RMF FM po raz kolejny potwierdza swoją pozycję lidera na polskim rynku medialnym. Według najnowszego raportu Instytutu Monitorowania Mediów, to właśnie nasza rozgłośnia była najczęściej cytowanym medium w styczniu 2026 roku.

/ RMF FM

RMF FM na szczycie rankingu

Styczeń 2026 roku upłynął pod znakiem dynamicznych wydarzeń społecznych i politycznych, które szeroko komentowane były na antenie RMF FM. To właśnie nasza stacja radiowa została uznana za najbardziej opiniotwórcze medium miesiąca, co potwierdza jej silną pozycję wśród polskich odbiorców i dziennikarzy. RMF FM regularnie dostarcza najświeższych informacji, a jej dziennikarze są często cytowani przez inne redakcje, zarówno prasowe, jak i internetowe, radiowe czy telewizyjne.



Nasza stacja awansowała o 4 pozycje w stosunku do poprzedniego zestawienia i zajęła pierwsze miejsce z wynikiem blisko 3,1 tys. cytowań.

Jednym z naszych naczęściej cytowanych materiałów była rozmowa ze Zbigniewem Ziobrą, który mimo otrzymania azylu politycznego na Węgrzech zadeklarował, że nie złoży mandatu posła.

Na drugim miejscu w zestawieniu znalazł się Onet, który w styczniu odnotował ponad 3 tysiące powołań na swoje materiały. Podium zamyka TVN24, które odnotowało ponad 2,9 tysiąca cytowań i awansowało o trzy pozycje w porównaniu z poprzednim miesiącem.

Jak powstaje raport opiniotwórczości mediów?

Raport "Najbardziej opiniotwórcze media w Polsce" przygotowywany jest przez Instytut Monitorowania Mediów od września 2003 roku. Analiza obejmuje ponad 1700 gazet i czasopism, wszystkie programy w najważniejszych stacjach telewizyjnych i radiowych oraz portale internetowe. Badanie polega na monitorowaniu cytowań, w których pojawia się nazwa medium, serwisu internetowego, stacji radiowej lub telewizyjnej, bądź tytuł programu. Co istotne, raport nie uwzględnia materiałów z kanałów społecznościowych ani komentarzy pod artykułami w internecie.