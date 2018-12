Wspólny blok PSL i Koalicji Obywatelskiej na wybory do europarlamentu? "Nie wykluczamy. Takie upoważnienie dała rada naczelna" – przyznał gość Porannej rozmowy w RMF FM, lider ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz. Jednocześnie prezes PSL zastrzegł, że ugrupowanie przygotowuje się do samodzielnego startu w europejskich wyborach. Co z wyborami parlamentarnymi? "Zobaczymy" – dodał.

On sam nie zamierza wystawiać swojej kandydatury na europosła. "Nie interesuje mnie to" - oświadczył - "W tych wyborach nie chciałbym startować".

O zawirowaniach na polskiej scenie politycznej powiedział: "Koalicja Obywatelska przeżywa trudne chwile, trudniej mówić o koalicji, jak nie ma dwóch podmiotów, ale może trzeba im trochę czasu dać".

Robert Mazurek, RMF FM: Bardzo wszystkich prosimy, by ci, którzy chcą się dowiedzieć, jak przetrwać przeziębienia, jak sobie poradzić z niskimi temperaturami, jak się leczyć - przetrwajcie do końca tej rozmowy. Zaczniemy od polityki.

Władysław Kosiniak-Kamysz, PSL: To nie będzie łatwe dotrwać.

Nie, nie będzie łatwe. Wypożyczalnia posłów działa, tak? PSL chce pożyczyć posła Nowoczesnej.

Idziemy chyba w innym kierunku, wypożyczymy redaktora Mazurka. Taniej nas to będzie kosztować.

Ja nie jestem taki znowu tani, chociaż rzeczywiście przekupny, ale jeszcze nikt mnie nie próbował przekupić. Mówiąc poważnie, Nowoczesna ma teraz 14 posłów, czyli za mało, by być...

Jednego brakuje do posiadania klubu, a status klubu w Sejmie jest diametralnie różny od tego, jak się jest kołem. Dzisiaj Nowoczesna ma marszałka Sejmu, ma przedstawicieli w komisji służb specjalnych, ma szefów komisji. My tego nie mamy i nie aspirujemy już dzisiaj. Ale możemy rozmawiać z Nowoczesną, bo w opozycji nie mamy wrogów i raczej wyciągamy rękę, niż komuś podkładamy nogę. Mamy dzisiaj wieczorem nadzwyczajne posiedzenie klubu, będziemy o tej sprawie dyskutować.

O tym, czy ewentualnie poseł Protasiewicz może pójść do Nowoczesnej.

Jak można pomóc Nowoczesnej, żeby było więcej klubów w parlamencie, są przecież posłowie niezależni, którzy mogą dołączyć.

To jest urocze, bo poseł Kukiz’15 - ja myślałem, że to żart, ale to się okazało całkiem serio - chce oddać w leasing posła Apla, który ewentualnie może przejść do Nowoczesnej...

I chyba tam był żart i nie ma co z tego żartować.

No właśnie pani przewodnicząca Lubnauer mówiła, że to jest całkiem dobry pomysł i oni są za.

Piotr Apel jest powszechnie lubiany i ma miejsce w wielu klubach, myślę, więc jeżeli chodzi o tego posła, którego po pierwsze serdecznie pozdrawiam, bo zawsze ma dużą życzliwość do dobrych pomysłów i do dobrych ludzi. A po drugie, jeżeli można komuś pomóc w tak trudnej sytuacji opozycji, szczególnie małych partii, żeby miały swoją podmiotowość, to zawsze nam zależy na podmiotowości i na godności, i na godnych miejscu.

My apelujemy w takim razie do posłów, by...

Nie tylko do Piotra Apla.

Nie, oczywiście. Apelujemy do wszystkich posłów, by spieszyli się kochać małe partie, bo tak szybko odchodzą.

I to marzenie o odchodzeniu było już od 30 lat związane z PSL-em i się nie spełniło do dzisiaj.

To zostawmy w takim razie wypożyczalnię posłów. Chciałem spytać, czy to już jest koniec Koalicji Obywatelskiej, czy ona istnieje?

To pewnie trzeba pytać tych, którzy tworzą Koalicję Obywatelską, my tej koalicji nie tworzymy. Ale jeżeli nie ma dwóch formacji, które tworzą tę koalicję, to trudno mówić o tym, żeby to trwało.

Pytam, bo wczoraj Joanna Schmidt w tym studiu, wcześniej Ryszard Petru i paru innych polityków, którzy nie są właśnie ani w Platformie, ani w Nowoczesnej, mówili, że w zasadzie Koalicja Obywatelska przestała istnieć.

Moim zdaniem przeżywa trudne chwile. Trudno mówić o koalicji, jak nie ma dwóch podmiotów. Ale może trochę czasu trzeba im dać. Okres świąteczno-noworoczny wyciszy emocje i nastroi pozytywnie na przyszły rok.

Rozumiem, że pan dostał dodatkowy argument do ręki, by głośno mówić: PSL idzie samo.

Nie. Do Koalicji Obywatelskiej mówiliśmy od początku, że nie przystąpimy, bo ona była sformułowana bardziej na wybory samorządowe i składała się z Platformy i Nowoczesnej bez PSL-u. Co innego jest tworzenie wspólnego bloku na wybory europejskie, opartego o godne miejsce dla wszystkich podmiotów.

Czyli wspólny blok na wybory europejskie, czyli nie wykluczacie tego...

Nie wykluczamy. Takie upoważnienie dała rada naczelna do rozmów. Ale też powiedzieliśmy sobie - przygotowujemy się od dzisiaj do samodzielnego startu, jeżeliby te rozmowy nie przyniosły skutku.

Nie bardzo rozumiem. Bo jeżeli chcecie powiedzieć ludziom, że okej, jesteśmy jednym wspólnym proeuropejskim, prodemokratycznym blokiem, i dlatego razem idziemy do wyborów europejskich, to dlaczego w takim razem nie pójść razem do Sejmu w tym wspólnym prodemokratycznym, proeuropejskim...

Bo każde wybory mają inną specyfikę. Inne były wybory samorządowe, gdzie PSL powinien i poszedł samodzielnie, i dobrze, że tak się stało. Inne są wybory europejskie, gdzie razem z Platformą na przykład jesteśmy w Europejskiej Partii Ludowej i ten wspólny mianownik silnej Polski w silnej Europie jest jak najbardziej obecny, a inne są wybory parlamentarne. I ta decyzja będzie przed wyborami parlamentarnymi. Trzeba zobaczyć, jak wychodzi taki wspólny blok. To jest moment dobry czasem do przetestowania.

