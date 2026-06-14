Wzmocnienie obecności wojsk amerykańskich na wschodniej flance NATO - m.in. o tym, w opinii szefa polskiego MSZ Radosława Sikorskiego, powinien rozmawiać w trakcie swojej wizyty w USA prezydent Karol Nawrocki. Sikorski wskazał, że głowa naszego państwa powinna się także upomnieć o unieważnienie wizy dziennikarskiej Zbigniewa Ziobry. Minister odniósł się również do 35. rocznicy podpisania polsko-niemieckiego Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy.

Nawrocki z wizytą w USA. Sikorski apeluje o rozmowy ws. wschodniej flanki NATO i Zbigniewa Ziobry (Zdjęcie ilustracyjne) / Paweł Wodzyński / East News

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O tematy, które powinny zostać poruszone podczas wizyty Nawrockiego u Trumpa szef MSZ, był pytany podczas konferencji prasowej w Opolu. Wraz z ministrem koordynatorem służb specjalnych Tomaszem Siemoniakiem gościł tam na opolskim festiwalu książki, gdzie promował swoją najnowszą pozycję pt. "Rozmowy Rzymskie. Pytania na czas niepokoju".

Jeśli dojdzie do rozmowy prezydentów , nieformalnej nawet, to po pierwsze przyklepanie obietnicy o zwiększeniu, choć nie wiemy od jakiego pułapu, obecności amerykańskiej w Polsce. (...) Ona, naszym zdaniem, powinna być zwiększana tam, gdzie jest naprawdę potrzebna, czyli na flance wschodniej, tam, gdzie jest zagrożenie. To numer jeden - powiedział szef resortu dyplomacji.

Po drugie, jak dodał, sprawa wizy Ziobry. Wiemy, że w Stanach Zjednoczonych chowa się ścigany listem gończym podejrzany Zbigniew Z., który powinien odpowiedzieć prokuratorowi na zarzuty o defraudację z Funduszu Sprawiedliwości. (...) Między sojusznikami i krajami, które mają tak świetne relacje, jak Polska i Stany Zjednoczone, nie powinno być wyłudzania wizy dziennikarskiej - powiedział.

Zbigniew Z. nie jest dziennikarzem, jest wiceprezesem głównej partii opozycyjnej i posłem. Jego miejscem jest Sejm, Warszawa, a nie Stany Zjednoczone, więc mam nadzieję, że pan prezydent upomni się o to, aby tę wyłudzoną wizę unieważnić - wskazał Sikorski.

Statystyki dot. polsko-niemieckiej wymiany handlowej? "Imponujące"

Wicepremier odniósł się także do 35. rocznicy podpisania polsko-niemieckiego Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy.

Przejrzałem statystyki i one są naprawdę imponujące. Od tamtego czasu wymiana handlowa między Polską a Niemcami wzrosła trzydziestokrotnie. Każdego dnia przez granicę polsko-niemiecką przejeżdżają towary warte pół miliarda euro. Polska jest już na równi z Francją jako partner handlowy Niemiec, a razem z Czechami jesteśmy większym partnerem handlowym dla Niemiec niż zarówno Chiny, jak i Stany Zjednoczone. Więc bardzo dużo się przez te 35 lat zmieniło, zmieniło na lepsze - powiedział Radosław Sikorski.

Polska i Niemcy podpisały ów traktat 17 czerwca 1991 r. W 35. rocznicę tego wydarzenia w Berlinie ministrowie obrony obu krajów podpiszą umowę o współpracy wojskowej, odbędzie się też Forum Polsko-Niemieckie z udziałem szefów dyplomacji. Niemcy zwrócą Polsce m.in. zrabowany podczas II wojny światowej Pierścień Jagiellonów.