Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad przepisami, które umożliwią rozwód bez konieczności wizyty w sądzie. Nowelizacja Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego przewiduje, że w określonych przypadkach małżonkowie będą mogli rozwiązać związek przed urzędnikiem stanu cywilnego. Minister Waldemar Żurek zdradza, na jakim etapie są prace nad ustawą.
- Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad przepisami umożliwiającymi rozwód bez udziału sądu.
- Rozwód będzie można uzyskać w urzędzie stanu cywilnego lub - za granicą - przed konsulem.
- Z szybkiego rozwodu skorzystają tylko małżeństwa bez wspólnych małoletnich dzieci i z co najmniej rocznym stażem.
- Obie strony muszą zgodnie potwierdzić trwały i zupełny rozkład pożycia.
- Nowe przepisy przewidują możliwość unieważnienia rozwodu, jeśli pojawią się wady w oświadczeniach lub małżonkowie mieli wspólne małoletnie dzieci.
Minister Żurek mówił o szybkich rozwodach w kontekście zmian, które mają przyspieszyć postępowania sądowe. Będzie jeszcze kilka projektów ustaw, które pokażemy. Ustawa o KRS, na pewno. Ustawa o powrocie sędziów ze stanu spoczynku, ale będą też ustawy reformujące mające przyspieszenie postępowań - zaznaczył.
Na biegu jest na przykład kwestia rozwodów w urzędach stanu cywilnego. Będą dalsze zmiany w prawie rodzinnym. Ja się dopiero rozkręcam - wskazał.
Projekt przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości zakłada, że z uproszczonej procedury będą mogły skorzystać małżeństwa:
- które nie mają wspólnych małoletnich dzieci,
- z co najmniej rocznym stażem,
- które zgodnie potwierdzą trwały i zupełny rozkład pożycia.
Rozwód będzie można uzyskać przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, a w przypadku polskich małżeństw przebywających za granicą - przed konsulem.
Z szybkiego rozwodu będą mogły skorzystać pary, w których oboje małżonkowie mają obywatelstwo polskie lub - jeśli nie mają wspólnego obywatelstwa - mieszkają w Polsce. Warunkiem jest także zgodna wola obu stron oraz złożenie odpowiednich oświadczeń. W przypadku niespełnienia tych warunków małżonkowie nadal będą mogli skorzystać z tradycyjnej drogi sądowej.
Nowe przepisy przewidują także możliwość unieważnienia rozwodu uzyskanego poza sądem. Dotyczy to sytuacji, gdy pojawią się wady w oświadczeniach woli małżonków lub gdy okaże się, że w chwili rozwodu mieli oni wspólne małoletnie dzieci. Minister Waldemar Żurek zapowiada kolejne projekty ustaw mające na celu przyspieszenie postępowań sądowych, w tym informatyzację sądów oraz zmiany w Krajowej Radzie Sądownictwa.