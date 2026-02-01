Dzisiaj rozpoczął się nabór wniosków na 2026 rok dla tych, którzy chcą pobierać świadczenie 800 plus. Program "Rodzina 800 plus" przechodzi też istotne zmiany, które dotkną część rodziców i opiekunów. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje, które pomogą przygotować się do nadchodzących zmian i nie stracić prawa do wsparcia finansowego.
- 1 lutego ruszył kolejny nabór wniosków o świadczenie 800 plus na nowy okres rozliczeniowny.
- Kluczowe jest złożenie nowego wniosku świadczenie w wysokości 800 zł drogą elektroniczną.
- W życie wchodzą też zmiany dla obywateli Ukrainy ze statusem UKR.
Rodzice i opiekunowie, którzy chcą nadal otrzymywać wsparcie w wysokości 800 zł miesięcznie na dzieci do 18. roku życia, czyli 800 plus, muszą złożyć nowy wniosek. Można to zrobić wyłącznie drogą elektroniczną – przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia. Warto już teraz upewnić się, że mamy dostęp do tych narzędzi, aby sprawnie przejść przez proces składania wniosku.
ZUS podkreśla, że nie będzie możliwości składania wniosków w formie papierowej, co jest istotną zmianą dla osób, które dotychczas korzystały z tradycyjnych metod kontaktu z urzędem.
ZUS poinformował o jeszcze jednej ważnej kwestii: "Informujemy, że z profili na portalu eZUS usuniemy wszystkie wnioski o świadczenie wychowawcze z programu Rodzina 800+, które mają status dokumentu roboczego albo są w zakładce Zlecenia - czyli takie, które nie zostały wypełnione albo wysłane do ZUS".
31 stycznia zostały wstrzymane świadczenia wychowawcze 800 plus dla obywateli Ukrainy ze statusem UKR. Aby ZUS mógł ponownie wypłacać świadczenie, muszą być spełnione wszystkie poniższe warunki:
- rodzic lub opiekun musi złożyć nowy wniosek,
- wnioskodawca musi być aktywny zawodowo w Polsce,
- dziecko musi realizować obowiązek szkolny w polskiej placówce edukacyjnej,
- wnioskodawca i dziecko muszą mieszkać na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
- Zaloguj się do PUE ZUS, aplikacji mZUS, bankowości elektronicznej lub portalu Emp@tia.
- Wybierz opcję "Wniosek o 800 plus na 2026 rok".
- Wprowadź dane rodzica i dzieci: PESEL każdego dziecka, dane kontaktowe i adres zamieszkania
- Wpisz numer konta bankowego, na które mają trafić środki.
- Dodaj dane dotyczące orzeczeń o niepełnosprawności, jeśli dotyczy.
- Sprawdź wprowadzone dane - dokładnie!
- Zatwierdź wniosek i pobierz potwierdzenie złożenia wniosku.