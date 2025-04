Będą zmiany w bilansie zdrowia 6-latków - dowiedział się dziennikarz RMF FM Michał Dobrołowicz. Chodzi o przegląd zdrowia wszystkich dzieci, które zaczynają naukę w szkole podstawowej. Od maja pojawi się w nim bezpłatny lipidogram, czyli badanie poziomu cholesterolu dziecka. Tak wynika z rozporządzenia, do którego dotarł nasz reporter.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Lipidogram, czyli w praktyce badanie krwi, ma sprawdzić na wczesnym etapie ryzyko między innymi chorób serca i innych problemów układu sercowo-naczyniowego. Między innymi na to przekłada się niewłaściwy poziom cholesterolu.

Jeśli wyniki będą niepokojące, jest gotowy plan, co dalej z 6-latkiem.

Każde dziecko między 5. a 7. rokiem życia będzie miało wykonany lipidogram. Punktem odcięcia będzie poziom LDL cholesterolu powyżej 130 w dwukrotnym pomiarze. Między tymi pomiarami będzie około miesiąca odstępu. Jeżeli drugie badanie potwierdzi wysoki poziom cholesterolu, dziecko będzie przekierowane do ośrodków specjalistycznych, do poradni diabetologicznej, metabolicznej albo endokrynologicznej. Tam będziemy diagnozować dalej, z jakiego powodu podwyższony jest poziom LDL cholesterolu, czy przyczyną jest celiakia, choroba otyłościowa albo niedoczynność tarczycy. Wykluczymy inne choroby, które mają wpływ na wysoki poziom LDL cholesterolu. Jeżeli pomimo ich wykluczenia, LDL cholesterol jest wysoki, a do tego w wywiadzie pojawi się informacja, że ktoś w rodzinie miał zawał serca albo udar mózgu, to wówczas wykonamy badania genetyczne w kierunku hipercholesterolemii rodzinnej - opisuje w rozmowie z dziennikarzem RMF FM pediatra i diabetolog dziecięcy profesor Małgorzata Myśliwiec.

Diagnoza dziecka zwiększa szanse na diagnozę rodzica

Specjaliści zwracają uwagę, że ta zmiana ma jeszcze jedno znaczenie. Jeśli dziecko ma nieprawidłowy poziom cholesterolu, to jest ryzyko, że choruje na hipercholesterolemię rodzinną.

To oznacza, że ten problem dotyczy też rodziców. Oni też będą zachęcani do badań.

Lekarze potwierdzają, że badania w kierunku hipercholesterolemii rodzinnej mają duże znaczenie, bo w przypadku właśnie takiej diagnozy dziecko będzie mogło korzystać z nowoczesnych leków, jakimi są statyny. Jeżeli to nie zadziała, bo na przykład dziecko ma nietolerancję statyn, a docelowe, oczekiwane przez lekarza wartości LDL cholesterolu nie będą wciąż osiągnięte, mały pacjent będzie mógł być włączony do programu lekowego.

Dziecko będzie wtedy leczone jeszcze nowocześniejszymi lekami. Pacjent będzie żył tak długo, jakby nie miał tej choroby. Ta choroba w zdecydowanej większości przypadków u dzieci przebiega bezobjawowo. Do tego jest wysokie ryzyko przekazania tej choroby rodzinnie. Wykrywając hipercholesterolemię rodzinną u dziecka, możemy rozpoznać też często nierozpoznaną hipercholesterolemię rodzinną u rodzica, który jeszcze jest relatywnie młody. Może być jeszcze przed zawałem mięśnia sercowego. Może też któregoś dziadka uratujemy. Nowy program zapewnia badania przesiewowe, które w krajach ościennych są prowadzone od kilku, a czasami nawet od kilkunastu lat. Jest to ważna forma profilaktyki. Na pewno uratujemy kolejne życia. Hipercholesterolemia rodzinna to choroba częsta, występuje u jednej na dwieście osób - przypomina prof. Małgorzata Myśliwiec.

Na czym polega bilans 6-latka?

Na bilanse 6-latków zgłasza się ponad 70 procent rodziców z dziećmi. Skierowanie na te badania wystawiają lekarze rodzinni. Jak ustalił nasz reporter, także wśród specjalistów medycyny rodzinnej przekazywana jest już informacja o zmianach, które wejdą w życie formalnie 5 maja, po długim weekendzie majowym. Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej przypomina, że potrzebne będą właśnie skierowania od lekarzy rodzinnych dla 6-letnich dzieci na lipidogram w ramach bilansu zdrowia przed szkołą podstawową.

Ministerstwo Zdrowia przypomina na rządowych stronach poświęconych profilaktyce, że bilans zdrowia zaczyna się rozmową z rodzicem i sprawdzeniem dokumentów medycznych. Potem dziecko jest badane, mierzone i ważone.

Wyniki pomiarów wzrostu i wagi dziecka są nanoszone na tzw. siatki centylowe. Są na nich zaznaczone dane statystyczne dotyczących polskich dzieci. Dzięki temu przez porównanie wyników lekarz może określić, czy dziecko rozwija się prawidłowo.

Wnioski z badania bilansowego wpisywane są do książeczki zdrowia dziecka i do jego dokumentacji medycznej. Na kolejnym bilansie lekarz porównuje, jakie zmiany nastąpiły od ostatniego badania.

Bilans 6-latka pozwala określić, czy dziecko jest gotowe do rozpoczęcia nauki.