Dzisiaj rozpoczął się nabór wniosków na 2026 rok dla tych, którzy chcą pobierać świadczenie 800 plus. Program "Rodzina 800 plus" przechodzi też istotne zmiany, które dotkną część rodziców i opiekunów. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje, które pomogą przygotować się do nadchodzących zmian i nie stracić prawa do wsparcia finansowego.

800 plus od 1 lutego 2026 - co trzeba wiedzieć? / Shutterstock

1 lutego ruszył kolejny nabór wniosków o świadczenie 800 plus na nowy okres rozliczeniowny.

Kluczowe jest złożenie nowego wniosku świadczenie w wysokości 800 zł drogą elektroniczną.

W życie wchodzą też zmiany dla obywateli Ukrainy ze statusem UKR.

Więcej najnowszych informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl .

800 plus - 1 lutego startuje nabór wniosków na nowy okres świadczeniowy

Rodzice i opiekunowie, którzy chcą nadal otrzymywać wsparcie w wysokości 800 zł miesięcznie na dzieci do 18. roku życia, czyli 800 plus, muszą złożyć nowy wniosek. Można to zrobić wyłącznie drogą elektroniczną – przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia. Warto już teraz upewnić się, że mamy dostęp do tych narzędzi, aby sprawnie przejść przez proces składania wniosku.

ZUS podkreśla, że nie będzie możliwości składania wniosków w formie papierowej, co jest istotną zmianą dla osób, które dotychczas korzystały z tradycyjnych metod kontaktu z urzędem.

ZUS poinformował o jeszcze jednej ważnej kwestii: "Informujemy, że z profili na portalu eZUS usuniemy wszystkie wnioski o świadczenie wychowawcze z programu Rodzina 800+, które mają status dokumentu roboczego albo są w zakładce Zlecenia - czyli takie, które nie zostały wypełnione albo wysłane do ZUS".

800 plus - zmiany dla obywateli Ukrainy ze statusem UKR

31 stycznia zostały wstrzymane świadczenia wychowawcze 800 plus dla obywateli Ukrainy ze statusem UKR. Aby ZUS mógł ponownie wypłacać świadczenie, muszą być spełnione wszystkie poniższe warunki:

rodzic lub opiekun musi złożyć nowy wniosek,

wnioskodawca musi być aktywny zawodowo w Polsce,

dziecko musi realizować obowiązek szkolny w polskiej placówce edukacyjnej,

wnioskodawca i dziecko muszą mieszkać na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Jak złożyć wniosek o 800 plus? Instrukcja krok po kroku