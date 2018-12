Dziennikarz RMF FM i gospodarz Porannej rozmowy w RMF FM Robert Mazurek został nominowany do nagrody Grand Press 2018 w kategorii "WYWIAD". Jury w szczególności wyróżniło jego rozmowę z Kornelem Morawieckim, podczas której poseł stwierdził, że to armia ukraińska jako pierwsza zaatakowała Donbas.

Robert Mazurek / RMF FM

Podczas pamiętnej rozmowy 27 września, Kornel Morawiecki stwierdził, że bazy amerykańskie nie są w Polsce potrzebne, "bo to jest jakby szykowanie nas do wojny". My się starajmy poprawić stosunki z Rosją, starajmy się nasycić ten cały układ polityki wschodniej jakąś taką pozytywną treścią, nie szukajmy zwady tutaj - mówił w rozmowie z Robertem Mazurkiem. Następnie dodał, że jeśli miałyby powstać to "wolałby, żeby tą sprawę rozstrzygnęli między sobą Rosjanie i Amerykanie".

Był też pytany o politykę prowadzoną przez Rosję. Ja tej agresywnej polityki rosyjskiej tak specjalnie nie widzę. (...) Jest Donbas. (...) Przecież na Donbas najpierw Kijów puścił czołgi, samoloty i armaty - mówił poseł w Porannej rozmowie w RMF FM. Polityk blisko związany z rządem zdaje się pomijać, że bunt na wschodzie Ukrainy rozpoczęły prorosyjskie bojówki separatystów. Kompletnie także ignoruje udział rosyjskich żołnierzy w wielu walkach w Donbasie, co zostało udokumentowane m.in. w reportażu "Selfie Soldiers".

Morawiecki uważał, że poniekąd za stan relacji polsko-rosyjskich odpowiada... polski rząd. Przedstawianie Rosjan, to jest dla mnie oburzające nawet bym powiedział, panie redaktorze, że polskie elity, polskie media, polski rząd nastawia Polaków przeciwko Rosjanom. Rosyjskie elity, rosyjski rząd, rosyjskie media nastawiają Rosjan przeciwko Polakom. Przecież to jest coś niesamowicie szkodliwego dla obu tych naszych narodów - mówił Morawiecki.

Laureatów nagród Grand Press 2018 poznamy dziś wieczorem. Gala finałowa odbędzie się w Warszawie w Muzeum Historii Żydów Polskich Polin. Podczas wydarzenia poznamy również zwycięzcę konkursu Dziennikarz Roku 2018.

NOMINACJE DO NAGRÓD GRAND PRESS 2018:

Kategoria NEWS

1/ "Znikające miliony u Czartoryskich" - tekst Leszka Konarskiego ("Przegląd") ujawniający, że z konta Fundacji Czartoryskich w ciągu roku zniknęło 100 mln euro pozyskanych ze sprzedaży kolekcji Czartoryskich.

2/ "Polska zaczyna płacić cenę za spór z Izraelem" - tekst Grzegorza Osieckiego, Zbigniewa Parafianowicza i Adama Pawlucia ("Dziennik Gazeta Prawna") informujący o ultimatum, jakie Amerykanie postawili Polsce, jeśli nie ureguluje sporu z Izraelem wywołanego nowelizacją ustawy o IPN.

3/ Cykl "Afera taśmowa. Kelnerzy obciążają Morawieckiego" - Mateusz Baczyński, Kamil Dziubka, Andrzej Gajcy, Janusz Schwertner i Andrzej Stankiewicz (Onet.pl) dotarli do akt śledztwa w sprawie afery taśmowej i ujawnili m.in., że kelnerzy zeznali, iż na jednej z nagranych taśm przyszły premier miał dyskutować o zakupie nieruchomości na tzw. słupy.

4/ "Tajemnica zawodowa na wyciągnięcie ręki śledczego" - tekst Emilii Świętochowskiej i Piotra Szymaniaka ("Dziennik Gazeta Prawna") ujawniający, że projekt zmian kodeksu postępowania karnego pozwala prokuratorowi ominąć m.in. tajemnicę adwokacką czy dziennikarską.

5/ Cykl "Policja polityczna" - teksty Bianki Mikołajewskiej (OKO.press) opisujące, jak setki tajniaków śledziły manifestujących w obronie sądów, członków opozycji parlamentarnej i działaczy społecznych.

6/ "Znamy kandydatów do Sądu Najwyższego" - Ewa Ivanova i Wojciech Czuchnowski ("Gazeta Wyborcza") zdobyli listę kilkudziesięciu nazwisk prawników, którzy wyłamali się z oporu środowiska i postanowili kandydować do Sądu Najwyższego.

7/ Cykl: "Fundusz (Prawa i) Sprawiedliwości. Dokąd trafiają pieniądze na przeciwdziałanie przestępczości" - teksty Konrada Szczygła i Sebastiana Klauzińskiego (OKO.press) ujawniające, że miliony złotych na przeciwdziałanie przestępczości idą na konferencje i kampanie promujące politykę rządu PiS.

Kategoria DZIENNIKARSTWO ŚLEDCZE

1/ "Czarny rynek bursztynu" - materiał Jakuba Stachowiaka i Patryka Szczepaniaka ("Superwizjer" TVN 24, TVN) ujawniający, w jaki sposób wydobywany nielegalnie na Ukrainie bursztyn jest przemycany do Polski.

2/ Cykl artykułów o związkach spółki GetBack z władzą i sprzyjającymi jej mediami autorstwa Wojciecha Czuchnowskiego i Małgorzaty Kolińskiej-Dąbrowskiej ("Gazeta Wyborcza").

3/ "Królowie życia" - materiał Pawła Kaźmierczaka ("Magazyn Ekspresu Reporterów" TVP 2) o gigantycznych wyłudzeniach VAT-u, których mózgiem był funkcjonariusz ABW.

4/ "Polscy neonaziści" - materiał Bertolda Kittela, Anny Sobolewskiej i Piotra Wacowskiego ("Superwizjer" TVN 24, TVN): dziennikarze ujawnili, co się dzieje na spotkaniach polskich neonazistów i jak świętowano rocznicę urodzin Hitlera.

5/ "Piłka nożna i gangsterzy" - materiał Szymona Jadczaka ("Superwizjer" TVN 24, TVN), w którym autor ujawnił, w jaki sposób pseudokibice i gangsterzy przejęli władzę w Towarzystwie Sportowym Wisła Kraków.

6/ "Tutaj nie jestem księdzem. Jak się pracuje w Szlachetnej Paczce" - Janusz Schwertner (Onet.pl) ujawnił drugą twarz założyciela Szlachetnej Paczki ks. Jacka Stryczka.

7/ "Francuski oszust w Bumarze", "Kto pomaga oszustowi z Francji" - reportaż Endy’ego Gęsiny-Torresa ("Superwizjer" TVN 24, TVN) i Wojciecha Cieśli ("Newsweek Polska ") o tym, że francuski oszust i mitoman został jednym z partnerów Bumaru.



Kategoria PUBLICYSTYKA

1/ "Jak gniją samorządy" - Andrzej Andrysiak ("Dziennik Gazeta Prawna") udowadnia, że misiewicze w spółkach i łamanie procedur stają się standardami również w Polsce powiatowej.

2/ "Musimy znowu budować. Zamek z piasku" - tekst Jerzego Haszczyńskiego ("Rzeczpospolita - Plus Minus"), o tym, że nowelizacja ustawy o IPN zniweczyła lata akcji interwencyjnej w sprawie "polskich obozów śmierci".

3/ "Państwo prywatnej zemsty" - Andrzej Stankiewicz ("Tygodnik Powszechny") pokazuje, że Jarosław Kaczyński pozwolił swoim ludziom używać państwa do osobistego rewanżu.

4/ "Antyszczepionkowiec i możliwość tygrysa" - tekst Karoliny Lewestam ("Dziennik Gazeta Prawna") wyjaśniający mechanizm histerii antyszczepionkowej.

5/ "Wszyscy jesteśmy ajatollahami" - Łukasz Wójcik ("Polityka") pokazuje, że "Szatańskie wersety" stały się pretekstem do globalizacji islamu i przyczyną autocenzury.

6/ "Kto nie dotknął piłki ni razu" - Michał Okoński ("Tygodnik Powszechny") przekonuje, że mundial i futbol to nie tylko fenomen sportowy, ale i polityczny, społeczny oraz kulturalny.



Kategoria REPORTAŻ PRASOWY/INTERNETOWY

1/ "Mój pseudonim: Grabarz" - reportaż Pawła Kapusty (Magazyn.wp.pl) o realiach pracy strażników więziennych i lekarzy w więzieniach.

2/ "Halo, która godzina?" - reportaż Agaty Grabowskiej ("Duży Format - Gazeta Wyborcza") pokazujący, dlaczego w czasach smartfonów ludzie wciąż dzwonią na zegarynkę.

3/ "Moi rodzice są z innego kraju" - reportaż Anny Goc ("Tygodnik Powszechny") odkrywający, co czują dzieci głuchych rodziców, które już w wieku trzech-czterech lat muszą być ich tłumaczami.

4/ "Wymiotowałam piętnaście razy dziennie. Jakbym chciała wyrzygać to dziecko" - reportaż Agnieszki Sztyler-Turovsky (Kobieta.onet.pl) o rozdarciu, jakie przeżywa kobieta, która wie, że jej dziecko urodzi się z zespołem Downa.

5/ "Zbrodnia na skrzyżowaniu w Jičínie" - reportaż Ewy Winnickiej i Cezarego Łazarewicza ("Ale Historia - Gazeta Wyborcza") o długo ukrywanym, wstydliwym dla Polaków epizodzie z 1968 roku, gdy nasze wojska weszły do Czechosłowacji.

6/ "Nie przeszkadzać. Właśnie torturujemy dzieci" - reportaż Małgorzaty Goślińskiej (Magazyn.TVN24.pl) pokazujący, jak brak sprawnego systemu opieki społecznej spowodował, że w hostelu dla ofiar przemocy opiekunowie katowali dzieci.

7/ "Jak długo leci z nami pilot?" - reportaż Jana Pelczara ("Wyborcza na Połowę Lata - Gazeta Wyborcza") opisujący realia pracy pilota w liniach lotniczych.



Kategoria REPORTAŻ RADIOWY

1/ "Ballada o pieśni" - reportaż Anny Kołodziejczyk (Program III Polskiego Radia), historia pieśni "L'Estaca" Lluísa Llacha, na podstawie której Jacek Kaczmarski napisał "Mury".

2/ "Niech to się skończy" - reportaż Magdaleny Świerczyńskiej-Dolot (Radio Gdańsk) opowiadający o wojennej gehennie czeczeńskiej matki, która stanęła przed dylematem ratowania jednego syna kosztem życia drugiego.

3/ "Między schodami" - reportaż Eweliny Kosałki-Passii (Polskie Radio Katowice) o Rutce Laskier, zabitej w Auschwitz-Birkenau, i jej pamiętniku przechowywanym przez panią Stanisławę z Będzina przez 63 lata, a obecnie wydawanym na całym świecie.

4/ "Człowiek, którego nie znałem" - reportaż Katarzyny Michalak (Radio Lublin) opowiadający o tym, jak wnuk Ludwika Czugały, współzałożyciela UMCS, szuka prawdy o swoim dziadku, który został zabity przez żołnierzy wyklętych.

5/ "Wyklęci z komiksu? Pierwsze badania nad Wyklętymi. Ponad 20 lat temu" - reportaż Anny Gmiterek-Zabłockiej (Radio Tok FM) o historykach, którzy 20 lat temu, biorąc za temat swoich badań żołnierzy wyklętych, nie przypuszczali, czemu to posłuży.



Kategoria REPORTAŻ TELEWIZYJNY/WIDEO

1/ "Nie milioner i nie księżniczka" - reportaż Moniki Góralewskiej ("Uwaga!" TVN) pokazujący prawdziwe życie instamatki Oliwii, która w wirtualu była księżniczką, a w realu zgotowała swojej córce piekło.

2/ "Górale" - reportaż Rafała Wójcika, Radosława Wikiery i Macieja Pawełczyka (Polsat Play) o szczęśliwych góralach - pasterzach owiec.

3/ "Drugie życie agenta Tomka" - reportaż Łukasza Rucińskiego i Macieja Dudy ("Superwizjer" TVN 24, TVN) o nieprawidłowościach w wykorzystaniu ponad 50 mln zł dotacji, które dostało stowarzyszenie Helper kierowane do niedawna przez Tomasza Kaczmarka.

4/ "Nie jesteśmy aniołami" - reportaż Grzegorza Kuczka ("Uwaga!" TVN) o księdzu, który przyznał się rodzicom, że molestował ich syna, ale oni się tym nie przejęli.

5/ Cykl: "Mamy tylko siebie" "Fundamenty dobra" - reportaże Kamila Kastelika ("Magazyn Ekspresu Reporterów" TVP 2) pokazujące, jak ludzie z całej Polski pomogli rodzinie z Bukowca odbudować spalony dom.

6/ Cykl: "25 lat za niewinność" "Utracona młodość Tomasza Komendy" - reportaże Grzegorza Głuszaka ("Superwizjer" TVN 24, TVN) opowiadające o tym, jak błędna decyzja sądu spowodowała, że niewinny 23-latek trafił do więzienia i spędził w nim 18 lat.

7/ "Babcia Lucyna ma 79 lat i właśnie założyła lodziarnię. »To nie kapuśniak w lecie, żebyście się tak dziwili«" - reportaż Pauliny Dudek (Kobieta.gazeta.pl) o babci Lucynie, która w wieku 79 lat założyła swoją pierwszą firmę.



Kategoria WYWIAD

1/ "A co jeśli nas, Polaków, nic nie łączy?" - rozmowa Grzegorza Wysockiego ("Wyborcza na Koniec Lata - Gazeta Wyborcza") ze Stefanem Chwinem o Polsce, Polakach i o tym, dlaczego ludzie chętniej identyfikują się z plemieniem niż ze społeczeństwem.

2/ "Propaganda jest skuteczna tylko w monopolu" - wywiad Elżbiety Rutkowskiej ("Dziennik Gazeta Prawna") z prezesem TVP Jackiem Kurskim, który próbuje przekonywać, że robi rzetelną telewizję, a nie propagandę.

3/ "Oskarżony, sędzia Tuleya" - wywiad Donaty Subbotko ("Magazyn Świąteczny - Gazeta Wyborcza") z sędzią Igorem Tuleyą o jego karierze, rodzinie i zderzeniu z aparatem państwa.

4/ "Nie jestem polskim inteligentem" - wywiad Michała Olszewskiego ("Magazyn Świąteczny - Gazeta Wyborcza") ze Szczepanem Twardochem, który tłumaczy, że obowiązkiem człowieka myślącego jest krytyczny namysł nad sobą.

5/ "Strach przed prawdą" - wywiad Sławomira Sierakowskiego ("Polityka") z Timothym Snyderem o tym, dlaczego tak trudno ustalić wspólną historię Polaków, Żydów i Ukraińców.

6/ "Przecież na Donbas najpierw Kijów puścił czołgi" - wywiad Roberta Mazurka ("Poranna rozmowa w RMF FM") z Kornelem Morawieckim, tłumaczącym, że Rosja nie prowadzi agresywnej polityki.

7/ "Generał Tomasz Miłkowski" - wywiad z komendantem Służby Ochrony Państwa, który próbuje przekonać Katarzynę Kolendę-Zaleską ("Fakty po Faktach", TVN), że najważniejsze osoby w państwie są dobrze chronione, a wypadkom z udziałem polityków winny jest ruch drogowy.



Kategoria DZIENNIKARSTWO SPECJALISTYCZNE

1/ Cykl: "Raport o polskim sądownictwie" - materiał Agaty Łukaszewicz, Wojciecha Tumidalskiego, Tomasza Pietrygi ("Rzeczpospolita") powstały na podstawie ankiety przeprowadzonej wśród 1122 polskich sędziów, która potwierdziła, że zagrożenie niezawisłości sądownictwa i upolitycznienie sądów jest już faktem.

2/ "Zagadka Piotra Niewiechowicza - jak wymyślony ekspert publikował teksty, zdobywał niejawne informacje o Baltic Pipe i obnażał słabość państwa" - tekst Piotra Maciążka i Jakuba Wiecha (Energetyka24.com), którzy w ramach dziennikarskiej prowokacji wymyślili eksperta ds. energii.

3/ Cykl o imporcie antracytu wydobywanego w okupowanym Donbasie - Karolina Baca-Pogorzelska i Michał Potocki ("Dziennik Gazeta Prawna") opisują, jak wygląda antracytowy biznes i jakimi drogami węgiel z Donbasu trafia do Unii Europejskiej.

4/ "Droga śmiecia" - materiał Macieja Kuciela ("Uwaga!" TVN) pokazujący, dlaczego w Polsce śmieci na składowiskach odpadów są regularnie podpalane, a nie utylizowane.

5/ "Jak rozpracowano, kim jest Elena Ferrante? Słowo po słowie" - materiał multimedialny Danuty Pawłowskiej (BIQdata.pl) objaśniający, w jaki sposób międzynarodowy zespół udowadniał, że pod pseudonimem Elena Ferrante kryje się Włoch Domenico Starnone.

6/ Cykl: "Dlaczego niewinni trafiają do więzienia? O systemie, a nie o Tomaszu Komendzie" - Patryk Słowik ("Dziennik Gazeta Prawna") wyjaśnia, dlaczego tak się dzieje, że w polskich aresztach siedzą niewinni ludzie.

7/ "Zakon Ziobry" - tekst Ewy Ivanovej ("Magazyn Świąteczny - Gazeta Wyborcza") analizujący wpływ na działania prokuratury członków założonego w 2008 roku stowarzyszenia Ad Vocem, nazywanego "zakonem Ziobry".