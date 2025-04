5 maja formalnie ma zacząć działać nowy program badań profilaktycznych pod hasłem "Moje zdrowie". Ma on zastąpić dotychczasowy pakiet bezpłatnych badań "Profilaktyka 40+". Z nowego programu będzie mógł skorzystać każdy, kto skończył 20 lat. Jak ustalił reporter RMF FM Michał Dobrołowicz, w Ministerstwie Zdrowia trwają ostatnie prace nad szczegółami nowego pakietu badań. W tym tygodniu zakończyły się konsultacje społeczne rozporządzenia w tej sprawie. Prezentujemy szczegóły dotyczące mechanizmu zapisów oraz badań, z których będzie można skorzystać.

Z nowego programu będzie mógł skorzystać każdy, kto skończył 20 lat. Stosowne ankiety, mające ocenić ryzyko zdrowotne, znajdą się na naszym Internetowym Koncie Pacjenta.

Po pierwsze, od 5 maja każdy, kto ma ukończone 20 lat, znajdzie na swoim Internetowym Koncie Pacjenta ankietę, która ma ocenić jego ryzyka zdrowotne. Będzie to wywiad rodzinny w kierunku chorób nowotworowych, będą tam pytania dotyczące chorób kardiologicznych, związanych ze złymi nawykami, będą tam też pytania o zdrowie psychiczne - wymienia w rozmowie z dziennikarzem RMF FM krajowa konsultant w dziedzinie medycyny rodzinnej, członek ministerialnego zespołu do spraw opieki koordynowanej prof. Agnieszka Mastalerz-Migas.

Kolejnym etapem będzie pakiet podstawowych badań laboratoryjnych. Dla każdego będzie pakiet podstawowy, a dla niektórych osób, z określonymi czynnikami ryzyka, które wynikają z ankiety, także pakiet rozszerzony. Szersza pula badań może wynikać też z bardziej zaawansowanego wieku albo płci osoby, która zgłosi się na badania. Dla osób w wieku 20+ ważnym badaniem będzie oznaczenie lipoproteiny A z krwi. Jest to marker wysokiego ryzyka chorób sercowo-naczyniowych. Proponujemy to badanie osobom między 20. a 40. rokiem życia - opisuje prof. Agnieszka Mastalerz-Migas.

Osoby między 20. a 49. rokiem życia z badań w ramach programu "Moje zdrowie" będą mogły korzystać raz na pięć lat, a osoby starsze - raz na trzy lata.

Wizyta podsumowująca

Po wykonaniu badań laboratoryjnych, w placówce podstawowej opieki zdrowotnej, do której zapisany jest pacjent, zorganizowana zostanie tzw. wizyta podsumowująca. Czy to lekarz, czy pielęgniarka będą mieli za zadanie ocenić to, co wyszło w naszej ankiecie - to, co wyszło w naszych badaniach laboratoryjnych, to, co jest prawidłowe, to, co ewentualnie trzeba zmienić. Na tej wizycie będzie zaproponowany kalendarz badań profilaktycznych. Na przykład kobieta, która skończyła 25 lat, dostanie propozycję badania cytologicznego, w tym nowego, nowoczesnego badania HPV DNA - zapowiada krajowa konsultant w dziedzinie medycyny rodzinnej.

Nowy program zakłada też, że medycy będą przypominali pacjentom nie tylko o badaniach, lecz także o zalecanych szczepieniach. Przykładowo kobiety w ciąży dostaną informację o możliwości bezpłatnego zaszczepienia się przeciwko grypie, krztuścowi czy wirusowi RSV. Będą propozycje rekomendowanych zalecanych szczepień - zapowiada prof. Agnieszka Mastalerz-Migas.

W ankiecie znajdą się także dwa pytania dotyczące zdrowia psychicznego. To przesiewowe badanie w kierunku depresji i nastroju. Jeżeli tu wyjdzie coś niepokojącego, będzie to wskazaniem do dalszych badań. Uspokajam: to będą dwa proste pytania, krótki kwestionariusz ogólnej oceny. W przypadku pozytywnych odpowiedzi, będzie pogłębiony wywiad. Cała ankieta będzie oparta na zwalidowanych, sprawdzonych pytaniach. Chcemy przyjrzeć się osobom, które są zdrowe lub które uważają się za zdrowe - wyjaśnia w rozmowie z RMF FM krajowa konsultant w dziedzinie medycyny rodzinnej, jedna z osób, które odpowiadają za nowy program.

Jeżeli pacjenci będą zainteresowani, będą mogli też skorzystać z jednej albo dwóch porad edukacyjnych. Tych porad będą mogli udzielać lekarze, pielęgniarki, położne oraz profilaktycy.

Co z osobami, które nie mają IKP?

Program "Moje zdrowie" zakłada też rozwiązania dla osób, które nie mają Internetowego Konta Pacjenta lub nie posługują się sprawnie nowymi technologiami. W takim przypadku personel medyczny będzie mógł wypełnić ankietę z pacjentem. Będzie ona dostępna w aplikacji gabinet.gov, którą posługują się lekarze. Ta aplikacja służy do obsługi placówek medycznych.

Do końca kwietnia można rejestrować się na badania z cyklu "Profilaktyka 40+". Skierowania na te badania będą ważne do końca maja i do tego czasu można z nich skorzystać. I te skierowania również są dostępne na Internetowym Koncie Pacjenta.