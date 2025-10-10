Od środy, 8 października, obowiązują nowe przepisy, które znacząco ułatwiają życie osobom po rozwodzie. Zgodnie z nowelizacją Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, rozwiedzeni mają teraz aż rok na podjęcie decyzji o powrocie do poprzedniego nazwiska. To istotna zmiana, która wychodzi naprzeciw potrzebom wielu osób, dla których dotychczasowy, trzymiesięczny termin okazywał się zbyt krótki.

Zmiany dla osób po rozwodzie (zdj. ilustracyjne) / Shutterstock

Nowelizacja została uchwalona przez Sejm w czerwcu, a podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę na początku lipca. Po trzech miesiącach od publikacji jej zapisy weszły w życie, przynosząc długo oczekiwane ułatwienia. Ministerstwo Sprawiedliwości podkreśla, że wydłużenie terminu na zmianę nazwiska po rozwodzie to odpowiedź na liczne sygnały od obywateli oraz urzędów stanu cywilnego.

Dotychczas osoby, które chciały wrócić do nazwiska sprzed zawarcia małżeństwa, miały na to zaledwie trzy miesiące od uprawomocnienia się wyroku rozwodowego. W praktyce często okazywało się to problematyczne. Zdarzały się sytuacje, w których wyrok nie był na czas doręczany do urzędu stanu cywilnego, a osoby zainteresowane musiały przechodzić przez skomplikowaną procedurę administracyjną, by zmienić nazwisko po upływie tego terminu.

Więcej czasu na podjęcie decyzji

Nowe przepisy mają na celu przede wszystkim uproszczenie całego procesu i dostosowanie go do realnych potrzeb rozwodników. Wydłużenie terminu do roku daje znacznie większy komfort psychiczny i pozwala na spokojne rozważenie decyzji o powrocie do poprzedniego nazwiska. To szczególnie ważne w sytuacjach, gdy rozwód wiąże się z silnymi emocjami, stresem czy problemami zdrowotnymi, które mogą utrudnić załatwienie formalności w krótkim czasie.

Ministerstwo Sprawiedliwości zwraca uwagę, że zmiana ta jest odpowiedzią na liczne prośby osób, które nie były w stanie złożyć stosownego oświadczenia w ciągu trzech miesięcy. Wydłużenie terminu do roku ma również na celu ograniczenie liczby przypadków, w których konieczne było korzystanie z bardziej złożonych procedur administracyjnych.

Jak skorzystać z nowych przepisów?

Aby wrócić do poprzedniego nazwiska, rozwiedziony małżonek musi złożyć odpowiednie oświadczenie osobiście przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego. Osoby przebywające za granicą mogą tego dokonać przed konsulem.

Do złożenia oświadczenia niezbędne są: dokument tożsamości, dowód opłaty skarbowej oraz informacje dotyczące miejsca i daty uprawomocnienia się wyroku rozwodowego.

Warto podkreślić, że nowe przepisy obejmują także osoby, które przed wejściem w życie nowelizacji nie zdążyły jeszcze wykorzystać trzymiesięcznego terminu. Dzięki przepisom przejściowym, ich czas na podjęcie decyzji również zostaje wydłużony do roku. To oznacza, że nawet jeśli rozwód został orzeczony kilka miesięcy temu, wciąż można skorzystać z nowych, korzystniejszych rozwiązań.