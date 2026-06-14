Początek sierpnia to możliwy termin złożenia przez Polskę apelacji w sprawie niewykorzystanych szczepionek przeciwko Covid-19 od firmy Pfizer - dowiedział się dziennikarz RMF FM Michał Dobrołowicz. Przed weekendem Ministerstwo Zdrowia formalnie odebrało wyrok belgijskiego sądu.

Apelacja możliwa na początku sierpnia. Polska walczy o uchylenie wyroku ws. szczepionek Pfizer (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

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Chodzi o ponad sześć miliardów złotych, które nasz kraj ma zapłacić za nieodebrany zapas preparatu.

Polska złoży apelację, a wraz z nią wniosek o to, żeby do czasu jej rozpatrzenia nie wykonywać wyroku, tj. by nie musielibyśmy na razie płacić ani jednego euro.

Wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk przyznaje, że rząd cały czas liczy się z tym, że tę kwotę jednak trzeba będzie zapłacić.

Rozmawiamy w tej sprawie z ministrem finansów i nie chcemy uszczuplać tej kwoty, którą mamy przeznaczone na zdrowie. Mamy zgodność - nie może się to też odbyć kosztem pacjentów - powiedziała Kacperczyk.

W tym tygodniu Polska otrzymała też kolejne wezwanie do zapłaty w sprawie szczepionek firmy Pfizer. Tym razem chodzi o dodatkowe sto siedemdziesiąt milionów złotych podatku od przegranej sprawy.

Nasz kraj zakwestionował to żądanie i na razie wysłał notę dyplomatyczną w tej sprawie.