Wzmocnienie obecności wojsk amerykańskich na wschodniej flance NATO - m.in. o tym, w opinii szefa polskiego MSZ Radosława Sikorskiego, powinien rozmawiać w trakcie swojej wizyty w USA prezydent Karol Nawrocki. Sikorski wskazał, że głowa naszego państwa powinna się także upomnieć o unieważnienie wizy dziennikarskiej Zbigniewa Ziobry. Minister odniósł się również do 35. rocznicy podpisania polsko-niemieckiego Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy.
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O tematy, które powinny zostać poruszone podczas wizyty Nawrockiego u Trumpa szef MSZ, był pytany podczas konferencji prasowej w Opolu. Wraz z ministrem koordynatorem służb specjalnych Tomaszem Siemoniakiem gościł tam na opolskim festiwalu książki, gdzie promował swoją najnowszą pozycję pt. "Rozmowy Rzymskie. Pytania na czas niepokoju".
Jeśli dojdzie do rozmowy prezydentów, nieformalnej nawet, to po pierwsze przyklepanie obietnicy o zwiększeniu, choć nie wiemy od jakiego pułapu, obecności amerykańskiej w Polsce. (...) Ona, naszym zdaniem, powinna być zwiększana tam, gdzie jest naprawdę potrzebna, czyli na flance wschodniej, tam, gdzie jest zagrożenie. To numer jeden - powiedział szef resortu dyplomacji.
Po drugie, jak dodał, sprawa wizy Ziobry. Wiemy, że w Stanach Zjednoczonych chowa się ścigany listem gończym podejrzany Zbigniew Z., który powinien odpowiedzieć prokuratorowi na zarzuty o defraudację z Funduszu Sprawiedliwości. (...) Między sojusznikami i krajami, które mają tak świetne relacje, jak Polska i Stany Zjednoczone, nie powinno być wyłudzania wizy dziennikarskiej - powiedział.
Zbigniew Z. nie jest dziennikarzem, jest wiceprezesem głównej partii opozycyjnej i posłem. Jego miejscem jest Sejm, Warszawa, a nie Stany Zjednoczone, więc mam nadzieję, że pan prezydent upomni się o to, aby tę wyłudzoną wizę unieważnić - wskazał Sikorski.
Wicepremier odniósł się także do 35. rocznicy podpisania polsko-niemieckiego Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy.
Przejrzałem statystyki i one są naprawdę imponujące. Od tamtego czasu wymiana handlowa między Polską a Niemcami wzrosła trzydziestokrotnie. Każdego dnia przez granicę polsko-niemiecką przejeżdżają towary warte pół miliarda euro. Polska jest już na równi z Francją jako partner handlowy Niemiec, a razem z Czechami jesteśmy większym partnerem handlowym dla Niemiec niż zarówno Chiny, jak i Stany Zjednoczone. Więc bardzo dużo się przez te 35 lat zmieniło, zmieniło na lepsze - powiedział Radosław Sikorski.
Polska i Niemcy podpisały ów traktat 17 czerwca 1991 r. W 35. rocznicę tego wydarzenia w Berlinie ministrowie obrony obu krajów podpiszą umowę o współpracy wojskowej, odbędzie się też Forum Polsko-Niemieckie z udziałem szefów dyplomacji. Niemcy zwrócą Polsce m.in. zrabowany podczas II wojny światowej Pierścień Jagiellonów.