Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad przepisami, które umożliwią rozwód bez konieczności wizyty w sądzie. Nowelizacja Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego przewiduje, że w określonych przypadkach małżonkowie będą mogli rozwiązać związek przed urzędnikiem stanu cywilnego. Minister Waldemar Żurek zdradza, na jakim etapie są prace nad ustawą.

Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad przepisami umożliwiającymi rozwód bez udziału sądu.

Rozwód będzie można uzyskać w urzędzie stanu cywilnego lub - za granicą - przed konsulem.

Z szybkiego rozwodu skorzystają tylko małżeństwa bez wspólnych małoletnich dzieci i z co najmniej rocznym stażem.

Obie strony muszą zgodnie potwierdzić trwały i zupełny rozkład pożycia.

Nowe przepisy przewidują możliwość unieważnienia rozwodu, jeśli pojawią się wady w oświadczeniach lub małżonkowie mieli wspólne małoletnie dzieci.

Minister Żurek mówił o szybkich rozwodach w kontekście zmian, które mają przyspieszyć postępowania sądowe. Będzie jeszcze kilka projektów ustaw, które pokażemy. Ustawa o KRS, na pewno. Ustawa o powrocie sędziów ze stanu spoczynku, ale będą też ustawy reformujące mające przyspieszenie postępowań - zaznaczył.

Na biegu jest na przykład kwestia rozwodów w urzędach stanu cywilnego. Będą dalsze zmiany w prawie rodzinnym. Ja się dopiero rozkręcam - wskazał.

Kto będzie mógł skorzystać z szybkiego rozwodu?

Projekt przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości zakłada, że z uproszczonej procedury będą mogły skorzystać małżeństwa:

które nie mają wspólnych małoletnich dzieci,

z co najmniej rocznym stażem,

które zgodnie potwierdzą trwały i zupełny rozkład pożycia.

Rozwód będzie można uzyskać przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, a w przypadku polskich małżeństw przebywających za granicą - przed konsulem.

Dodatkowe warunki i ograniczenia

Z szybkiego rozwodu będą mogły skorzystać pary, w których oboje małżonkowie mają obywatelstwo polskie lub - jeśli nie mają wspólnego obywatelstwa - mieszkają w Polsce. Warunkiem jest także zgodna wola obu stron oraz złożenie odpowiednich oświadczeń. W przypadku niespełnienia tych warunków małżonkowie nadal będą mogli skorzystać z tradycyjnej drogi sądowej.

Możliwość unieważnienia rozwodu