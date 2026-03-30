Iga Świątek spadła z trzeciego na czwarte miejsce w rankingu WTA. Na miejsce Polki wskoczyła Amerykanka Coco Gauff. Na czele wciąż Białorusinka Aryna Sabalenka z wyraźną przewagą nad Jeleną Rybakiną z Kazachstanu.

Na których lokatach są pozostałe reprezentantki Polski?

Aryna Sabalenka w sobotnim finale turnieju WTA 1000 w Miami pokonała w trzech setach Coco Gauff. Obroniła tym samym tytuł i skompletowała "Sunshine Double", czyli w jednym sezonie wygrała następujące po sobie imprezy w Indian Wells i w Miami.

Amerykanka po raz pierwszy dotarła do decydującego pojedynku w prestiżowych rozgrywkach na Florydzie i dzięki temu znacząco powiększyła swój dorobek punktowy, który pozwolił jej wyprzedzić Igę Świątek.

Polka w tym roku spisała się w Miami wyjątkowo słabo, bowiem odpadła już w drugiej rundzie. Do Gauff traci w światowym rankingu jednak tylko 15 punktów.

Drugie miejsce utrzymała Jelena Rybakina, która w półfinale w Miami przegrała z Sabalenką. Białorusinka wyprzedza ją o 2917 punktów.

Spadek o jedną pozycję odnotowała Magdalena Fręch, która obecnie jest 38. Magda Linette spadła z 50. na 57. miejsce.

Czołówka rankingu tenisistek WTA Tour - stan na 30 marca 2026:

1. (1) Aryna Sabalenka (Białoruś) 11025 pkt

2. (2) Jelena Rybakina (Kazachstan) 8108

3. (4) Coco Gauff (USA) 7278

4. (3) Iga Świątek (Polska) 7263

5. (5) Jessica Pegula (USA) 6243

6. (6) Amanda Anisimova (USA) 6180

7. (8) Elina Switolina (Ukraina) 3965

8. (7) Jasmine Paolini (Włochy) 3907

9. (9) Victoria Mboko (Kanada) 3531

10. (10) Mirra Andriejewa (Rosja) 3121

...

38. (37) Magdalena Fręch (Polska) 1348

57. (50) Magda Linette (Polska) 1059

132. (131) Katarzyna Kawa (Polska) 588

133. (128) Maja Chwalińska (Polska) 584

154. (145) Linda Klimovicova (Polska) 490