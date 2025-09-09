Przedsiębiorca Andrew Cabot, którego żona została przyłapana na koncercie zespołu Coldplay z Andym Byronem, ówczesnym prezesem firmy Astronomer, w wydanym oświadczeniu podkreślił, że on i Kristin "kilka tygodni przed koncertem byli już w separacji". "Decyzja o rozwodzie zapadła" - oświadczył.

Zobacz również:

Do głośnego incydentu doszło w lipcu podczas koncertu Coldplay w Bostonie. 52-letnia Kristin oraz 50-letni Andy Byron, ówczesny prezes firmy Astronomer, zostali uchwyceni przez kamery na pieszczotach. Gdy zorientowali się, że pojawili się na telebimach, Byron gwałtownie się odsunął, a Kristin wyraźnie zawstydziła, chowając twarz w dłoniach.

Reakcja pary rozbawiła publiczność i zwróciła uwagę lidera Coldplay, Chrisa Martina, który żartobliwie skomentował sytuację: "Albo mają romans, albo są po prostu bardzo nieśmiali".

Wkrótce wyszło na jaw, że oboje byli w związkach małżeńskich. Media donosiły, że żona Byrona, Megan Kerrigan Byron, po skandalu wyprowadziła się z ich wspólnego domu w Massachusetts i schroniła w rodzinnej posiadłości w stanie Maine.

W wyniku afery Kristin Cabot zrezygnowała ze stanowiska dyrektor ds. kadr w firmie Astronomer, a Andy Byron ustąpił z funkcji prezesa.

Andrew Cabot zabiera głos po skandalu na koncercie Coldplay

Andrew Cabot, dyrektor zarządzający w firmie produkującej alkohol i mąż Kristin Cabot, wydał oficjalne oświadczenie po medialnej burzy związanej z jego żoną i jej byłym przełożonym. Jak przekazał magazynowi "People" za pośrednictwem swojego rzecznika, z żoną "rozstał się już kilka tygodni przed koncertem Coldplay".

"Decyzja o rozwodzie zapadła przed koncertem Coldplay. Teraz, gdy wniosek o rozwód został upubliczniony, mam nadzieję, że rodzina odzyska prywatność, którą zawsze ceniła" - przekazał.

Ciekawostką jest fakt, że Kristin Cabot złożyła pozew o rozwód 13 sierpnia w sądzie w Portsmouth w stanie New Hampshire - wynika z dokumentów, do których dotarł portal Daily Mail. Z kolei do głośnej sytuacji na koncercie Coldplay doszło w lipcu.

Andrew Cabot ma dwoje dzieci z poprzedniego małżeństwa. Z Kristin nie doczekał się potomstwa.

Była żona Cabota: On nie jest miłą osobą

Julia Cabot, była żona Andrew Cabota, z którym rozwiodła się w 2018 roku po czterech latach małżeństwa, powiedziała w rozmowie z Daily Mail, że przedsiębiorca prywatnie "nie jest miłą osobą".

Wspominała konwersację, do której doszło tuż po koncercie Coldplay. "Zaraz po wybuchu skandalu napisałam do Andrew w tej sprawie, a on odpisał: 'Ona nie ma już ze mną nic wspólnego, rozstajemy się'".

Julia przyznała, że reakcje znajomych na całą sytuację były jednoznaczne: "Po tym, jak to się stało, dostałam mnóstwo SMS-ów od ludzi w stylu: karma wraca. Brzmiało to mniej więcej tak: co dajesz, to dostajesz". Jej zdaniem Andrew Cabot nie przejął się szczególnie aferą, a jedynie poczuł nieco zawstydzony.