Egzamin na prawo jazdy z dużymi zmianami. W najbliższych dniach do Wykazu Prac Legislacyjnych i Programowych Rady Ministrów trafią założenia do zmiany ustawy. O tych planach mówił już w piątek w Porannej rozmowie w RMF FM minister infrastruktury Dariusz Klimczak.

Ministerstwo Infrastruktury zapowiedziało zmiany w egzaminie na prawo jazdy. Czego dotyczą?

Kiedy nowe regulacje mogą wejść w życie?

Zgadzam się, że muszą nastąpić zmiany w systemie egzaminowania i szkolenia kierowców . Przygotowujemy się do tego, mamy przygotowaną ustawę - zapowiadał w piątek w RMF FM minister Klimczak, mówiąc o szeregu planowanych zmian w egzaminie. Założenia projektu na poniedziałkowej konferencji prasowej potwierdził wiceszef resortu infrastruktury Stanisław Bukowiec.

Czy rezygnacja z placu manewrowego na egzaminie na prawo jazdy to dobry pomysł? Tak 65% Nie 30% Nie wiem 5%

głosów: 4882

Egzamin na prawo jazdy. Mniej pytań, koniec z placem manewrowym

Zmniejszenie nawet o połowę liczby pytań na egzaminie teoretycznym na prawo jazdy i całkowita rezygnacja z egzaminu na placu manewrowym - to główne zmiany, które mają zostać wprowadzone do egzaminu na prawo jazdy.

W Europie odchodzi się od tego typu egzaminów na placu manewrowym, większość ekspertów twierdzi, że to jest relikt przeszłości. My przychylamy się do ich zdania. Prowadziliśmy od dłuższego czasu analizy na ten temat - mówił w RMF FM Klimczak.

Resort chce, aby regulacja zmieniająca system egzaminowania weszła w życie jeszcze w tym roku.

Wiceszef MI Stanisław Bukowiec podkreślił, że przez ostatnie dwa lata resort przyglądał się systemowi egzaminowania przyszłych kierowców w Polsce i w innych krajach, w tym w będącej liderem, jeśli chodzi o system egzaminowania i bezpieczeństwo ruchu drogowego Szwecji.

Na bazie tych doświadczeń postanowiliśmy zreformować system egzaminowania kierowców, stąd skierujemy w najbliższych dniach do Wykazu Prac Legislacyjnych i Programowych Rady Ministrów założenia do zmiany ustawy o kierujących pojazdami, które całkowicie zmienią znane od lat zasady egzaminowania - mówił Bukowiec.

Centrum Egzaminowania i Rada Konsultacyjna

Według zapowiedzi MI, w miejsce istniejącej Komisji do Spraw Weryfikacji i Rekomendacji Pytań Egzaminacyjnych utworzone zostanie Centrum Egzaminowania, które zostanie umocowane w jednej z instytucji podległej resortowi infrastruktury. Wsparciem dla Centrum ma być nowo utworzona Rada Konsultacyjna, w której znajdą się m.in. przedstawiciele instruktorów i egzaminatorów, Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego, a także Policji i Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Centrum Egzaminowania, przy wsparciu Rady Konsultacyjnej będzie miało za zadanie określić podstawę programową, do której dostosowany zostanie egzamin teoretyczny i praktyczny. Egzamin teoretyczny zostanie zreformowany; niewykluczone, że nawet o połowę zostanie zmniejszona liczba pytań, które mają odpowiadać aktualnym realiom ruchu drogowego. Obecnie katalog liczy ponad 3,5 tys. pytań.

Największa rewolucja czeka egzaminy na kategorię B. Zostanie zlikwidowany egzamin na placu manewrowym. Tego typu egzamin nie funkcjonuje już w większości krajów europejskich. Chcemy, aby przede wszystkim oceniane były umiejętności kierowców w praktyce, czyli w czasie uczestnictwa w codziennym ruchu drogowym - mówił wiceszef MI.

Dodał, że uczestnicy kursów nadal będą mogli się szkolić na placu manewrowym, zwłaszcza w początkowej fazie szkolenia.

Według informacji przedstawionych przez resort infrastruktury ok. 40 proc. kandydatów na kierowców nie zdaje egzaminu na placu manewrowym.