia.

Wnioski do ZUS tylko przez internet

Wniosek o przedłużenie świadczenia od kilku lat można składać wyłącznie w formie elektronicznej. Można to zrobić przez portal PUE ZUS, aplikację mobilną mZUS, portal Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a także za pośrednictwem bankowości elektronicznej.

Jeśli złożymy wniosek do 30 kwietnia, mamy gwarancję, że ZUS rozpatrzy go do końca czerwca i do tego terminu wypłaci przysługujące nam środki. Złożenie wniosku po tym terminie oznacza, że ZUS będzie miał maksymalnie trzy miesiące na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.

Resort planuje zmiany w obsłudze programu 800 plus

To może być ostatni rok, kiedy rodzice i opiekunowie muszą pamiętać o składaniu wniosków do 30 kwietnia - resort rodziny, pracy i polityki społecznej rozważa bowiem zmianę sposobu zapewnienia ciągłości wypłat. Celem planowanych zmian jest uproszczenie i usprawnienie procesu przyznawania świadczenia 800 plus.

Projekt przygotowany przez ministerstwo ma charakter deregulacyjny - zakłada wprowadzenie automatycznego mechanizmu, dzięki któremu prawo do świadczenia będzie odnawiane na kolejne okresy rozliczeniowe bez konieczności corocznego składania nowego wniosku.

MRPiPS planuje także drobne zmiany w katalogu osób uprawnionych do świadczenia. 800 plus będzie przysługiwało również osobom sprawującym, na mocy orzeczenia sądu, tzw. pieczę bieżącą nad dzieckiem. O takie rozwiązanie postulował Rzecznik Praw Dziecka.

Cudzoziemcy korzystają z 800 plus na nowych zasadach

W tym roku wprowadzono już jedną istotną zmianę dotyczącą programu 800 plus. W lutym weszły w życie nowe zasady przyznawania świadczenia uchodźcom wojennym z Ukrainy oraz innym obcokrajowcom. Wprowadzono warunek: z programu mogą korzystać dzieci tych rodziców, którzy pracują . Dodatkowo, już wcześniej w przepisach zapisano, że prawo do świadczenia wychowawczego dla obcokrajowców jest uzależnione od tego, czy ich dzieci uczą się w polskim systemie edukacyjnym.

Dla kogo świadczenie 800 plus?

Świadczenie wychowawcze w ramach programu 800 plus przysługuje na każde dziecko do ukończenia przez nie 18. roku życia, niezależnie od wysokości dochodów uzyskiwanych przez rodzinę. Oznacza to, że wsparcie finansowe w wysokości 800 zł miesięcznie otrzymują wszyscy uprawnieni rodzice lub opiekunowie, bez konieczności spełniania kryterium dochodowego.

Z kwietniowych danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, od 1 lutego 2025 roku złożono już 4,8 mln wniosków o przyznanie świadczenia na ponad 7,4 mln dzieci. Program cieszy się więc niesłabnącym zainteresowaniem wśród polskich rodzin.

Więcej informacji na temat programu 800 plus oraz zasad składania wniosków można znaleźć na stronie ZUS.